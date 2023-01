Hladík: Zatím povedu resort jako náměstek, se Zemanem už nemáme v plánu jednat

Místopředseda lidovců Petr Hladík bude pracovat na ministerstvu životního prostředí jako náměstek. Do funkce ho jmenuje šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, který je pověřený vedením rezortu. Vystřídat ho měl právě Hladík, jenže prezident Miloš Zeman ho odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli údajně nedostatečnému vzdělání v oblasti nebo kauze přidělování bytů v Brně. Jak na to reaguje Petr Hladík? Praha 12:04 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po setkání se Zemanem mi celá řada odborníků deklarovala připravenost a kompetenci, argumentuje Hladík | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jste domluveni s Marianem Jurečkou, že povedete jako náměstek celé ministerstvo, než se ministrem skutečně stanete?

Podle zákona je to standardní, ministr může kompetence a pravomoci k řízení předat svému náměstkovi v rozsahu, který mu umožňuje zákon.

Vážím si podpory odborné veřejnosti, po setkání se Zemanem mi celá řada odborníků deklarovala připravenost a kompetenci, argumentuje náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík

To znamená, že vyjma dvou věcí, předkládání legislativních návrhů a personálních záležitostí, to může být prakticky cokoliv. Za resort budu vystupovat v jednotlivých jednáních na schůzích Poslanecké sněmovny, Senátu či zastupovat navenek.

Čekáte jako lidovci na začátek března na nového prezidenta? Další jednání s Milošem Zemanem je už vyloučené?

Neočekáváme další jednání s prezidentem Zemanem, krok považujeme za protiústavní a za něco, co není v kompetenci prezidenta republiky. A pokud by jeho mandát byl delší, pak bychom jednoznačně trvali na kompetenční žalobě. Na to, aby Ústavní soud jednou pro vždy rozhodl, jaké mantinely a pravomoci má prezident.

Vzhledem k tomu, že mandát prezidenta Zemana končí 8. března a zřejmě by se nestihl tento rozsudek vydat, tak jsme se rozhodli počkat na nového prezidenta České republiky.

Jaké jsou nejdůležitější problémy na ministerstvu životního prostředí? Poslechněte si celý rozhovor na začátku článku.