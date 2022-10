Ministrem životního prostředí se stát chci. Předpokládám, že to bude ještě letos, říká Petr Hladík

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek pověřil řízením ministerstva životního prostředí od 1. listopadu předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku. Podle premiéra Fialy bude Jurečka funkci zastávat, dokud se nevyjasní situace kolem lidoveckého kandidáta na ministra Petra Hladíka. Co znamená, že se situace vyjasní? Chce Petr Hladík i poté, co do médií unikají informace o vyšetřování privatizace brněnských bytů, být členem vlády? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík | Zdroj: Profimedia

Premiér Petr Fiala po středečním setkání s panem prezidentem použil formulaci, že váš stranický šéf povede ministerstvo životního prostředí, dokud se nevyjasní situace kolem vás. Na co konkrétně se čeká? Co znamená, že se situace vyjasní?

Ano, takto zněla i dohoda a návrh širšího vedení KDU-ČSL, kterému jsem vysvětloval záležitosti, ke kterým v Brně došlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Důvěru jsem dostal, pokud mám resort vést, jsem na to připravený, říká kandidát KDU-ČSL na ministra životního prostředí Petr Hladík

Znamená to, že teď chci transparentně vysvětlit, a čtvrteční rozhovor je toho důkazem, veřejnosti, panu premiérovi i panu prezidentovi záležitosti, které se staly. Zároveň to má nějaký procesní postup - teď chce pana prezidenta navštívit pan předseda Jurečka a následně bych ho měl navštívit já. To znamená, že hovoříme o horizontu jednotek týdnů.

Jste vyšetřován policií v souvislosti s privatizací bytů v Brně. Policie ve vaší kanceláři provedla prohlídku, vyšetřovatelům jste poskytl mobil a počítač. Je důležité říci, že nejste obviněn a nejste ani trestně stíhán.

To ale také znamená, že nemůže přijít nějaké úřední rozhodnutí, že jste „čistý“, tedy že stíhání končí. Vyšetřování může policii trvat dlouhé měsíce. Je domluva například taková, že pokud do tří týdnů nebo měsíce nebudete trestně stíhán či obviněn, můžete se v tom případě stát ministrem?

Policií jsem byl požádán k tomu, abych podal vysvětlení. To jsem učinil. Na vše, co policie potřebovala a chtěla, jsem řádně odpověděl.

Jsem připraven k tomu, že pokud by policie k vyšetřování případné trestné činnosti v Brně potřebovala mou součinnost, tak ji poskytnu. Pro mě osobně je teď naprosto zásadní a důležité očistit své jméno, které bylo především mediálně poškozené. Proto tomu teď věnuji svůj čas.

Máte představu, kdy nejdříve byste se ministrem mohl stát? Je reálné, že k tomu dojde ještě letos?

Předpokládám, že by to mělo být ještě letos. Takto jsme o tom i vzájemně hovořili. Pro mě je teď ale opravdu zásadní hovořit i s panem prezidentem, aby proces, který by měl nastat, byl úplně komplexní.

Kandidát na ministra Hladík: Trestní řízení se mě netýká. Možnou nominaci přenechám vedení strany Číst článek

Podle toho, co říkáte, tedy chápu dobře, že chcete být ministrem?

Ano, proto tady dnes také sedím.

Není to nějaká má touha, ale v té situaci, kdy došlo k odchodu paní ministryně Hubáčkové vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, a proto, že navrhla, abych budoucím ministrem byl já, jsem tedy tu důvěru dostal. Pokud mám vést ministerstvo životního prostředí, jsem na to připravený.

Může místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a k tomu předseda koaliční strany, navíc v době předsednictví v radě EU, vykonávat kromě toho všeho plnohodnotně i funkci ministra životního prostředí? Nebylo by na těch pár týdnů, pokud jsou podle vás mezi lidovci i jiní kvalitní kandidáti, lepší vybrat jiného kandidáta? Neměl by víc času a energie?

Nesměřujeme k žádnému dvojministrovi, jako byl Karel Havlíček po dobu dvou let. Směřujeme opravdu k dočasnému řešení v řádu jednotek týdnů.

Myslím, že je teď potřeba proces vést tak, jak jsme se na něm domluvili, včetně návštěvy pana vicepremiéra Jurečky a té mé u pana prezidenta.

Myslím, že je odpovědností jak vlády České republiky, tak samozřejmě lidové strany, aby ten proces nebyl příliš dlouhý. Jak už jsem zmínil na začátku, tak k němu směřujeme.

Pro mě je teď opravdu důležitý čas to vysvětlit. Je to jeden z mnoha rozhovorů, které teď vedu, a to právě proto, aby veřejnost, i prostřednictvím vás, mohla slyšet moje slova a vysvětlení.

Hladík zůstává kandidátem na ministra životního prostředí. Podal nám vysvětlení, tvrdí Jurečka Číst článek

Vedení ministerstva životního prostředí se příští týden v úterý ujme váš stranický předseda Marian Jurečka. Jste spolu v tuto chvíli domluveni, že mu už v daném mezidobí před vaším případným jmenováním ministrem budete s agendou pomáhat?

Počítám s tím, že jak jsem byl v kontaktu s paní ministryní Hubáčkovu, tak budu také s panem vicepremiérem Jurečkou.

Pokud bude chtít můj názor na konkrétní rozhodnutí nebo konkrétní řešení v daném mezidobí, tak jím rád přispěji.

S panem vicepremiérem jsme samozřejmě hovořili, to znamená, že určitě půjde o neformální konzultace. Vzhledem k tomu, že jsem také místopředsedou KDU-ČSL, společně diskutujeme celou řadu faktických i politických otázek, což znamená, že se potkáváme pravidelně každý týden.

Jak se Petr Hladík staví ke kauze v Brně? A jaké změny by čekaly ministerstvo životního prostředí, pokud by byl pověřen jeho vedením? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.