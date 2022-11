Česko není a nebylo v ohrožení, řekl Fiala v souvislosti s výbuchem v Polsku. Za příčinu označil ruskou agresi

Česko není a nebylo v bezpečnostním ohrožení, řekl ve středu po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS) v souvislosti s úterním dopadem rakety na polské území. Polsku vyjádřil upřímnou soustrast a zdůraznil, že jde o důsledek ruské agrese. Po jednání vystoupila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která avizovala výcvik ukrajinských vojáků v Česku, který by se měl do konce příštího roku uskutečnit v pěti turnusech. Praha 20:04 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Důležité je přesně vyhodnotit, co se stalo, a potom přijmout příslušná opatření. K tomu jsou státy NATO připraveny,“ uvedl Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Důležité je přesně vyhodnotit, co se stalo, a potom přijmout příslušná opatření. K tomu jsou státy NATO připraveny,“ uvedl Fiala k dalším krokům aliance. Ruská agrese se podle něho stupňuje. Zdůraznil, že incident by se nestal bez barbarského bombardování ukrajinských civilních cílů ze strany Ruska a obecně ruské agrese na Ukrajině.

Polsko kvůli incidentu podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nyní nepožádá Severoatlantickou alianci o konzultace podle čtvrtého článku smlouvy. Státy NATO podle ní dlouhodobě diskutují o dostatečnosti protiraketové a protivzdušné obrany, efektivní obrana má ale i další složky.

Výcvik ukrajinských vojáků

Vláda na středečním jednání navíc vyslovila souhlas s pobytem a výcvikem ukrajinských vojáků na českém území. Ti by se měli v České republice objevit do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech.

Výcvik vychází z bilaterální dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Česko by do ní mělo vyčlenit až 55 lidí, působili by na území jiných členských států EU ve velitelských strukturách mise, případně na pozicích instruktorů. Cílem je poskytnout výcvik až patnácti tisícům Ukrajinců, především na základně v Polsku.

Letos by měl výcvik ukrajinských vojáků na území ČR vyjít na 195 milionů korun, příští rok na 780 milionů. Peníze půjdou z kapitoly ministerstva obrany, po převedení výcviku pod misi EU budou částečně refundovány z finančních nástrojů EU.

Výbuch v Polsku

Raketu, která v úterý zasáhla obec Przewodów na východě Polska poblíž ukrajinských hranic a vyžádala si dvě oběti, patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana, řekl ve středu i polský prezident Andrzej Duda. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že šlo o úmyslný útok. Pravděpodobně se tak jednalo o nehodu. Fiala zopakoval, že Česko je spojencem Polska a je s ním v kontaktu.

Ukrajina se v úterý stala terčem masivních ruských útoků cílících na její energetickou infrastrukturu. Podle Kyjeva šlo o nejrozsáhlejší ruské údery od začátku války letos v únoru.