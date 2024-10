Fiala: Česko splní cíl muniční iniciativy pro Ukrajinu. Dodávky by pak měly pokračovat

Česko podle premiéra Petra Fialy (ODS) naplní do konce roku cíl dodat ve své iniciativě Ukrajině 500 tisíc kusů velkorážové munice. Dodávky by pak měly pokračovat kontinuálně, řekl Fiala v rozhovoru pro agenturu ČTK. Vyslovil se pro další vojenskou podporu Ruskem napadené země, která musí zahrnovat i pomoc s energiemi přes letošní zimu, protože Rusko útočí zcela záměrně na energetickou infrastrukturu. Praha/Kyjev 7:26 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko podle Fialy splní cíl muniční iniciativy, pak chce kontinuálně pokračovat (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česká muniční iniciativa získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.

Premiéři této trojice zemí minulý týden v prohlášení uvedli, že iniciativa se nesmí zastavit na konci roku a musí pokračovat i v roce 2025.

Fiala nyní řekl, že spíš než konkrétní cíl pro příští rok by preferoval kontinuální dodávky. „Naplníme cíl, který jsme si dali do konce roku, to znamená 500 tisíc kusů velkorážové munice,“ uvedl.

Zároveň ocenil spolupráci s Dánskem a Nizozemskem. „Myslím, že tato koalice je pro Českou republiku velmi důstojná,“ řekl. Státy zapojené do iniciativy již potřebu chápou a Fiala očekává, že se budou podle vlastních možností přidávat.

Potřeba dodávat zbraně Ukrajině trvá a Fiala je rád, že se k tomu hlásí i Evropská rada. „Je to jedna z forem, jak můžeme pomoci, určitě to ale není to jediné a to, co stačí. Je to jedna z věcí v celé té skládačce,“ uvedl.

Za velký úkol pokládá pomoc Ukrajině s energiemi přes letošní zimu, protože Rusko útočí zcela záměrně na energetickou infrastrukturu. Je to i v zájmu bezpečnosti Evropy, protože to stabilizuje situaci a umožní předejít uprchlické vlně, míní.

Vojáci KLDR V Rusku

Možné zapojení severokorejských vojáků do konfliktu na Ukrajině označil Fiala za něco naprosto nepřijatelného.

„Jenom to ukazuje nebezpečí, které Severní Korea a všechny podobné režimy, třeba Írán, představují pro mír ve světě, pro soužití národů, zachování mezinárodního řádu postaveného na pravidlech,“ uvedl Fiala.

Jihokorejská tajná služba minulý týden uvedla, že KLDR přesunula na ruský Dálný východ na 1500 příslušníků speciálních sil, aby na tamních vojenských základnách podstoupili výcvik pro boj na Ukrajině.

Celkově chce podle ní Pchjongjang vyslat na podporu Ruska na 12 tisíc vojáků.