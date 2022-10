Kandidát na ministra Hladík: Trestní řízení se mě netýká. Možnou nominaci přenechám vedení strany

Kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL se v případu údajných machinací s městskými byty v Brně cítí nevinný. Řekl to s tím, že svou nominaci nechá na rozhodnutí čtvrtečního lidoveckého výboru. V Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu, kde působí jako náměstek, v úterý zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Hladík ale zdůraznil, že v kauze není stíhaný. Rozhovor Brno 21:51 19. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V tuto chvíli vůči mně není vedeno žádné obvinění a žádné řízení,“ prohlásil Hladík | Zdroj: Profimedia

Projednali jsme aktuální situaci. Především to, že nakonec Pirátská strana odstoupila od spolupráce na koaliční platformě. Odsouhlasili jsme podmínky vstupu do koalice. Nicméně potřebujeme s koaličními partnery dojednat další záležitosti.

V 16 hodin budou probíhat další jednání. Těch jednání se zúčastním také. Na jednání městského výboru jsme se domluvili, samozřejmě jako lidovci a starostové, že se vrátím do jednání o vyjednávacím týmu.

Zároveň jsme rozhodli o personálních nominacích lidovců a starostů pro pozici ve vedení města Brna. Nicméně ji teď sdělovat do médií nechci. Chci s nimi prvně seznámit koaliční partnery a následně samozřejmě ve večerních hodinách personální nominaci oznámíme.

Nabízí se otázka, jak to vypadá s vaší případnou kandidaturou na ministra životního prostředí a obsazení této pozice. Jste nějak ve spojení s lidovci, kteří teď zvažují jiná jména?

Mediální vyjádření jsme vydali včera. Poté, co mě oslovila policie, jsem vše, co policie po mně chtěla, jim předal a umožnil vstup do prostoru města Brna. Také jsem podal vysvětlení, které bylo protokolováno.

V tuto chvíli vůči mně není vedeno žádné obvinění a žádné řízení. Moje postavení není takové. Zítra proběhne celostátní výbor a počítám, že se ho fyzicky zúčastním. Širší vedení KDU-ČSL bude o tom dále diskutovat.

Takže zatím od nich nemáte informace, že by případně mohl být i jiný kandidát než vy?

Zatím takové informace nemám. Ani si nemyslím, že by vedení strany v tuto chvíli něco jiného zvažovalo.

Zůstáváte u nominace nebo se budete stahovat? Někdy se stávalo, že někdo položil funkci někdo ne. Jak vy se k tomu zatím stavíte?

V současné době si myslím, že nejsem v pozici ani obviněného ani obžalovaného. Není proti mně vedeno žádné trestní oznámení. Policie logicky chce informace týkající se nějaké trestné činnosti. Nicméně jednoznačně zdůrazňuji, že ta se netýká mé osoby.

Takže nebudete zatím vy sám stahovat tu nominaci. Chápu to z toho vyjádření správně?

S dovolením bych to nechal na zítřejší jednání širšího vedení KDU-ČSL.

Dostala se ven informace týkající se vašeho působení na starostu Židenic Mrázka ohledně privatizace bytového domu v ulici Čelakovského. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Proběhly schůzky s panem Mrázkem? Byla tam z vaší strany nějaká invence pro to, aby dům v Čelakovského ulici byl zprivatizovaný?

Velmi zjednodušeně. Jsem vázán tím, že nemůžu hovořit o záležitostech, které jsou aktuálně v šetření Policie České republiky. Nemůžu se k tomu vyjádřit a ani se k tomu nebudu vyjadřovat.