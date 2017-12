Petr Hannig: Nenechme se připravit o naši měnu, je zárukou samostatnosti Česka

Osmička kandidátů na prezidentský post pro server iROZHLAS.cz sepsala své novoroční poselství, tedy jakousi obdobu vánočního projevu prezidenta Miloše Zemana. Jak bilancují uplynulý rok a jaký je jejich výhled pro ten nový? Přečtěte si „projev“ hudebníka a šéfa strany Rozumní Petra Hanniga. Text publikujeme v původním znění. Novoroční poselství Praha 6:00 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vážení občané,

rok 2017 byl rokem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tyto volby přinesly zásadní obrat. Ve své podstatě ukončily nebo výrazně oslabily vliv tradičních politických stran. Naopak přivedly do sněmovny více než 100 mladých poslanců a poslankyň, kteří doposud neměli zkušenosti s působením v zákonodárném orgánu. To je velmi výrazný posun oproti všem minulým volbám. Ze sněmovny vypadly známé tváře, nebo jejich vliv byl výrazně oslaben.

Naopak - kromě už etablovaného hnutí ANO se zkušeností jednoho období v Poslanecké sněmovně a ve vládě - se do zorného pole občanů zajímajících se o politiku dostala Česká pirátská strana, jejíž nástup byl skutečně impozantní. A zdá se, že její vedoucí představitelé mají jasný plán, jak tento impozantní nástup v příštích volbách ještě znásobit. Jejich jasné odmítání vládního angažmá je toho důkazem. Všichni zákonodárci a zákonodárkyně této strany jsou v Poslanecké sněmovně nováčky a jejich činnost přináší zcela nový směr – nekompromisnost s dosavadními polovičatými řešeními. Velmi sympatická je jejich snaha o zrušení několika paragrafů zákonů, které umožňují sledování lidí na komunikačních sítí.

Další silným hnutím, jehož nástup do Parlamentu byl impozantní je Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Se zákonodárnou činností mají z minulého období zkušenost v tomto hnutí tři poslanci. Hnutí SPD se na rozdíl od Pirátů snaží, aby bylo součástí vládní koalice, je však vehementně odmítáno. Dokud bude ve sněmovně subjekt s takto vlastenecky a protiunijně orientovaným programem osamocen, nemá šanci na to, aby byl účasten vládnímu angažmá.

Oba subjekty, jak Piráti, tak SPD jsou mi sympatické tím, že každý i když zcela v jiném duchu hájí svobodu. Piráti svobodu v kyberprostoru, SPD svobodu slova bojem proti politické korektnosti a nazýváním jevů pravými jmény.

Já sám jsem zastáncem absolutní svobody slova i psaného projevu a snažím se o zakotvení dodatku k naší Ústavě, která by takové svobody garantovala, aby nikdo nemohl být souzen a odsouzen pouze na základě mluveného nebo psaného projevu.

Odkaz na meziválečné Československo

Vážení občané, 28. října uplyne sto let, ode dne, kdy se splnil sen mnoha našich vlastenců o svém vlastním státě. Meziválečné Československo bylo díky otcům zakladatelům nejenom demokratickým ostrovem mezi autoritářskými státy tehdejší střední Evropy, ale i díky tvrdé československé koruně i jedním z deseti hospodářsky nejúspěšnějších států světa.

Navažme na tuto impozantní éru naší vlasti. Nenechme se připravit o naši měnu, která je zárukou samostatnosti našeho státu a hospodářského růstu. Vždyť patříme i nyní v některých parametrech k velmi silným státům EU, přesto že nám mnozí vnucují myšlenku že to s vlastní měnou není možné.

Naopak přijetím eura bychom znehodnotili důchody, platy i úspory našich občanů. Nenechme se zatlačit k tomu, abychom přijímali migranty vyznávající jiné hodnoty, než jsou ty naše, postavené na rovnoprávnosti pohlaví, svobodě vyznání a demokratických zákonech. Naše země musí zůstat bezpečná a svobodná. Buďme sebevědomí, buďme hrdí. Máme na co navazovat. Vážení občané, přeji vám mnoho zdraví a úspěchů v Novém roce.