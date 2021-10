Fiala nechce ‚bezhlavě‘ rušit opatření proti covidu-19 zavedená Babišovou vládou. Není ani pro lockdown

Předseda ODS a kandidát vznikající vládní koalice na premiéra Petr Fiala nechce rušit koronavirová opatření zavedená současnou vládou Andreje Babiše (ANO) „bezhlavě“, tedy bez předchozího vyhodnocení toho, zda fungují. Nenaočkované seniory by chtěl k očkování přesvědčit adresným oslovením přes pojišťovny a praktické lékaře. Uvedl to v neděli v diskusním pořadu Partie v televizi CNN Prima News. Aktualizováno Praha 13:33 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala zopakoval, že jediným řešením problematiky covidu-19 je co největší proočkovanost, protože „nikdo nic lepšího nevymyslel“. „Kdybych měl příležitost, jako první krok bych zadal ministru zdravotnictví soustředit se na rizikové skupiny, které ještě nejsou dostatečně očkované,“ řekl.

Na obsazení ministerstev se musí koalice shodnout, případnou nabídku od Fialy přijmu, říká Kupka Číst článek

V této souvislosti zmínil právě nevakcinované seniory. „Musíme zkusit přesvědčit každého z nich, aby se nechal naočkovat, a umožnit mu to,“ zdůraznil. „Nejde to dělat tak, jako se to dělalo dosud. To, co my bychom chtěli udělat, je opravdu adresné oslovování. Za pomoci zdravotních pojišťoven, za pomoci praktických lékařů, prostě doslova se dostat k těm lidem přímo a přesvědčit je, aby se nechali naočkovat,“ vysvětlil.

„U těch seniorů často to, že nejsou očkovaní, nevyplývá z toho, že by byli přesvědčení odpírači. Tam to třeba vyplývá i z toho, že mají sociální i jiné překážky pro to, aby se dostali k tomu očkování,“ dodal.

Fiala také řekl, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nevítala zrušení bezplatných testů, ale že když už ho vláda zavedla, není možné “jít ode zdi ke zdi" a opatření hned zrušit.

Podle něj je zapotřebí nejprve vyhodnotit, zda nefunguje a nevede k většímu zájmu o očkování. „To, že se lidé nechávají očkovat ve větší míře než předtím, považuji za dobré. Pojďme v těch krocích, které k tomu povedou, pokračovat,“ vyzval.

‚Lockdown nechceme‘

Fiala dále ujistil, že nechce plošný lockdown. Vyjádřil se tak ke slovům Vlastimila Válka (TOP 09), který je podle médií kandidátem na post ministra zdravotnictví ve Fialově vládě.

‚Bude výborná reprezentantka.‘ Koalice Spolu a Pirátů se STAN chce v čele sněmovny Pekarovou Adamovou Číst článek

Válek dříve prohlásil, že senioři se musí buď naočkovat, nebo budou v lockdownu, takže nevakcinování lidé nad 60 let by například nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nakupování. „Nemá to být plošný lockdown v žádném případě. Nechceme je,“ podotkl Fiala.

Zároveň na dotaz moderátorky nepotvrdil, že se Válek má skutečně stát ministrem zdravotnictví. „Veřejnost si zaslouží vědět jméno ve chvíli, kdy ten člověk bude mít šanci to řešit,“ řekl. K Válkovi doplnil, že „je velkým odborníkem, který přichází s řešeními“.

Slovy o lockdownu se podle něj jen snažil ukázat některé směry, kterými se vede debata nejen v Česku, ale i v celé Evropě. „Pokud jsem to dobře četl, mluvil o lokálních opatřeních, ne plošných, to mně připadá důležité. Moji podporu bude mít každý rozumný návrh, se kterým se konkrétně přijde,“ uzavřel Fiala.

Složení nové vlády?

Fiala se nevyjádřil ani k jiným spekulacím ohledně složení nové vlády. Personální otázky jsou podle něj až na posledním místě a předchází jim debata o programu mezi koalicemi Spolu a Pirátů a Starostů.

Rádi bychom na každém resortu, v každé kapitole rozpočtu ušetřili šest procent, uvažuje šéfka TOP 09 Číst článek

„Nedořešili jsme v tuto chvíli ani otázku struktury té vlády: kolik bude mít členů, jakým způsobem zvládneme agendy,“ uvedl a poznamenal, že nechce budovat další ministerstvo či úřad.

Podle něj je ale zapotřebí lépe koordinovat některé agendy jako digitalizaci státní správy či evropskou politiku včetně předsednictví, a proto koalice zvažují, že by se těmto tématům speciálně věnovali někteří členové vlády.

Na otázku, které ministerstvo je pro ODS klíčové, Fiala pouze zopakoval názor, že post ministra financí by mě zastávat člověk ze stejné strany jako premiér.

Testy v Česku v sobotu potvrdily 5057 případů onemocnění covid-19. Bylo to o 2300 více než před týdnem a zároveň nejvíc za první víkendový den od 20. března. V nemocnicích je 1417 lidí, z toho 192 v těžkém stavu. Zdravotníci v sobotu aplikovali přes 8100 dávek vakcíny proti covidu. Nejhorší epidemická situace je na severu Moravy a ve Slezsku.