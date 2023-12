Vláda je v poločase. ‚Klíčové věci jsme zvládli správně, opozice neudělala nic,‘ říká premiér Fiala

Do úřadu nastoupila vláda Petra Fialy (ODS) přesně před dvěma lety. „Jestli jsme něco mohli udělat jinak, to se ukáže až z odstupu, ale jsem přesvědčen, že jsme klíčové věci zvládli správně,“ tvrdí Fiala. V rozhovoru pro Radiožurnál odráží sílící kritiku opozice i rekordně nízkou podporu občanů. „Děláme věci, které nejsou populární, ale až lidé uvidí, že byly správné a že fungují, tak se hodnocení zlepší,“ věří premiér a láká na doklady v mobilu. Praha 6:00 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference po jednání tripartity. Premiér Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mohl byste zhodnotit věci, které považujete za tři nejpovedenější za dosavadní období vlády? A opačně tři věci, které byste teď udělali jinak?

Naše vláda se od počátku potýká z celou řadou výzev a problémů, které souvisí s tím, co se děje s bezpečnostní situací v Evropě a v celém světě, jak se proměňuje v globálním prostoru i jak se proměňuje ekonomika.

Vláda podepsala dohodu s lékaři. ‚Při vyjednávání nešlo jen o platy, ale i o podmínky,‘ řekl Fiala Číst článek

Čelili jsme velkým výzvám jako byla energetická krize, ceny energií, vysoká inflace, bezpečnostní hrozby a bezprecedentní migrační vlna. Jsem přesvědčen, že s tím vším jsme si poradili. Ceny energií jsme zvládli, žádná firma nebo odvětví v České republice nebylo ohroženo, nikdo nekrachoval. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a myslím, že velkou krizí se všemi výzvami jsme Českou republiku provedli dobře.

Odstřihli jsme se od ruského plynu a dokázali jsme věci, které jsou i v zahraničí oceňovány a obdivovány. Při tom všem, a na to jsem hrdý, jsme zvládli plnit naše programové prohlášení. Nesoustředili jsme se jenom na řešení krizi. Dostatečným způsobem jsme investovali rekordní částky do dopravní infrastruktury. Připravili jsme konsolidační balíček, který ozdravuje naše veřejné finance a je důležitý pro naši budoucí prosperitu.

Přistoupili jsme i k definitivnímu návrhu důchodové reformy, což předtím žádná vláda neudělala a pro dobrou budoucnost České republiky je to důležité. Jestli jsme něco mohli udělat jinak, to se ukáže až z odstupu, ale jsem přesvědčen, že jsme klíčové věci zvládli správně.

I přesto zaznívá ostrá kritika opozice. Je něco z ní podle vás relevantní a jak ji vnímáte? Kritizují například situaci ve školství, ve zdravotnictví i ceny energií.

Opozice tady vládla osm let a měla možnost s řadou problémů, které tu jsou dlouhodobě známy, něco udělat. Nestalo se nic. Naše země, když jsme přišli k vládě, byla energeticky nezabezpečená, reformy ve školství nikdo nedělal. A ty jsou potřeba, proto taky pracujeme na úpravě rámcových vzdělávacích programů. Nebyly tady dostatečné investice do dopravní infrastruktury a stavby stály.

Náplast na otevřenou ránu. Jak Fiala obešel Válka a proč dohoda s lékaři nebude stačit Číst článek

Důchodová reforma, kterou měly ve volebním programu i v programovém prohlášení vlády, se neuskutečnila. Musíme ji dělat až my. Všechno, co děláme později, se dalo udělat třeba před pěti, osmy lety, stojí to víc a je to náročnější. Takže nevím, co opozice kritizuje.

Naopak bych uvítal, kdyby se na některých těch věcech podílela a uvědomila si, že to je důležité pro dobrou budoucnost České republiky a další generace.

Opozice také vyzývá k tomu, abyste vyměnili některé ministry. Uvažujete o tom? A jak hodnotíte výměny, které během roku nastaly ze strany vašich koaličních partnerů?

Ve vládě došlo k několika výměnám, ať už na postu ministra pro životní prostředí, ministra školství dokonce dvakrát či ministra zemědělství, takže změny ve vládě probíhají tak, jak to je potřeba.

Jsem především rád, že vláda funguje jako tým. To pokládám za důležité a je to ve prospěch občanů. Nechci žádný resortismus, ale chci, abychom dohromady rozhodovali o tom, co děláme pro Českou republiku. Žádné aktuální změny teď neplánuji a když se mně něco na práci ministrů nezdá, tak mluvím především s nimi a nevzkazuji jim nic přes média.

