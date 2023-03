Hladík: Od poloviny října jsem nebyl policií kontaktován. Pro mě korupční kauza skončila

Prezidenta Petra Pavla čekal po jeho inauguraci první úkol. V devět hodin jmenoval na Pražském hradě ministrem životního prostředí místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka. Cestu do funkce mu zkomplikovaly nejasnosti v kauze údajné korupce kolem privatizace bytů v Brně. Předchozí prezident Miloš Zeman proto Hladíka jmenovat odmítl. V rozhovoru pro Radiožurnál ale budoucí ministr řekl, že pro něj celá kauza skončila. Rozhovor Praha 8:24 10. 3. 2023 (Aktualizováno: 9:06 10. 3. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hladík se stane novým ministrem životního prostředí | Zdroj: Profimedia

Zapojení do údajné korupční kauzy jste opakovaně odmítl. Nezměnilo se nic? Stále platí, že jste na policii podal vysvětlení a vyšetřovaný nejste?

Je to tak, absolutně to odmítám. Od 19. října, kdy jsem byl podat vysvětlení, jsem nebyl policií kontaktován. Nemám žádné informace. Pro mě kauza skončila.

O vašem jmenování vyjednával s Petrem Pavlem na konci února premiér Petr Fiala z ODS. Sešel jste se i vy s někým z Pavlova týmu?

Já jsem hovořil přímo s prezidentem Petrem Pavlem, a to i před dnešním (pátečním - pozn. red.) oficiálním uvedením do funkce.

Poslední dva měsíce jste na ministerstvu pracoval jako náměstek. Nejužší tým okolo ministra se po konci českého předsednictví v Radě Evropské unie změnil. Kdo by měl být teď vaším náměstkem?

To je asi předčasná záležitost. Je naprosto logické, že každý ministr si nejužší tým utvoří podle svého obrazu. Já chci ale zdůraznit, že na ministerstvu životního prostředí pracují velice kvalifikovaní a odborně zdatní lidé, na kterých chci dále stavět. Mám velkou důvěru v současné pracovníky ministerstva.

Plánujete přesto ve vedení ministerstva další změny?

Pokud ano, tak pouze evoluční, naprosto přirozené a postupné. Nic dramatického se neodehraje.

Nové dotace

Už dřív jste říkal, že pro vás teď bude prioritou rozšíření dotačních programů na úsporné opatření v domácnostech. Kdy je máme čekat?

Je jich celá řada. Ohlásíme je až přibližně v dubnu, nicméně už teď mohu prozradit, že budeme dále rozšiřovat a upravovat jak Novou zelenou úsporám, tak Novou zelenou úsporám light, která míří především k seniorům a k lidem s nižšími příjmy.

Už jsem naznačil, že dál budeme podporovat především snižování energetické závislosti. Zateplování, výměny oken, výměny zdrojů. Přijdeme také s programem komplexních rekonstrukcí, to znamená, aby mohl být dům celkově zrekonstruován.

Zatím to pracovně nazýváme Oprav barák po babičce, to znamená, stát dá jak dotaci související s energetikou, tak i půjčku na běžné věci, jako jsou obklady koupelen tak, aby celý dům mohl být opraven.

Mluvil jste o dotacích na kotle na fosilní paliva. Znamená to, že posunete ty dotační tituly i na kotle v ekologické třídě tři?

V současné době bude vypsáno na jaře nebo na začátku léta další vlna kotlíkových dotací. Ta bude mířit na uhelné kotle první a druhé emisní třídy, protože k 30. září příštího roku už nebude možné v těchto kotlech topit a to pro to, že způsobily obrovské množství emisí a polétavých částic. Takže to je priorita.

Zároveň ale chceme především seniorům nebo lidem s nižšími příjmy nabídnout kombinaci – zateplení svého domu a výměnu starého plynového kotle za tepelné čerpadlo.

Chci zdůraznit jednu záležitost, která opravdu přijde nově: doposavad jsme podporovali především oblast rodinných domů, což se teď změní. Následovat budou také bytové domy a to takovým způsobem, abychom dokázali šetřit energie. Nejlepší energie je taková, která se vůbec nemusí vyrobit, protože ji dům nespotřebuje.