Lipavský se bude řídit koaliční smlouvou, s prezidentem chci vést pravidelný dialog, říká Fiala

Případný ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se bude muset řídit koaliční smlouvou, která upravuje vztah k visegrádské čtyřce nebo Izraeli. V úterním rozhovoru pro Radiožurnál to řekl premiér Petr Fiala z ODS. S prezidentem Milošem Zemanem, který původně odmítal Lipavského ministrem jmenovat, chce pravidelně mluvit. „Není možné, aby se prezident s premiérem nebavili,“ poznamenal Fiala. Rozhovor Praha 11:40 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference pro jednání budoucí vládní koalice. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se vám povedlo prezidenta Miloše Zemana přesvědčit, aby ustoupil a Jana Lipavského ministrem nakonec jmenoval?

S panem prezidentem jsme vedli opakovanou diskusi, velmi otevřenou a místy i tvrdou. Samozřejmě to nebylo vůbec snadné, ale nakonec rozhodující bylo, že si pan prezident uvědomil to co já, že spor před Ústavním soudem, spor dvou institucí – prezidenta a vlády, dvou klíčových osob v politice – prezidenta a premiéra, není to, co by teď České republice prospívalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s premiérem Petrem Fialou

V době, kdy čelíme takovým obrovským problémům, jako je covid nebo rostoucí ceny energií, inflace, zhoršování mezinárodního prostředí. To jsou všechno věci, kdy se potřebujeme soustředit na řešení politických problémů, a ne na kompetenční spor mezi prezidentem a premiérem. A já opravdu oceňuji, že pan prezident nakonec v této věci zaujal toto stanovisko, byť jeho výhrady k Janu Lipavskému trvají.

O možnosti kompetenční žaloby jste mluvili v koalici ještě před pátkem, kdy prezident Miloš Zeman říkal, že trvá na tom, že nejmenuje Jana Lipavského šéfem diplomacie. Tak co se o víkendu změnilo?

Ano, mluvili jsme o kompetenční žalobě, která by měla do budoucna vyjasnit pravomoci premiéra a prezidenta při sestavování vlády a při jmenování jejích členů.

A to jste se vyjasnili? Můžeme čekat, že do budoucna nebude problém, pokud byste chtěl vyměnit některého ze členů vlády?

V tuto chvíli je to tak, že pan prezident akceptuje jmenování vlády tak, jak jsem mu ho navrhl, tedy v tom stejném složení. Ale samozřejmě ty otázky, které se v poslední době objevily – a podotýkám, že toto není první případ a já nejsem první premiér, který čelil výhradám prezidenta – zde zůstávají.

Fiala po schůzce v Lánech: Prezident jmenuje vládu tak, jak jsem ji navrhl. Včetně Lipavského Číst článek

Do budoucna je určitě na politické reprezentaci, aby přemýšlela o tom, jak situaci vyjasnit. Nemyslím si – a říkám to za sebe jako politik, jako politolog – že nejlepší způsob rozhodování je před Ústavním soudem. Pokud by nic jiného nezbylo, to znamená, že by prezident bránil kompetencím premiéra sestavit si vládu v tom směru, že by nejmenoval jednoho člena vlády nebo více členů vlády, pak by to musel řešit soud. Ale pokud můžeme dospět k vyjasnění jinou cestou, tak ji budu preferovat.

A jiná cesta je debata politického spektra nad Ústavou a nad vyjasněním jejího znění. Ale to fakt není věc na příští dny a týdny.

Kladl si prezident Miloš Zeman nějaké podmínky za to, že jmenuje Jana Lipavského ministrem zahraničí? Třeba větší vliv na zahraniční politiku nebo vaše pravidelné schůzky?

Ne, pan prezident si takto formulované podmínky nekladl, ale to, že se chceme pravidelněji scházet, to je od začátku moje přesvědčení, že to tak má být. Chci vést s prezidentem republiky pravidelný dialog. Myslím, že není možné, aby se prezident s premiérem nebavili. Myslím, že to patří k politické kultuře a o mně je známo, že chci diskutovat a chci se domlouvat s lidmi, i když máme jiné politické názory.

Pokud jde o zahraniční politiku. Sám jsem to řekl veřejně a řekl jsem to opakovaně i panu prezidentu Zemanovi, že každý člen mé vlády bude respektovat koaliční smlouvu. To znamená, že Jan Lipavský se bude řídit, pokud jde o zahraniční politiku, koaliční smlouvou, kde zrovna ty věci, které panu prezidentu vadily, jsou ošetřené. Ať už se to týká vztahu k visegrádské čtyřce nebo vztahu k Izraeli.

Důvěra vládě

Vaše vláda bude jmenována v pátek 17. prosince. O důvěru požádá sněmovnu až za měsíc v týdnu od 10. ledna. Už týden celá koalice deklaruje, že řízení státu jste připraveni převzít ihned. Proč ta prodleva?

Jsme připraveni řízení státu převzít ihned a budeme také ihned vykonávat všechny funkce, které vláda dělat má, a k tomu budeme mít veškeré pravomoci. A ten termín, kdy má vláda požádat o důvěru, stanovili ti, co tvořili Ústavu, má to být do 30 dnů.

‚Neodcházet od jednacího stolu se vyplatilo.‘ Politici oceňují Fialu za výsledek jednání se Zemanem Číst článek

Je to čas, kdy má vzniknout programové prohlášení vlády, které by mělo obsahovat i konkrétnější termíny, než je to v našem koaličním programu. Na to je potřeba určitý čas a je potřeba být na těch konkrétních resortech a řešit to s lidmi, kteří se problematikou zabývají. Ale současně, a to bych chtěl také udělat: projednat text programového prohlášení vlády s klíčovými sociálními partnery, ať už jsou to reprezentanti zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců, tedy s odbory. Myslím, že to by také mělo patřit k politické kultuře a na to je potřeba určitý čas. Takže nepochybně programové prohlášení vlády. A vláda požádá o důvěru do jednoho měsíce od svého vzniku tak, jak jí to předepisuje Ústava.

Kam povede vaše první zahraniční cesta po pátečním jmenování vlády? Bude to Slovensko?

Moje představa je, že první zahraniční cesta by měla vést na Slovensko. Vztahy mezi našimi zeměmi a naše společná historie, to je všechno zavazující a nedovedu si představit, že bych mířil jinam než k našim slovenským přátelům.