Těšte se na digitalizaci

Přesto jsou preference, i například hodnocení důvěry a spokojenosti s vládou, v posledních letech rekordně nízké. Jak vnímáte hodnocení občanů?

Děláme změny, které třeba často nejsou populární, a my musíme lidem vysvětlit, že jsou to změny nutné a hlavně, že fungují. Jsem přesvědčený, že až lidé uvidí, že to, co jsme udělali, skutečně pomáhá, tak se hodnocení vlády zlepší.

Abych uvedl příklad, tak ozdravný balíček je určitě něco, za co nemůžeme sklidit potlesk z logiky věci. Opatření jsou nepopulární, ale příští rok budeme plnit maastrichtská kritéria, dostaneme deficit veřejných financí pod tři procenta, dokonce 2,2 procenta.

To je symbol zdravých veřejných financí a to bude mít pozitivní dopad. Na inflaci, na růst reálné mzdy a na hodnocení zahraničních ratingových agentur, což znamená i na investice.

Vláda učinila největší škrty v počtu úředníků od roku 2015. Počet pozic se sníží o 2636, většina je obsazená Číst článek

To jsou všechno věci, které třeba v té chvíli, kdy je děláme, nejsou populární, ale lidé uvidí, že byly správné a že fungují. Ne že by mně bylo jedno, že popularita vlády není vysoká, ale jsme v polovině volebního období a zpravidla je to tak, že vláda, která dělá ty nezbytné reformní kroky, v půlce volebního období není na vrcholu. Ale na to máme volební období celé, abychom dokázali ty věci udělat, lidé se přesvědčili, že jsme je udělali správně a dali nám znovu důvěru.

Příští rok jsou minimálně dva volební termíny. Nehrozí podle vás, že podle jejich výsledků by důvěra vládě nebo vláda samotná byla ohrožená a skončila dřív, než jak se předpokládá?

Řada vlád v České republice skončila dřív, než bylo jejich funkční období. Věřím, že to nebude osud mé vlády. My jsme připraveni vládnout do konce volebního období a za koalici Spolu a ODS chceme znovu vyhrát další volby.

A ano, v příštím roce nás čekají troje volby: evropské volby, volby do Senátu a volby do krajů. Chceme co nejvíce uspět, evropské volby samozřejmě nejsou volby do Poslanecké sněmovny, kde se rozhoduje o tom, kdo bude vládnout. Určitě jsou to ale volby, které budou mít vliv nejen na náladu v České republice, ale i na to, co se tu bude odehrávat.

Je důležité, aby nás v evropském parlamentu zastupovali rozumní politici a ne populisté. Je důležité, aby jsme udrželi většinu v Senátu a aby Senát plnil svojí kontrolní roli a posiloval kvality demokracie. Je důležité, abychom udrželi, popřípadě posílili pozici ODS, která se podílí na vládě ve většině krajů s výjimkou jednoho. A my chceme dál mít možnost mluvit do toho, jak se v regionech dělá politika a jak se regiony rozvíjí. Takže volby jsou pro nás důležité.

Stávka jako vzkaz: Vládě chybí hodnoty. Neposlouchat veřejnost se nevyplácí, míní expertka Číst článek

A referendum o vládě, to podle vás bude, nebo ne?

Co jsem ve funkci premiéra, tak ze všech voleb se pokusila opozice, ať už Andrej Babiš (ANO) nebo Tomio Okamura (SPD), udělat referendum o vládě. I to sami říkali. Ať už to byly volby komunální, do Senátu nebo dokonce i prezidentské. Ale s touto rétorikou neuspěli, takže věřím, že s ní neuspějí ani v dalších volbách.

Jaké jsou tři klíčové věci, které chcete příští rok prosadit?

Příští rok je důležitý. Musíme legislativně dokončit důchodovou reformu. Je potřeba dál pohnout s infrastrukturními věcmi, vyhlásit výsledky tendru na dostavbu Dukovan a začít s dalšími pracemi. Dáváme znovu rekordní finance do dopravní infrastruktury, takže se dokončí a rozeběhne řada dopravních staveb, silnice, dálnice a železnice. To je důležité. A je potřeba dokončit úpravu rámcových vzdělávacích programů čili velkou změnu ve školství.

A pak bych ještě řekl jednu věc, na kterou se lidé určitě mohou těšit. Pokračujeme s digitalizací státu, takže příští rok už jenom jeden techničák a hlavně elektronické doklady v mobilu, ať už řidičský průkaz nebo občanský průkaz. Občanský průkaz bude mít několik fází, ale během prvního půl roku bychom se měli dostat do situace, že budete mít občanku v mobilu a budete ji moct používat prakticky všude.