Hnutí potřebuje novou tvář a impuls, myslí si Gazdík, který končí v čele Starostů a nezávislých

Petr Gazdík skončí na jaře jako předseda Starostů a nezávislých (STAN). Hnutí podle něj potřebuje nový „drive”. Je chybou, že se nedaří domluvit spolupráci a integraci středopravicových stran? „Věřím, že na konci ledna představíme širší blok stran, hnutí, uskupení a osobností, které budou silnou evropskou kandidátkou,” říká Gazdík v pořadu Interview Plus. INTERVIEW PLUS Praha 20:41 20. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Gazdík, tiskový briefing hnutí STAN a KDU-ČSL v Lipnici nad Sázavou | Foto: Filip Jandourek

Petr Gazdík tvrdí, že STAN potřebuje nový impuls. „Rád budu hnutí pomáhat na místě, které sněm určí. Nicméně ve Sněmovně jsou tři strany, které se pohybují kolem pěti procent. Pokud mají Starostové růst dál tak, jak rostli doposud, tak je potřeba zařadit se mezi strany, o kterých voliči nebudou vůbec pochybovat, že se do sněmovny dostanou,” říká politik, podle kterého tomu může pomoci nová tvář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus

„Nemyslím si, že voliči milují politiky, kteří jsou ve vysoké politice velmi dlouhou dobu. Já sám bych se raději více věnoval školství a své rodině. Ze Starostů ale nikam neodcházím,” dodává Gazdík.

V kuloárech začala prosakovat informace, že největší šance dostat se na předsednický post by mohl mít první místopředseda hnutí Vít Rakušan. „Jeho drive a elán vidím ve výsledku voleb v Kolíně. Pokud v okresním místě potřetí dostanete více než 60 procent, tak je vidět, že jste člověk, který je schopen vysvětlit, co dělá a proč,” komentuje to Gazdík.

Byla to chyba

Bylo chybou se před sněmovními volbami nespojit s KDU-ČSL? „Bylo to chybou. Už podle výsledku, kdy obě strany získaly nad pět procent a dostaly se tam, je zřejmé, že by se tam ta koalice dostala. V současnosti by měla mnohem více poslanců, než je součet dvou stran samostatně. Mýlil jsem se v tom, že bychom byli třetí silou. Vzhledem ke slabému výsledku ČSSD bychom byli druhou silou,” myslí si předseda STAN.

Kandidátky do Evropského parlamentu budou mít obě strany ale opět vlastní. „Velmi jsme se snažili dohodnout. To, že to KDU-ČSL neakceptovala, respektujeme. Ale mrzí nás to a také to považuji za chybu,” říká Gazdík.

„Jednou ze stran, se kterou o evropských volbách diskutujeme, je i TOP 09. Věřím, že na konci ledna představíme širší blok stran, hnutí, uskupení a osobností, které budou silnou evropskou kandidátkou,” podotýká Gazdík.