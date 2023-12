Havlík: Uplynulých 30 let byla anomálie. Žili jsme ve slastné iluzi, že metoda dobra tu bude navěky

To, co sledujeme nyní, je zárodek velmi nebezpečné destrukce, řekl bývalý politik a spoluzakladatel ODS Petr Havlík. Dnešní „zárodek destrukce“ ale podle něj není větší než ten z doby minulé. „Uplynulých 30 let byla vlastně anomálie,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Podle něj jsme však podobné množství negativ jako nyní nezažili minimálně od konce studené války. Praha 0:10 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Žili jsme ve slastné iluzi, že už ta metoda dobra a ještě většího dobra bude navěky a že budeme žít v prosperitě, bezpečnosti, plni naděje a že už bude jen líp,“ míní.

„Tento sen se začíná bortit a my narážíme na tvrdou realitu. Na zeměkouli je dvakrát více lidí, než bylo před 50 lety, a všichni mají nějaké potřeby a zájmy a chtěli by žít klidný život. To prostě nejde, protože ty zájmy se utkávají a poté už jen konzumujeme důsledky různých konfliktů,“ dodává.

Koktejl negativ

Havlík se domnívá, že jsme podobné množství negativ nezažili minimálně od konce studené války. „Svět se změnil, už není bipolární. Velkých hráčů se na mapě světa objevilo mnohem více. Jako Západ jsme zplodili své vlastní problémy, protože jsme iniciovali jejich vzestup nejen ekonomický, ale i vlivový,“ tvrdí.

„Politika se stala jen prázdnou proklamací, posunuli jsme se do modelu údržby moci a zejména Evropa doplácí na to, že tu máme model vládnutí na jedno volební období, takže zájmů se prostě nakumuluje – za čtyři roky to musíme stihnout a postarat se o sebe a po nás potopa,“ popisuje.

Dodává, že jsme si nevšimli, že Evropa je velmi laciným, jednoduchým a srozumitelným terčem ruské hybridní války.

„Nedávné volby v Holandsku jsou vykřičníkem. Velmi rychle to může podobně dopadnout v mnoha jiných zemích a není takovým tajemstvím, že Rusové podporují různé evropské populisty. Pocit, že už jsme navždy vítězové, že studená válka určila, kdo bude tahat za delší konec špagátu, už je dávno pryč,“ domnívá se.

Na víc se Evropa nezmůže

Havlík také uvádí, že limity evropských možností, jak ovlivnit svět, jsou naplněny.

„V Evropě se schází lídři a ten pocit, který jsme měli na začátku 90. let, že se přihlásíme k nějakému hodnotovému fundamentu a že jsme na Západ vždycky patřili, jen nás na půl století někdo posunul někam jinam, už tak úplně nejde mít. Protože kde vidíte dnes ty vzory, ke kterým bychom se mohli a měli hlásit?“

„Silný étos Evropy prezentují progresivističtí aktivisté, kteří propagují až dětinsky naivní hyperkorektnost vůči všemu zlu na světě. A to se prostě vrací jako bumerang. Zlo je zlo. V době krize se ukazuje, že spousta vrcholových politiků není stvořena pro složitou situaci – jsou to údržbáři moci v době míru,“ uzavírá.

O dopadech rusko-ukrajinské války, nedůvěře k bezpečnostní architektuře světa, strachu Evropy z migrace, nebo o tom, jak se proměnila podoba lži si můžete poslechnout v záznamu celého rozhovoru v horní části článku.