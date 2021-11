Okamura ani Havlíček nemají šanci dostat se do vedení sněmovny, odhaduje předseda ODS Fiala

Kandidáta na premiéra Petra Fialu čeká při sestavování vlády jednání s prezidentem Milošem Zemanem. „Věřím, že všichni budou respektovat Ústavu,“ řekl předseda ODS v úterním rozhovoru pro Radiožurnál. Mluvil také o šancích ministra průmyslu Karla Havlíčka, kterého jeho hnutí ANO navrhlo na předsedu sněmovny, a šéfa SPD Tomia Okamury, který kandiduje na místopředsedu dolní komory. Podle Fialy ale šance na zvolení nemají. Rozhovor Praha 11:12 9. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte už termín dalšího jednání s panem prezidentem Zemanem?

Ne, termín ještě nemám, bude následovat poté, co současná vláda Andreje Babiše, tedy pan premiér Babiš, podá demisi po skončení ustavující schůze.

Takže jste zatím od vašeho posledního sobotního jednání nekomunikovali?

Ne, to ne. Ale je to nějaký časový prostor, který je dán tím, kdy skončí ustavující schůze a jak podá v souladu s Ústavou současná vláda demisi. Pak je namístě, abych se s panem prezidentem setkal. To bude nepochybně nutné.

Kdy by podle vašich předpokladů mohla vzniknout nová vláda?

Předpokládám, že by to mělo být v řádu týdnů. Jsme v situaci, která je trošku unikátní. Od voleb je jasné, které politické strany spolu chtějí vytvořit vládu, respektive které dvě koalice. Je k tomu i silný mandát voličů. Také jsme velmi intenzivně pracovali, takže už čtyři týdny po volbách máme uzavřenou koaliční smlouvu a máme připravený program.

Na druhé straně také Andrej Babiš dal jasně najevo, že chce velmi rychle podat demisi, takže je to všechno připraveno pro to, aby mohla vzniknout nová vláda. Je to i důležité z hlediska toho, čím Česká republika prochází, v jakých obtížích se teď nacházíme.

Jak se, pane předsedo, zachováte, pokud prezident Miloš Zeman odmítne jmenovat některého z vámi navrhovaných ministrů?

Nepředbíhejme. Věřím, že všichni budeme respektovat Ústavu a ústavní zvyklosti. Ústava jasně mluví o tom, že premiér předkládá seznam ministrů, kandidátů na ministry panu prezidentovi. Jsme v parlamentní demokracii…

Ano, ale známe případy z minulosti, kdy prezident třeba odmítl jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu z ČSSD.

Věřím, že tato situace tentokrát nenastane. A pokud nastane, budu pana prezidenta přesvědčovat, aby ty kandidáty, které mu předložím, pokud budu jmenován premiérem, tak aby je jmenoval, protože to vychází z dohody politických stran a odpovídá to plně Ústavě a charakteru našeho systému, který je parlamentní.

Váš blízký spolustraník Zbyněk Stanjura v České televizi řekl, že si neumí představit, že byste panu prezidentovi ustoupil. Platí to?

To platí, ale nemyslím si, že si máme takto dopředu hrozit a vyjadřovat silné výroky přes média. Doufám, že všichni budou respektovat Ústavu, jejího ducha, ústavní zvyklosti. Potřebujeme to v České republice. Nemáme čas, abychom diskutovali o nějakých jménech. Potřebujeme mít funkční vládu, která bude řešit energetickou krizi, zdravotní krizi s covidem a všechny další problémy, které tady lidi mají.

Vláda bez Pirátů?

Spolu se zástupci dalších čtyř stran jste podepsali koaliční smlouvu. Předtím ji interně odsouhlasily všechny strany kromě Pirátů. Pirátské fórum o ní bude rozhodovat tento týden. Co se stane, pokud dokument Piráti neschválí? Je zde i varianta vlády bez nich?

Doufám, že to nenastane. Připravili jsme dobrou koaliční smlouvu za účasti zástupců Pirátské strany. Je to koaliční smlouva, která je dobrá nejen pro těch pět stran, ale hlavně pro Českou republiku.

Věřím, že členové Pirátské strany, kteří budou rozhodovat v referendu, to takto budou vidět. Myslím, že i ten vzkaz voličů byl naprosto jasný, aby těchto pět stran, tyto dvě koalice, vytvořily spolu vládu, vládu politické změny. Je to obrovská šance, tak věřím, že tak Piráti ve svém referendu rozhodnou.

V programovém prohlášení slibujete stabilizaci veřejných financí. Státní rozpočet na příští rok se schodkem zhruba 380 miliard zřejmě sněmovna nepodpoří. Jaký schodek by navrhla vaše vláda?

Opakovaně jsem říkal, že ten schodek je nepřijatelný. To, co navrhla vláda, znamená, že bychom jen roztáčeli spirálu inflace.

A váš návrh?

Jsme přesvědčeni, že rozpočet se musí pohybovat s deficitem pod 300 miliard korun. A takový rozpočet budeme připravovat. Ale je potřeba říct, že už bohužel přicházíme ke špatně připravené práci, kterou musíme jen nějakým způsobem korigovat. Není to tak, že bychom si mohli vytvořit úplně nový rozpočet na příští rok. Samozřejmě na rok 2023 už rozpočet bude naším dílem. Ale tentokrát je to jen, že budeme opravovat to, co tato vláda špatně připravila. Ale není možné takový rozpočet schválit. Musíme ho přepracovat tak, abychom se dostali pod 300 miliard korun.

Ve středu čeká poslance volba nového vedení sněmovny. Kandidaturu na post předsedy ohlásil dosluhující vicepremiér Karel Havlíček z ANO. Místopředsedou sněmovny se chce stát i šéf SPD Tomio Okamura. Má některý z nich šanci na zvolení?

Jsem přesvědčen, že nemá. U pana ministra Havlíčka ani nevím, jestli to bylo myšleno vážně, protože článek 32 Ústavy vylučuje to, aby se člen vlády stal předsedou Poslanecké sněmovny. A v případě Tomia Okamury jsme jasně dávali najevo, že z hlediska poměrného zastoupení v Poslanecké sněmovně to prostě na SPD nevychází, takže ta šance je opravdu minimální.

