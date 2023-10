Prohlášení Černochové o vystoupení z OSN nebude mít zásadní váhu, řekl Hladík z ministerstva zahraničí

Vojenská operace Izraele v pásmu Gazy postoupila do další fáze, což potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zesilující boje přitom komplikují humanitární situaci v enklávě, která je podle generálního tajemníka OSN už teď katastrofální. Ředitel odboru států Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík v rozhovoru s Radiožurnálem řekl, že Izrael má stále plnou podporu České republiky. Rozhovor Praha 10:37 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoupající kouř nad Gazou | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Izrael přitvrdil ve svých útocích na teroristy Hamásu v Pásmu Gazy. Je za to kritizován třeba Tureckem a také některými mezinárodními organizacemi. Jaké je teď stanovisko Česka? Má Izrael naši plnou podporu?

Ano, na naší pozici se nic nezměnilo. Samozřejmě Česko jak samostatně, tak i v rámci EU, upozorňuje i na další aspekty toho konfliktu.

Nicméně stále platí – a zdůrazňujeme to na všech fórech – jak tento konflikt začal: opravdu nelidskými brutálními útoky designované teroristické organizace Hamás. A v tomto případě samozřejmě Izrael nadále toto právo na sebeobranu jednoznačně má.

Má ministerstvo zahraničí nějaké nové informace o počtu Čechů v Gaze a jejich situaci?

Ten počet se nemění. Podle posledních informací z víkendu, kdy došlo k obnovení telefonického a jiného spojení, jsou naši zaměstnanci ve spojení se dvěma Čechy, kteří jsou relativně v pořádku a jsou s rodinnými příslušníky.

Nicméně situace k případné evakuaci zatím nejenom v jejich případě, ale obecně ani v případě ostatních cizinců, kteří v pásmu Gazy jsou, nenastala.

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS v nesouhlasu s rezolucí OSN k situaci mezi Hamásem a Izraelem na sociální síti X navrhovala, aby Česko z OSN vystoupilo. Premiér, ministr zahraničí i opozice z hnutí ANO to vzápětí odmítli. Jak se ale takové vyjádření projeví na práci českých diplomatů, ať už v OSN, anebo v Izraeli? Budou se jich na to třeba ptát jejich kolegové z dalších států v OSN?

Myslím si, že ano. Dotazy to možná vyvolá, nicméně i naši kolegové, ať už v zahraničí, nebo diplomaté tady v Praze, chápou rozjitřenost atmosféry a určitou míru emocí, která to mohla vyvolat.

Všichni slyšeli vyjádření našich nejvyšších ústavních činitelů nebo pana ministra Lipavského, tak si myslím, že tomu nějakou zásadní váhu nepřikládají.

Koneckonců izraelská strana požádala pana ministra Lipavského, když jako první zahraniční představitel navštívil Izrael, a posléze i pana premiéra Fialu, aby Česká republika podpořila Izrael na mezinárodních fórech. Česko tím, že hlasovalo ve skupině dalších 14 států proti rezoluci OSN, tak dokládá, že česká diplomacie i v tomto ohledu plní sliby.

Pro tu zmíněnou rezoluci hlasovalo v OSN tedy 120 států a 14 států, jako například Česko nebo Spojené státy, bylo proti. Jak mohou čeští diplomaté v OSN působit na zástupce dalších států a změnit jejich stanovisko? Je to vůbec nějak možné, nebo ne?

Změnit stanovisko samozřejmě někdy možné není, ale neznamená to, že se o to nemusíme pokoušet a že nemáme vysvětlovat důvody, proč jsme proti této konkrétní rezoluci.

A věřte, že je velmi důležitá i koordinace s ostatními státy. Já sám jsem byl o víkendu ve spojení se svým rakouským kolegou Geroldem Vollmerem, který je ředitelem blízkovýchodního odboru na rakouském ministerstvu zahraničí. Rozhodně to smysl má.