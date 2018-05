Nebudeme podporovat populistické návrhy, slibuje šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD by měla být do pátku na stole. I když na ni vedení obou stran kývne, zbývá ještě sociálnědemokratické referendum. To by mělo schválit angažmá ČSSD ve vládě. A co říká na koaliční vyjednávání opozice? Například podle předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka jsou vyjednávání příliš dlouhá a s nejistým koncem.

