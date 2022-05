VIDEO: Deštník proti drahotě má pomoct lidem najít na jednom místě, co se jich týká, říká premiér Fiala

Každá šestá domácnost v Česku se podle zjištění PAQ Research a Českého rozhlasu potýká s výpadkem příjmů. Je vláda dost pružná v pomoci potřebným? Proč je například žádost o příspěvek na bydlení tak složitá, že většina oprávněných žadatelů o něj ani neusiluje? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je premiér a předseda ODS Petr Fiala. Praha 17:13 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Od začátku roku lidem posíláme zhruba 100 miliard korun, abychom jim pomohli s drahotou. Chtěli jsme jim dát na jedno místo všechna ta opatření, aby si to tam snadno našli, aby věděli, co se jich týká. A to je ten Deštník proti drahotě. Webové stránky, které jim ukáží, kde mohou o podporu požádat, na co mají nárok, na koho se mají obrátit,“ uvedl premiér Petr Fiala.

„Je to taková služba pro občany, aby věděli, jak jim vláda pomáhá, jak s oni sami, co mohou udělat pro to, aby tu pod horu získali,“ dodal.

Konkrétně k žádosti o příspěvek a bydlení premiér přiznal, že je „byrokraticky složitá“. Hájil se tím, že je to tak nastaveno z minulosti a je velmi obtížné to v krátkém čase změnit.

„Dneska bohužel v růstu v důsledku růstu cen energií mají na tyto dávky nárok i lidé, kteří nikdy o žádnou dávku nežádali,“ připomíná Fila s tím, že proto vláda vyzývá lidi, aby se přihlásili a nebáli se.

„Není to žádná ostuda, není to žádné selhání. Teď čelíme extrémní situaci. Vedle nás je válka, ceny jdou do do obrovských výšek a vy máte nárok na to, aby vám stát pomohl,“ vzkázal lidem premiér.

