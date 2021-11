Profesor politologie i bývalý ministr školství a rektor. Kdo je nový premiér Petr Fiala

V neděli v 11 hodin jmenoval prezident Miloš Zeman lídra koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Petra Fialu novým premiérem. Ten je prvním českým profesorem politologie, v minulosti byl rektorem Masarykovy univerzity v Brně i ministrem školství ve vládě Petra Nečase (ODS). Kdo je novým premiérem, si přečtěte v jeho profilu. Praha 13:25 28. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově jmenovaný premiér Petr Fiala odjíždí z Lán | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Datum a místo narození: 1. září 1964, Brno

Vzdělání: absolvoval obor český jazyk a literatura a dějepis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita; 1988); docent (1996) a profesor politologie (2002)

Dosavadní funkce: poslanec (od 2013); předseda ODS (od 2014)

Praxe: po studiích pracoval jako historik v Muzeu Kroměřížska, redaktor Lidové demokracie nebo nakladatelství Atlantis; spoluzakládal katedru politologie na Masarykově univerzitě, byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity (1996 až 2004), krátce vedl Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a v letech 2004 až 2011 působil jako rektor Masarykovy univerzity, vedl Českou konferenci rektorů (2009 až 2011), poté byl do května 2012 devět měsíců prorektorem Masarykovy univerzity

Angažmá v politice: působil jako hlavní vědecký poradce premiéra Petra Nečase (září 2011 až duben 2012); od května 2012 do července 2013 byl jako nestraník ministrem školství v Nečasově vládě; v roce 2013 vedl jako bezpartijní kandidátku ODS v Jihomoravském kraji a stal se poslancem; v listopadu téhož roku vstoupil do ODS a v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou, funkci v následujících letech třikrát obhájil; v roce 2017 byl znovu zvolen do Poslanecké sněmovny, od listopadu téhož roku byl po celé volební období místopředsedou sněmovny; poslanecký mandát obhájil i letos jako lídr koalice Spolu, tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která se spolu s další koalicí Pirátů a STAN získala 108 poslanců a dohodla se na sestavní vlády

Rodina: ženatý, má tři děti

Ostatní:

- Po převratu v listopadu 1989 patřil Fiala mezi první akademiky, kteří se začali naplno věnovat politologii, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem pro tento obor v České republice. Specializoval se zejména na srovnávací politologii a evropskou politiku.

- V politice se začal angažovat v roce 2012, když v čele ministerstva školství nahradil Josefa Dobeše (Věci veřejné), jehož ani ne dvouletou vládní éru provázela řada afér. Fialovi se rozjitřenou situaci v resortu podařilo poměrně rychle uklidnit. V roce 2013 Fiala odmítl účast v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, protože nesouhlasil se způsobem jejího ustavení.

- Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil v prosinci 2013. Ačkoli byl členem strany teprve krátce, podle svých slov s občanskými demokraty ideově spolupracoval už od první poloviny 90. let. Záchranu strany, jež ve volbách v roce 2013 dosáhla nejhoršího výsledku v historii (byla pátá, hlasovalo pro ni 7,72 procenta voličů), viděl Fiala v návratu k pravicovému programu. V roce 2017 strana pod jeho vedením skončila ve sněmovních volbách druhá se ziskem 11,32 procenta a 25 mandátů. Letos pak koalice Spolu získala 27,79 procenta hlasů a 71 mandátů, z toho ODS připadlo 34 křesel ve sněmovně.

- Poprvé pro Fialu na sněmu ODS v lednu 2014 hlasovalo zhruba 80 procent delegátů. Na sjezdu ODS v lednu 2016, kdy byl poprvé znovu zvolen předsedou, už získal podporu 93 procent delegátů. Řekl tehdy, že strana již posílila a je schopna opět vládnout. Podruhé mandát obhájil v lednu 2018, i tehdy s naprosto jednoznačnou podporou, získal 451 ze 483 platných hlasů, stejně jako potřetí loni v lednu, kdy získal 470 z 505 platných hlasů delegátů.

- Fiala je autorem či spoluautorem monografií a více než 200 odborných studií publikovaných v řadě zemí. K těm nejznámějším patří Evropská unie (2003, 2009), Evropský mezičas (2007, 2010), Politický extremismus a radikalismus v České republice (1996), Katolicismus a politika (1996) či Teorie politických stran (1998, 2009).