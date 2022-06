Rakušan: Gazdíkovi byly osudné toxické vztahy. Plagu jako ministra zvažujeme, chceme ale někoho nového

Ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN) se staly osudnými toxické kontakty, které jsou těžko vysvětlitelné. V pondělním rozhovoru pro Radiožurnál to řekl předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan. Představu, kdo resort nově povede, chce mít do konce týdne. Ve hře je podle něj i exministr za ANO Robert Plaga. „Zatím se ale spíše pokoušíme najít jméno, které bude reprezentovat naše hnutí a byl by to člověk nový,“ dodal Rakušan. Rozhovor Praha 10:34 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Gazdík předával pololetní vysvědčení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petr Gazdík skončí na konci června. Už víte, kdo ho ve funkci ministra školství nahradí?

Ještě ne, zabýváme se více jmény. Naše hnutí má relativně silné pedagogické zázemí. Máme spoustu lidí, kteří se odborně i politicky tomuto tématu věnují, a to v poslaneckém i senátním klubu. S těmi dnes povedu telefonní konzultace, během týdne budu mít schůzky. Je také potřeba přinést ten návrh na formát K5, bavit se o něm v rámci koalice. Seznámit s tím pana premiéra. Pokud by šel ten proces dobře, tak bych byl rád, abychom do konce pracovního týdne návrh měli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s předsedou hnutí STAN a ministrem vnitra Vítem Rakušanem

Budou mezi kandidáty členové vašeho hnutí nebo tam budou i nestraníci?

Mohou to být členové, příznivci nebo lidé reprezentující naše hnutí. Chceme, aby k němu nějaký vztah měli. Nemusí tady být přísná linka toho, že to musí být zasloužilý člen, který je ve STAN dlouho.

Ale musí to být člověk, který musí splňovat několik předpokladů. Zaprvé se musí umět zorientovat dobře v rozjeté práci, kterou tam Petr Gazdík nechal. Zadruhé musí zvládnout evropské předsednictví, což vyžaduje rychlý nástup do vlaku. Evropské agendy je v oblasti školství a vzdělávání obrovská spousta, vyžadovalo by to obstojné jazykové kompetence. A musí to být člověk, který musí být připraven pracovat 13 hodin denně, což Petr Gazdík splňovat.

‚Klobouk dolů před Petrem, že to jakoby umlátil.‘ Jak měli Hlubuček a spol. obsazovat klíčové posty Číst článek

Pane ministře, je myslitelná varianta, že by byl ministrem školství někdo, kdo už ministrem školství byl?

Zatím se spíše pokoušíme najít jméno, které bude nějakým způsobem reprezentovat naše hnutí a byl by to člověk nový. Já teď nechci vylučovat žádnou variantu, ale jak jsme se o tom včera pracovně bavili i s odcházejícím panem ministrem školství, tak jsme si nadefinovali nějaká jména, která budou oslovovat během těchto dvou dnů.

Zřejmě víte, kam mířím. Robert Plaga, který byl ministrem školství v předchozí vládě pod vedením hnutí ANO, zůstal na ministerstvu jako náměstek. Je Robert Plaga ve hře?

Robert Plaga je určitě respektovaným člověkem, který udělal velký kus práce. Koneckonců málokomu se povede i to, že by reprezentoval nějakou politickou stranu, byť on z ní odešel, a zůstal na ministerstvu působit jako náměstek. S Robertem Plagou se určitě bavit budeme.

Pokud by se nepovedlo najít nějakého vhodného kandidáta, plnohodnotného kandidáta, nominanta, u kterého bychom měli jistotu, že to zvládne, tak to může být nějaká otázka k úvahám. Ale spíše, a to bych chtěl zdůraznit, se teď opravdu pokoušíme najít nového plnohodnotného ministra školství.

Ministr školství Gazdík podá demisi, důvodem jsou vazby na obviněného podnikatele Redla Číst článek

Máte také schůzku s generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem, který se také s podnikatelem Redlem sešel. Znamená to, že ho dnes (v pondělí - pozn. red.) odvoláte?

Chci se s panem ředitelem Knapem především dohodnout na tom, jak to bude vypadat. Má teď rozděláno několik zásadních koncepčních věcí, které má předkládat dozorčí radě. A byl bych rád, kdyby tato práce v této fázi byla dodělána. Není to úplně možné jednoduše někomu předat. Potom jsou také nějaké procesy výběrového řízení a podobně. Dnes bych tedy spíše usiloval s panem ředitelem o dohodu s jasnou definicí toho, jakou práci ve své funkci dokončí.

Podle pana ředitele jste o jeho schůzce s podnikatelem Redlem věděl několik měsíců. Vadí vám to až teď, když vyplynuly na povrch různé věci?

Ne, to vůbec není pravda. Na tu schůzku jsem se ptal okamžitě poté, co jsem se o ní dozvěděl, co o ní začali novináři psát. A už tehdy jsem ne úplně pozitivně hodnotil výroky o tom, že se tady cosi spřádá. Ptal jsem se na tu schůzku, nicméně všechny schůzky s tímto člověkem teď dostávají jiný obraz. Koneckonců to je i v případě pana ministra školství. On není kriminálníkem, dokonce ani vyšetřovanou osobou. Policie ho v ničem nekontaktovala. Nicméně osudnými se mu staly toxické kontakty, které jsou těžko vysvětlitelné.