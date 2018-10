Gazdík odráží kritiku kumulace funkcí: Piráti s nižší docházkou by měli spáchat harakiri

„Mám obavy, že to bude nová Krnáčová. Má sebevědomé, až lehce nabubřelé vystupování. A nikdy nic úspěšně neřídil,“ kritizoval ve čtvrtek šéf STAN Petr Gazdík pirátského kandidáta na pražského primátora Zdeňka Hřiba. Ten později v Českém rozhlase Plus řekl, že Gazdíkova slova vyvolal postoj Pirátů proti jeho kumulaci funkcí. „Nesmysl,“ reagoval šéf STAN pro iROZHLAS.cz. Praha 15:20 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí STAN Petr Gazdík (ilustrační foto). | Foto: Yan Renelt / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Petr Gazdík se obává, že pokud bude primátorem Zdeněk Hřib, Prahu čekají podobné nepříjemnosti, které zažívala za končícího vedení pod primátorkou za ANO Adrianou Krnáčovou. „Mám obavy, že to bude nová Krnáčová. Má sebevědomé, až lehce nabubřelé vystupování. A nikdy nic úspěšně neřídil,“ řekl ve čtvrtek Právu Gazdík. V Praze o koalici jednají Spojené síly pro Prahu (složené z TOP 09, STAN a lidovců), Pirátská strana a sdružení Praha Sobě. Piráti navrhli na post primátora Prahy právě Zdeňka Hřiba.

Hřib následně v Českém rozhlasu Plus na kritiku od šéfa Starostů a nezávislých reagoval. Podle něj Gazdíkova slova vyvolala dlouhodobá kritika, kterou vůči němu Piráti směřují kvůli kumulaci funkcí.

O mě tu nejde

VIDEO: Primátor musí být Pirát, o mě tady opravdu nejde, poprvé připustil Zdeněk Hřib Číst článek

„Pan Gazdík je zároveň poslancem a zároveň radním pro školství ve Zlínském kraji. Což je 300 kilometrů vzdáleno od sněmovny. Podle nás se to nedá takhle dělat,“ řekl pirátský kandidát na pražského primátora. Už ve čtvrtek na Gazdíkovu adresu také uvedl, že má ve sněmovně docházku asi 80 procent. Zároveň řekl, že o jeho osobu nejde, a pokud by došlo k zablokování jednání, je možné mluvit o jiném jménu na post primátora za Piráty.

Sám Gazdík ale spojitost svých tvrzení o „nové Krnáčové“ a rozkolů ve sněmovně odmítl. „Není to pravda, je to nesmysl,“ reagoval Petr Gazdík pro iROZHLAS.cz v pátek. Hřiba prý kritizuje kvůli jeho veřejným vyjádřením, že by měl být primátorem právě on. „Ty věci se mají říkat u jednacího stolu, a ne že kolega Hřib bude někde křičet, že jedině on bude primátor a že on je nejlepší.“

Rituální harakiri

Hřibova kritika jeho docházky mu podle jeho slov přijde úsměvná. „Myslím, že někteří jeho kolegové Piráti, kteří mají nižší docházku než já, by měli spáchat rituální harakiri,“ reagoval Gazdík s tím, že se za zastávání vícero funkcí nestydí.

Součástí vyjednávacího týmu v Praze Gazdík není, podle svých slov je o situaci dobře informován a k veřejným prohlášením Hřiba se chtěl vyjádřit. Jeho slova o pirátském kandidátovi podle něj další jednání o koalici v Praze nekomplikují.

„Tady nejde o konkrétní jednání. Vadí mi, že první, co řeší, je, že primátora mají mít oni. A že jedině oni na to mají nárok. Je to věcí vyjednávání a proti Pirátům nic nemám. Naopak v ně vkládám naději, že určité věci zlepší a tu koalici považuji za nejlepší variantu pro Prahu,“ uzavřel s tím, že svá vyjádření o Hřibově „nabubřelém jednání“ nechce více komentovat.