Hladík: Moje ministerstvo dotace ke škrtání nemá. Oprav dům po babičce nezačne v pátek, ale později

Resort životního prostředí nemá žádné dotace směřující k provozním podporám, vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál šéf resortu a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík, proč na vládu míří bez návrhu na škrty na svém úřadě. Celý kabinet se v rámci konsolidačního balíčku zavázal k seškrtání desítek miliard národních dotací. Rozhovor Praha 14:14 28. srpna 2023

Konzultuje s vámi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) možné změny platby na podporu obnovitelných zdrojů energií a podporujete to, o čem mluvil naposledy v neděli – aby se celkový objem snížil?

Tato záležitost se týká především ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí. To není záležitost, kterou bychom jako ministerstvo životního prostředí řešili.

Na druhé straně se to týká podpory obnovitelných zdrojů energií, což předpokládám, že by mělo být v zájmu ministerstva životního prostředí.

Určitě ano, ale hovoříme o starých obnovitelných zdrojích, to znamená ty, které byly dělány v roce 2008 až 2010. Jsou ukotveny v zákoně, legislativa byla měněna, bylo tam daňové zatížení. Nejedná se tudíž o novou podporu.

Ministerstvo životního prostředí dělá především investiční podpory pro nové obnovitelné zdroje, ať už se týká solární energie, tepelných zdrojů a samozřejmě přechodu na nízkoemisní a bezemisní ekonomiku a průmysl. To je naším cílem, který podporujeme tou investiční podporou.

Vás stejně jako ostatní členy vlády čeká debata o škrtech v dotacích, což má být hlavní část vládního úsporného balíčku. Můžete říct za svůj resort, s jakým návrhem na schůzku půjdete? Vidíte prostor pro snižování dotací ve vašem resortu?

U mě je to celkem jednoduché. Můj resort žádné dotace směřující podnikatelským subjektům nemá.

Máme pouze investiční podpory, které jsou dány emisními povolenkami, to jsou finanční prostředky, které musíme dát do snižování energetické náročnosti, budov, průmyslu, teplárenství, mobility a také samozřejmě na to, abychom dokázali vyrábět více a více zelené obnovitelné energie. Provozní podpory jako takové ministerstvo životního prostředí vůbec nemá.

‚Nemám co škrtat‘

To znamená, že vy na tu schůzku s žádným škrtem nepůjdete?

Je to logické. Nemám žádný dotační titul, který jde k provozním podporám. Nic takového nemám.

Takže nemůžete škrtat, rozumím tomu.

Logicky, když nemáme tyto typy dotací, tak prostě škrtat nemůžeme. Máme poměrně malý dotační titul směřující k neziskovému sektoru a potom už máme administraci veškerých evropských dotací, jako je Operační fond Životního prostředí, Operační program Spravedlivá transformace, Modernizační fond a taky Národní plán obnovy.

Z toho, co říkáte, to vyplývá. Ale aby to bylo úplně jasné, ta se přeci jenom zeptám také jasně. Ať už vláda dospěje k jakýmkoliv škrtům, třeba dotací, které poskytuje Státní fond životního prostředí v rámci Nové zelené úsporám, se to v žádném případě nemůže dotknout. Je to pravda? Chápu to dobře?

Je to tak. Znovu zdůrazňuji, že Nová zelená úsporám a všechny její dotační podtituly, jako je NZÚ Light, Oprav dům po babičce, bytovky i klasická Nová zelená úsporám, která jde samozřejmě na zateplení fotovoltaiku, tepelná čerpadla, výměny kotlů, kotlíkové dotace, jsou všechny hrazeny mimo státní rozpočet z modernizačního fondu, z příspěvku z emisních povolenek a tyto úpravy se jí nebudou týkat.

Spuštění během září

Ve výčtu jste před chvíli zmínil i program Oprav dům po babičce, ten by měl začít tento pátek 1. září. K jeho nastavení měli výhrady během prázdnin někteří vládní politici, třeba ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Spustíte v pátek program opravdu tak, jak byl původně představen, nebo tam ještě budou nějaké změny?

Asi to nespustíme rovnou v pátek. Neřekl jsem, že to bude od 1. září.

Bude to v průběhu září, ale jenom z technických důvodů, protože se přenastavují softwary, nastavují se všechny administrace, aby to fungovalo efektivně.

Ale v průběhu září spustíme všechny dotační tituly v rámci Nové zelené úsporám, což se týká klasické Nové zelené úsporám, Oprav dům po babičce i bytovek.

A přesnější datum, pokud to tedy nebude prvního, v tuto chvíli nevíte?

Přiznám se, že to je otázka Státního fondu životního prostředí, který to fyzicky administruje. Ve chvíli, kdy budou připraveni technicky začít přijímat a v reálném čase administrovat tyto žádosti, aby systém fungoval, tak se to spustí a bude to někdy v průběhu září. Samozřejmě budeme veřejnost o tomto datu informovat.