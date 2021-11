Fiala: Jsem velmi opatrný s povinným očkováním. Ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti

Česko čelí nové vlně koronaviru se dvěma premiéry. Zatímco vlád v demisi vedená Andrejem Babišem (ANO) zvažuje zavedení povinného očkování, premiér Petr Fiala (ODS) i kandidát na ministra zdravotnictví jsou proti. „Musíme přesně vědět, čeho tím chceme dosáhnout. A druhá otázka je, jak se to bude vymáhat a co se bude dít s těmi, kteří i navzdory tomu, že to bude povinné, se naočkovat nenechají,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Fiala. Praha 9:40 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Termín polovina prosince je realistický a budu dělat všechno pro to, aby se to neposunulo za něj,“ řekl Fiala ke jmenování vlády | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

V půl jedenácté dopoledne spolu s premiérem v demisi Andrejem Babišem podpoříte projekt Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden, který organizuje iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Jak chcete lidi přesvědčit a motivovat k očkování v této fázi?

Toto je jeden z projektů, který mi připadá velmi dobrý a myslím, že je to poprvé, kdy společně s Andrejem Babišem vystoupíme na tiskové konferenci. Ale pokládám to za důležitý signál i pro veřejnost, že hledáme všechny cesty navzdory tomu, že máme rozdílné politické názory, jak co nejvíce lidi přesvědčit, aby se nechali naočkovat.

A současně tohle je řešení, jak zvládnout rychlou vlnu očkování, protože naštěstí ten zájem o očkování v poslední době u veřejnosti roste.

Nebylo by ale lepší přesvědčovat úplně neočkované, kteří z většiny plní nemocnice a z drtivé většiny oddělení JIP?

Musíme dělat oboje. Je potřeba přesvědčovat a hlavně zajistit, aby lidé, kteří půjdou na třetí dávku, ji dostali rychle, aby nad tím nikdo neváhal. A samozřejmě je potřeba přesvědčovat i ty, kteří se naočkovat zatím nenechali.

Zvlášť si myslím, a říkali jsme to opakovaně, že je potřeba přesvědčovat rizikové skupiny. To znamená seniory, kteří se nenechali naočkovat ne z důvodu, že by zásadně odmítali vakcínu, ale třeba proto, že je to pro ně složité, že jsou tam určité sociální bariéry. Proto jsme také navrhovali, aby se více zapojily zdravotní pojišťovny, ale také praktičtí lékaři. To druhé se děje a myslím si, že větší zapojení praktických lékařů zvýší i proočkovanost u těch rizikových skupin.

Vláda demisi teď zvažuje třeba povinné očkování pro vybrané profesní i věkové skupiny. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09) není pro povinné očkování. Nebo ano, pokud o to požádají profesní organizace. Podpoří povinné očkování tedy vaše chystaná vláda?

Já jsem velmi opatrný s povinným očkováním. Jsem přesvědčen, že nejsou vyčerpány ještě všechny možnosti přesvědčování a vytváření tlaku na to, aby se lidé nechali očkovat dobrovolně. A to, co říkal pan profesor Válek, je pravda.

Pokud některé profesní skupiny budou přesvědčeny, že je potřeba, aby byli proočkováni všichni lidé v jejich skupině, že se toho má dosáhnout povinně, tak pak si myslím, že je povinností vlády pro to vytvořit podmínky.

Ale musíme přesně vědět, čeho tím chceme dosáhnout. Protože si přečtu, že u lékařů proočkovanost přesahuje 90 %, tak se skutečně objeví otázka, proč by tady se mělo ještě zavádět povinné očkování. A druhá otázka, která s tím souvisí a na kterou musí být také už dopředu známá odpověď, je, jak se to bude vymáhat a co se bude dít s těmi, kteří i navzdory tomu, že to bude povinné, se naočkovat nenechají.

Jmenování vlády

Rozhovory Miloše Zemana s kandidáty na ministry budou trvat dva týdny. V Česku sílí pandemie koronaviru. Opatření přijímá vláda v demisi, zatímco ve sněmovně má už většinu její opozice. Snažil jste se, pane premiére, přesvědčit prezidenta Zemana, aby byl rychlejší? Jeho schůzky s kandidáty před jmenováním přece nejsou dané Ústavou.

Snažil jsem se přesvědčit pana prezidenta, abychom postupovali co nejrychleji, a nejen to. My jsme v rekordním čase dali dohromady vládu pěti koaličních stran a od 16. listopadu jsme připraveni převzít vládu v této zemi.

Jsou tu určité objektivní překážky dané zdravotním stavem pana prezidenta. Některé věci se posunuly i tím, že pan prezident má nemoc covid-19. I navzdory tomu — a myslím si, že tady vyslyšel moji žádost, aby to bylo co nejrychleji — se setkává s jednotlivými uchazeči.

Já si dovedu představit, že by vláda byla jmenována hned. Jak říkám, byli jsme připraveni 16. listopadu. Na druhé straně ten nátlak na pana prezidenta je možné využívat jen přiměřeně, protože je to jeho rozhodnutí, zda se s kandidáty chce setkat nebo nechce a kdy to jmenování bude. Pořád si myslím, že termín polovina prosince je realistický a budu dělat všechno pro to, aby se to neposunulo za něj. Česká republika si něco takového nemůže dovolit.

Teprve v pondělí ráno hnutí STAN zveřejnilo jméno nového kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu. Je jím investor a bývalý bankéř Jozef Síkela. konzultovalo to s vámi hnutí STAN? Znáte osobně pana Síkelu? Mluvil jste s ním?

Ten proces výběru hnutí STAN běžel jejich stranickými orgány během víkendu. Já jsem byl v kontaktu s panem předsedou Vítem Rakušanem, to jméno jsem věděl jako první.

Mám dnes (v úterý, pozn. red.) s panem Síkelou schůzku, abych se s ním osobně seznámil. To, co o něm vím, je, že je to kandidát s velkými profesními zkušenostmi, který nepochybně má všechny předpoklady pro to, aby rezort i v té složité situaci, která dnes je, zvládl. A po tom osobním setkání odešlu jeho návrh na jeho nominaci na Pražský hrad.