Sprostý Fiala, Babišův spor o češtinu i Okamurova móda. Přečtěte si výběr výroků ze sněmovny

Mě už to tady se*e

„Mě už to tady se*e.“ Vulgární výrok, který zachytily sněmovní mikrofony, pronesl ve středu odpoledne jindy uhlazený premiér Petr Fiala (ODS). Zrovna totiž seděl na místě předsedy vlády, které je přímo proti řečnickému pultíku. Místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN) totiž zrovna musela kvůli nepřítomnosti členů kabinetu na několik minut přerušit jednání o důvěře vládě.

“Mě už to tady se*e”, řekl dnes ve Sněmovně premiér Petr Fiala při jednání o důvěře jeho nové vládě… Když je někdo premiér, tak by měl chápat, že se zodpovídá Sněmovně a tráví tam čas s ostatními zvolenými poslanci. pic.twitter.com/ztWQ8z38hc — Tomio Okamura (@tomio_cz) January 12, 2022

Žvanírna

„Mám toto shromáždění, tuto budovu, tuto instituci v hluboké úctě, a nepovažuji ji ani za zbytečnou nebo přebujelou instituci, ani za žvanírnu,“ pronesl ve středu na začátku svého projevu premiér Petr Fiala. Narážel tak na slova svého předchůdce Andreje Babiše (ANO), který sněmovnu za žvanírnu v minulosti označoval.

Maximum pro pandemii

„Nemůžete totálně vlastně ignorovat to, že my jsme tady pro tu pandemii udělali maximum,“ prohlásil expremiér Andrej Babiš ve středu dopoledne před poslanci.

375 děleno 4

A nebyl to jediný Babišův výrok, který zaujal. „Všichni zaměstnanci, pokud se nechcete testovat, hlaste se u zadního vchodu ministerstva zdravotnictví. Adresa je Palackého 375 děleno 4, Praha 2,“ přečetl z připraveného projevu bývalý premiér. Na mysli měl číslo popisné a orientační, tedy 375/4.

Babiš vs. Válek

Babiš, který se narodil na Slovensku, se také pustil do ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kvůli jeho češtině a vyjadřovacím schopnostem. Sám je přitom známý tím, že mu čeština dělá problémy.

„Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé, a dokonce už ani novináři, nerozumí? ‚To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec‘. Takže možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny,“ řekl Babiš.

Válek na to později reagoval: „Jsem si plně vědom, že jsem z Brna. Nestydím se za to. A jsem Moravák. Ano, jsou chvíle, kdy říkám: já su z Brna. I v Praze, než jsem zjistil, že se pravidelně jezdí tramvají, a ne šalinou, tak bylo určité období, kdy jsem tramvaj takhle nazýval. Jsem si vědom této, řekněme své chyby. A pracuji na češtině.“

„Udělám všechno pro to, abych se kvalitou své češtiny alespoň blížil kvalitě češtiny pana poslance Babiše, který mě kritizoval,“ uzavřel Válek.

Nepodepsala Chartu 77?

Předseda SPD Tomio Okamura se ve sněmovně podivoval nad tím, co dělali zástupci vládních stran, když se podepisovala Charta 77.

„Je opravdu ostuda, že tady člověk jako předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová… Vystrnadili jste SPD z vedoucích orgánů sněmovny. Přitom my v našich řadách máme jediného poslance, který byl hrdinně ve vězení, je disident a byl signatářem Charty 77. Je to hnus. Hnus, co tady předvádíte. Vy, kteří jste nebyli ani ve vězení, ani jste nepodepsali Chartu. Co jste dělali do té doby? Vysvětlete to tady,“ žádal Tomio Okamura.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se ale narodila o sedm let později, než vznikla Charta 77. Sama to pak glosovala na sociálních sítích.

Ano, Tomio Okamura má pravdu, opravdu jsem nepodepsala Chartu 77. I moji rodiče v té době byli ještě nezletilí… Zároveň dopředu říkám, že jsem nepodepsala ani Několik vět, protože to jsem sice na světě už byla, ale ještě jsem neuměla psát. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 12, 2022

Nováček Síkela

Poslance ještě před půlnocí pobavil nováček v Poslanecké sněmovně, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Mluvilo se tady o dluhopisu jako produktu paní (Aleny) Schillerové (ANO). Chci upozornit, že historie dluhopisů je dlouhá, první náznaky používání dluhopisových cenných papírů se objevují již v době alexandrijské,“ prohlásil. A později pokračoval: „Zmínili jste tady, že jste našli peníze. Peníze se možná najdou někde v lese nebo na zastávce autobusu. Vy jste žádné peníze nenašli, vy jste si je půjčili,“ podotkl na adresu bývalé Babišovy vlády.

Ministr Síkela a jeho perly pic.twitter.com/4PKX7giusU — Lenka (@Lennika) January 12, 2022

Okamura o módě

„Když jsem jezdil metrem z Malešic a z Hostivaře, bylo to v 80. letech, tak se nosil batoh na zádech. A ženy měly v metru kabelku na boku. Dnes poté, co jsme vstoupili do Evropské unie, tak se móda změnila. Nová móda z Evropské unie. Batoh se nosí na břiše a kabelka, tu mají ženy před sebou, takhle si ji drží, aby je v metru neokradli,“ prohlásil ve sněmovně předseda protiunijního hnutí SPD Tomio Okamura.

Kalous ušatý

Poslanec ANO Patrik Nacher reagoval na to, že vláda chce stanovit národního ptáka. Doporučil, aby se jím stal kalous ušatý. Upozornil ale, že podobnost se jménem bývalého politika je náhodná.

„Mě to neurazilo. Kalous ušatý je krásný a chytrý pták,“ reagoval na sociálních sítích někdejší ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Únava vládních poslanců | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas