Politolog: Trvat na Hladíkovi coby kandidátovi na ministra je odvážné, může to poškodit jeho i lidovce

Petr Hladík (KDU-ČSL) je stále kandidátem na ministra životního prostředí, lidovci na tom trvají. Nominaci podpořil celostátní výbor KDU-ČSL i přesto, že aktuálně probíhá policejní vyšetřování v kauze privatizace městských bytů. „Z mého hlediska je to velmi odvážný počin. Petr Hladík na sebe nyní přitáhl obrovskou mediální pozornost v nepříznivém kontextu, což pochopitelně jeho reputaci dost snižuje,“ říká upozorňuje politolog Lubomír Kopeček. Praha/Brno 19:41 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík | Zdroj: Profimedia

Policie prohledala kromě bytového odboru magistrátu a brněnských radnic i kancelář Petra Hladíka (KDU-ČSL), který má přijít podat vysvětlení.

„Bez ohledu na to, že z ničeho obviněn nebyl, jde o velmi nepříznivé souvislosti pro nástup do ministerské funkce. Lidoveckému rozhodnutí ale celkem rozumím,“ připouští Kopeček z Masarykovy univerzity a z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemoci a systémových rizik.

„Jít s návrhem na jmenování Petra Hladíka ministrem v tuto chvíli za prezidentem Milošem Zemanem by znamenalo nejen vyslechnout si kázání, ale riskovat i to, že se prezident rozhodne zdržovat.“ Lubomír Kopeček

Podle něj je Hladík jako první místopředseda strany velmi ambiciózní a viditelná osobnost. „Přesto je jeho nominování velký risk. Skutečně je to tah, který může poškodit nejenom kariéru Petra Hladíka, ale i image lidovců.“

Premiér Petr Fiala (ODS) chce podat návrh na jmenování Hladíka ministrem až ve chvíli, kdy bude přesvědčen, že bývalý náměstek brněnské primátorky není vyšetřován ani obviněn. „To je naprosto nutné,“ souhlasí Kopeček.

„Jít totiž s tímto návrhem v tuto chvíli za prezidentem Milošem Zemanem by znamenalo nejen vyslechnout si kázání, ale riskovat i to, že se prezident rozhodne zdržovat. A my bychom neměli trvalého ministra životního prostředí, protože šéf lidovců Marian Jurečka bude zřejmě vedením ministerstva pověřen.“

„Navíc bychom byli v situaci, kdy by si Miloš Zeman tento svůj okamžik, kdy může dát najevo, že je to z jeho strany moudré rozhodnutí, tak trochu užíval. Z hlediska image vlády je zdržování premiérem v tuto chvíli v podstatě nutné,“ soudí politolog.

Stoka a Dozimetr

Brněnská politika se s podobně mediálně sledovanou kauzou nepotýká poprvé. Před třemi lety například Brnem otřásal korupční skandál se stavebními zakázkami Stoka.

„S tím, jak velký dopad současné zásahy na brněnském magistrátu můžou mít, bych to ale nepřeháněl,“ mírní očekávání Kopeček.

Lubomír Kopeček, politolog | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Může totiž opět jít o kauzu, která za měsíc dva vyšumí. A vedle případného soudního procesu to nemusí být nic, co by brněnskou politiku zásadně ovlivnilo. Přece jenom to není jako kauza Dozimetr v Praze, která, byť měla vysloveně komunální rozměr, velmi zatížila celostátní politiku a média v hlavním městě.“

Tak dlouhé a viditelné důsledky do celostátní politiky brněnský případ podle Kopečka mít nebude.

