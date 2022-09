Fiala: Pokušení vytvářet někde koalici s SPD bych se snažil rozmluvit. V Praze moji radu nepotřebují

Zastupitelé v obcích a městech po volbách vyjednávají o nových koalicích. V krajských městech se nejvíc dařilo hnutí ANO, v těch menších pak nejvíc hlasů získala místní sdružení nezávislých. Jak koalice Spolu, tak ODS především ve velkých městech posílila. Prakticky v každém krajském městě jsme měli lepší výsledek než před čtyřmi lety,“ říká český premiér Petr Fiala, který je s výsledky voleb spokojen. Rozhovor Praha 12:16 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala, volební štáb SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jste spokojený s volebními výsledky koalice Spolu? Dá se říct, že tato spolupráce tří stran může fungovat i na komunální úrovni?

Nepochybně může fungovat, s výsledky jsem spokojen. Ukázalo se, že naše spolupráce je oceňována voliči. Stejně tak se ukázalo, že tyto volby nebyly referendem o vládě, a pokud to někteří voliči tak chápali, tak vláda rozhodně uspěla. Většina voličů to chápala jako vyjádření své podpory těm, kteří povedou jejich obec, město nebo je budou reprezentovat v Senátu. A to je určitě v pořádku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vnímám to, že hnutí ANO dokáže koncentrovat levicové a populistické voliče, spolu s SPD dokázali dostat k volbám i voliče stran, jejichž hlasy propadly v předcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, říká český premiér Petr Fiala

Šéf Pirátů Bartoš už musel, řekněme, vstoupit do vyjednávání v Plzni, kde se ANO, Piráti a STAN chystali domluvit s nezávislými zastupiteli za SPD. Nakonec se SPD na koalici podílet nebude. Jste připraven také zasahovat do vyjednávání, pokud by se politici ODS pokoušeli domluvit s SPD?

To má dvě roviny. Jedna je, že nepochybně je na jednotlivých reprezentacích naší strany, koalice Spolu, aby rozhodovali o tom, s kým půjdou do koalice. Druhá věc je, že naši představitelé sami od sebe nevytvářejí koalice s komunisty a s SPD. Ale kdyby takové pokušení někde bylo, tak bych se nepochybně snažil kolegy přesvědčit, aby takovou koalici nevytvářeli. Myslím, že to je něco, co naši voliči jednoznačně nechtějí. Ale důležité je, že u nás v demokratické straně to hlavní rozhodnutí, jak se budou vytvářet koalice, je na místních organizacích.

Projevilo se to podle vás na volbách, že část voličů s kroky vlády nesouhlasí? A co s tím jako vládní koalice budete dělat, jaké si z toho vyvodíte závěry?

Nejsem slepý ani hluchý k tomu, co se děje ve společnosti a jaká je nervozita občanů z toho, co bude. Mají strach z cen energií, prožívají nejistotu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Toho využívají populisté, aby společnost dál rozdělovali. Tomu se snažím čelit.

Když se podíváme na výsledky, tak jak koalice Spolu , tak ODS především ve velkých městech proti předcházejícím volbám posílila. Prakticky v každém krajském městě máme lepší výsledek než jsme měli před čtyřmi roky. Takto úplně nevypadá nějaké politické zemětřesení a snaha dát vládě najevo, že takto ne. A to moje hodnocení vychází z čísel a z analýz.

Vnímám to, že hnutí ANO dokáže koncentrovat levicové a populistické voliče. Spolu s SPD dokázali dostat k volbám i voliče stran, jejichž hlasy propadly v předcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. To je trend, který nesmíme podceňovat, a musíme o to víc lidi přesvědčovat, že skutečné řešení jejich problémů nejsou populistické výkřiky, ale rozumná politika.

Koalice Spolu vyhrála v Praze, před čtyřmi lety ale skončila ODS i přes výhru nakonec v opozici. Máte doporučení pro pražské kolegy, jak sestavit pražskou radnici? Mají se domluvit se STAN a Piráty, anebo byste případně souhlasil se spoluprací s hnutím ANO?

Pražští kolegové nepotřebují moji radu. A náš lídr Bohuslav Svoboda i další představitelé opakovaně řekli, že se pokusí primárně přednostně utvořit koalici na formátu vládním, a to si myslím, že je ta správná cesta.

Připomenul jste dobře to, že jsme sice tehdy v Praze vyhráli, ale v koalici jsme nebyli. A to je možná hodně typické pro komunální volby. Tam nestačí jenom vyhrát, ale důležité je i povolební vyjednávání. Často se i vzhledem k početnosti koalic stane, že někdo, kdo má silný mandát od voličů, nakonec v městské vládě není.

Takže s hodnocením musíme počkat, protože přece jenom v komunálních volbách jde o to, kdo obec spravuje, na to, jak dopadnou povolební vyjednávání. Například v Plzni, kde jsme vyhráli, se zdá, že se nás naši soupeři pokusili obejít a naše vítězství v tomto smyslu nerespektují. Ale já na to říkám, že to je legitimní postup v rámci demokratického vyjednávání.

Poslechněte si celý rozhovor.