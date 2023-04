Uniklé materiály nejsou relevantní, uvedl Fiala. Návrh na snížení schodku státního rozpočtu sdělí za měsíc

Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér Petr Fiala (ODS) jménem vlády zhruba za měsíc. V úterním tiskovém prohlášení uvedl, že do té doby nelze žádné pracovní materiály pokládat za relevantní. Odmítl v té souvislosti, aby se uniklé pracovní podklady prezentovaly jako finální návrhy. Praha 13:37 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér zhruba za měsíc (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česká televize v pondělí informovala o návrhu ministerstva financí zavést dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH) místo nynějších tří. Podle Fialy se neveřejné analytické materiály mylně prezentují jako finální návrhy ministerstva financí.

„Tuto interpretaci musím odmítnout. Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení,“ uvedl. Stejná situace podle něj nastala i nedávno v případě změn věku odchodu do důchodu.

Zveřejněné návrhy již kritizovaly opoziční strany, proti některým prvkům se vymezili také zástupci koaličních stran. Podle Fialy nelze ale dělat z uniklých interních podkladů seriózní závěry. „Debata o způsobu snížení schodku státního rozpočtu je velice komplexní a náročná. Na různých pracovních úrovních trvá už od konce minulého roku,“ uvedl.

Figurují v ní desítky expertů z řad ekonomů, politických stran a úředníků, dodal. Harmonogram prací podle Fialy počítá s tím, že se finální výsledek navrhovaných změn představí na přelomu dubna a května.

„Do té doby prosím, aby ke všem únikům z projednávaných pracovních a analytických materiálů bylo přistupováno s patřičnou rezervou a jako k nehotovým věcem,“ uvedl. Finální návrhy chce zveřejnit jménem vlády Fiala osobně zhruba za měsíc.



Koalice podle premiéra chce potenciální úspory hledat v první řadě na straně státu. „Až poté v kapsách občanů. Tím se bude řídit politické rozhodování nad jednotlivými expertními návrhy,“ dodal.



Ministerstvo financí k uniklým materiálům sdělilo, že návrhy ještě musí posoudit předsedové koaličních stran. Česká televize v pondělí uvedla, že podle návrhu ministerstva financí by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a 15 procent.

Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb.

Některá média v posledních hodinách zveřejnila části z neveřejných analytických materiálů k reformě veřejných financí. Ty jsou mylně prezentovány jako finální návrhy daňových změn ministerstva financí. Tuto interpretaci musím odmítnout.



Opozice návrh kritizuje

Opoziční hnutí ANO a SPD kritizují návrhy dvou sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Podle předsedy SPD Tomia Okamury je potřeba hledat úspory zejména ve výdajích státního rozpočtu. Vláda potvrzuje, že nemá žádnou vizi, a testuje, co lidé snesou, míní první místopředseda ANO Karel Havlíček.

„Je to parodie na hospodářskou politiku. Vláda potvrzuje, že nemá žádnou vizi, ekonomiku řídí účetním způsobem, testuje, co lidé snesou, bez vyhodnocení dlouhodobých dopadů,“ uvedl Havlíček. Kritizoval, že vládní poslanci zrušili elektronickou evidenci tržeb a chybějící zdroje řeší tím, že za stejné služby daně zvýší.

Stanjura podle Okamury navzdory předvolebním slibům oznámil, že vláda všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby či teplo. „Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům a s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme,“ uvedl.

Dodal, že je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. „Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže?“ doplnil Okamura.