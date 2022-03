‚Putin je překvapený heroickým bojem Ukrajinců a naší jednotou.‘ Přečtěte si projev premiéra Fialy

Premiér Petr Fiala se spolu se svými protějšky z Polska a Slovinska vydal do ostřelovaného Kyjeva, aby se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími zástupci ukrajinského státu. Dvoudenní cesta podle Fialy nebyla jen symbolická, ale bude mít i konkrétní dopady: s ukrajinskou stranou mluvili o zpřísnění sankcí, humanitární a vojenské pomoci a o dalších diplomatických krocích. Praha 15:44 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala (ODS) po návratu z Kyjeva přichází na tiskovou konferenci, která se konala přímo na letišti v Praze-Kbelích | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Dobrý den, dámy a pánové,

Především mi dovolte, abych vyjádřil obdiv Ukrajině a Ukrajincům za jejich statečný boj, nesmírnou odvahu, hrdinství, vytrvalost a statečnost, které projevují. My to všichni vidíme, ale já jsem měl možnost to vidět na vlastní oči a ještě lépe pochopit to, co prožívají a s čím se musejí vyrovnávat. A to, že to takto dokážou, si zaslouží náš obrovský obdiv a úctu.

Chtěl bych také na začátek poděkovat všem, kteří mě na té cestě doprovázeli a kteří ji umožnili realizovat; svým kolegům, pánům premiérům Morawieckému a Janšovi a panu vicepremiéru Kaczyńskému, a samozřejmě svým českým kolegům Tomáši Pojarovi, Václavu Smolkovi a příslušníkům ochranné služby. Každý z nich musel prokázat osobní odvahu a rozhodnutí účastnit se této akce, která se pojila s určitými riziky. A za to si zaslouží moje poděkování.

Začal jsem obdivem k Ukrajincům a musím zopakovat to, co jsem říkal v Kyjevě. My jsme si všichni vědomi toho, co prožívají, že bojují za svoje životy, za svoje rodiny, za svoji vlast, za svoji nezávislost, za svobodu. Ale musíme vědět a musíme si uvědomit, že také bojují za nás, za naši nezávislost, za naši svobodu, a my je musíme v tom boji podpořit. Proto jsme tam jeli osobně. Jeli jsme tam proto, abychom jim dali najevo, že nejsou sami, abychom jim konkrétním činem ukázali, že stojíme s nimi a že jsme si vědomi toho, co pro nás v tuto chvíli dělají.

Před odletem do České republiky jsme v polském Řešově volali Charlesi Michelovi, abychom ho informovali o výsledcích mise v Kyjevě. pic.twitter.com/mQGlJ5fhQm — Petr Fiala (@P_Fiala) March 16, 2022

Já jsem v pravidelném telefonním kontaktu s panem prezidentem Zelenským a s panem předsedou vlády Shmyhalem, ale samozřejmě to osobní setkání, možnost s nimi několik hodin hovořit, diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, získávat od nich podněty, bavit se o věcech, které přes telefon jsou obtížnější, to je něco úplně jiného. A jsem vděčný za to, že to proběhlo.

Samozřejmě víme z ohlasů, které jsou v mezinárodním prostředí, v mezinárodním tisku, že ta naše cesta měla symbolický dopad, měla ten význam, ve který jsme doufali. Ale ona má i konkrétní dopady. Diskutovali jsme čtyři základní okruhy. Jednak otázku sankcí, jejich účinnosti, popřípadě nějakých dalších kroků. Hovořili jsme také o humanitární pomoci. Mluvili jsme o vojenské pomoci a mluvili jsme také o možnosti nějakých dalších diplomatických kroků a diplomatického řešení celé té situace.

Z těch věcí, které jsem tady zmínil, bych připomenul pár konkrétních nebo víceméně konkrétních věcí. Ukrajina v těchto dnech a týdnech potřebuje především dodávky zbraní. Ukrajinci nesmírně statečně bojují a bojují i chytře a strategicky, ale proti té obrovské přesile mají šanci jen tehdy, pokud jim západní země dodají dostatek vojenské techniky. To si myslím, že je důležité, že to je úkol těchto dnů. Česká republika to dělá, dělají to i ty země, které se zúčastnily této naší mise, a je potřeba, aby se to dělalo silněji a dělalo to co nejvíce zemí a aby ty dodávky byly rychlé, a pokud možno masivní.

To co Ukrajina nejvíce potřebuje, aniž bych šel do konkrétních podrobností, jsou protitankové a protiletecké střely. Když mluvíme o tom, že by se mohla vytvořit nějaká bezletová zóna, což není úplně v těchto dnech reálné, tak Ukrajinci si dokážou tuto bezletovou zónu, v přeneseném smyslu, vytvořit, budou-li mít dostatek techniky a protileteckých střel. Bavili jsme se o některých velmi konkrétních krocích, třeba že by se i z hlediska nějakého dlouhodobého vývoje mohla vytvořit koalice států nejen z unie, ale i z dalších zemí, třeba zemí Severoatlantické aliance, které by poskytovaly azyl vojákům Ruské federace, kteří se rozhodnou nebojovat a dezertují.

Bavili jsme se třeba o tom, že z Ukrajiny odešla většina diplomatů. Zůstal tam polský velvyslanec, ale jinak většina diplomatů odešla, možná by tedy stálo za to, aby na diplomatické úrovni někdo zastupoval v Kyjevě Evropskou unii.

Dostali jsme určité inspirace pro vylepšení nebo prohloubení sankcí, které nepochybně fungují, ale které mohou být ještě posílené, mohou fungovat ještě lépe. Všechny tyto informace, podněty, požadavky a naši zkušenost samozřejmě přeneseme na jednání Evropské rady, která se bude konat příští týden v Bruselu. Bude jí předcházet summit Severoatlantické aliance za účasti prezidenta Bidena.

To jsou všechno věci, které jsou z hlediska dalších kroků mimořádně důležité. My jsme se hned po příjezdu do Polska spojili, my všichni tři premiéři, s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a informovali jsme ho o výsledcích cesty a o některých krocích, které už by se mohly dělat v těchto dnech, aniž bychom čekali na jednání Evropské rady.

Na závěr svého úvodního slova bych snad řekl, že ty kroky, které jsme udělali jako evropské země a jako státy Severoatlantické aliance, Ukrajině určitě pomáhají, že fungují. Fungují sankce a dlouhodobě Rusko nepochybně poškodí. Funguje vojenská a humanitární podpora, ale to, co je asi nejdůležitější a co hlavně dokáže zastavit ruského agresora, to je statečnost Ukrajinců. A jestli je něčím Vladimir Putin překvapen, tak určitě tím, jaký heroický boj Ukrajinci svádí za svoji vlast, ale také je překvapen jednotou Evropské unie a jednotou Severoatlantické aliance, které daly jednoznačně najevo, že stojí za Ukrajinou.

A v tom všem je potřeba pokračovat. Je potřeba pokračovat v tom, že budeme podporovat co nejvíce Ukrajince v jejich boji. Je potřeba pokračovat v tom, že budeme co nejsilněji prosazovat a rozšiřovat sankce proti Rusku a vytvářet na něj všemi kanály tlak. A budeme-li toto dělat, tak je šance, že nakonec dospějeme k mírovému diplomatickému řešení celé situace. Ale k tomu můžeme dospět jedině tehdy, když Rusko bude vidět, že podobné kroky není možné dělat, že jsou neakceptovatelné. A tím výsledkem by mělo být, aby si to Rusko a všichni podobní agresoři napříště rozmysleli.