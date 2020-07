Umřeme spíš na strach než na covid, chytrá karanténa míří k policejnímu státu, míní Hlubuček

Před dvěma týdny se nakazil koronavirem, teď už je ale zpět v práci. Náměstek pražského primátora Tomáš Hlubuček (STAN) podle svých slov nikoho dalšího nenakazil a onemocnění prodělal s mírnými příznaky. „Měl jsem asi průběh, jako kdybych měl chřipku,“ říká. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz mimo jiné nedoporučuje, aby občané zpřístupnili své údaje projektu chytré karantény. Rozhovor Praha 18:04 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček (STAN) | Foto: CPA | Zdroj: Profimedia

Po onemocnění jste první den v práci. Jak se cítíte?

Poprvé jsem přijel do kanceláře na magistrát. Cítím se poměrně dobře. Jsme tady kompletní tým. Naštěstí se nákaza nepotvrdila u nikoho dalšího v mém týmu, takže se můžeme vrhnout plně do práce. Zítra máme jednání zastupitelstva, takže připravujeme tisky. Řešili jsme například klimatickou konferenci, kterou plánujeme na září, nebo vyhlášení výběrového řízení na nového energetického manažera Prahy. Té práce je poměrně hodně.

Máte ještě nějaká pracovní omezení, nebo už jedete podle běžného kalendáře? Řekl bych, že práce neubylo, ani když jsem byl v karanténě, jen podmínky byly trošku těžší. Jinak jsem ale i během karantény pracoval normálně. Žádná omezení nemám ani teď.

Budete po té zkušenosti opatrnější? Mluvím například o nošení roušky, i když už není povinné.

Rouška chrání ostatní. Já jsem byl ale dvakrát za sebou negativně testovaný a nyní jsem v situaci, že nemůžu nikoho nakazit.

Máte to potvrzené?

Mám to potvrzené. I hygiena mě uvolnila až poté, co jsem měl dva negativní testy za sebou. Díky tomu, že mám protilátky, se nemohu nakazit ani já. V současné době se můžu stýkat s leckým. Byl jsem v kontaktu i s lidmi, kteří se v minulosti nemocí nakazili. Říkali mi, že se mi lidé začnou vyhýbat, protože budou mít pocit, že je nakazím.

Děje se vám už něco takového?

Zatím se mi to neděje, ale myslím, že to přijít může. My neumřeme na koronavirus, ale na strach z něj. Je opravdu potřeba to vnímat tak, že jde o vážné riziko. Ale musíme být také rozumní. Pokud má někdo příznaky, tak by měl zůstat doma a nechat se okamžitě testovat.

Když mi začalo být špatně, tak jsem okamžitě zůstal doma a druhý den jsem se nechal testovat. I díky tomu se neprokázala nákaza u nikoho z kolegů.

Průběh nemoci byl u vás lehký. Můžete popsat, jaké jste měl během těch dvou týdnů příznaky?

Měl jsem asi průběh, jako kdybych měl chřipku. Začalo to zvýšenou teplotou, takže jsem se léčil jen paralenem a nebyl jsem ani u lékaře. Žádné další léky jsem nebral, pouze jsem si objednal nějaké čínské houby na zvýšení imunity.

Asi dva dny jsem měl zvýšenou teplotu, poté bolesti hlavy až do migrény a dávivý kašel, protože nemoc leží na průduškách. Ještě ale přišla opravdu velká únava, chtěl jsem pořád spát. Po několika dnech to byla ztráta čichu a chuti. Bylo vlastně úplně jedno, co jím, protože to bylo, jako kdybych jedl polystyren. A nic jsem necítil. Tento stav trval asi týden, a pak se to začalo zlepšovat.

Když jste mluvil o opatrnosti… V pondělí 15. června jste se ještě zúčastnil sedmihodinového zasedání městské rady, kde ale neseděli všichni v rouškách. Nebylo to, že se nikdo z vašich kolegů nenakazil, spíš o štěstí než o opatrnosti?

Koronavirus je zákeřný v tom, že je to neviditelný nepřítel. V rámci své funkce se stýkám s desítkami lidí denně, a nevím o tom, že bych se potkal s někým nakaženým. Takhle se nám stalo, že přišel hasič na stanici, nakazil půl jednotky a dvacet hasičů bylo nakažených a dalších šedesát bylo v karanténě. Nemyslím si, že to ten hasič udělal schválně.

Je to opravdu o běžných věcech, které říkáme od začátku. Dodržovat hygienu, mýt si často ruce a nechodit mezi velké množství lidí. Nebo si prostě můžeme roušky nasazovat častěji, jako to vidíme u asijských národů, které infekce historicky zažily. Mnohdy jsme to před koronavirem nechápali, ale oni jsou tak vychovaní, že si roušku v případě respirační choroby nasadí, aby neohrožovali ostatní. Musíme mít na paměti, že mnoho průběhů nemoci je bezpříznakových. Důležité je i testování. Třeba na Karvinsku se nemoc začíná vymykat kontrole a mnohdy je to o nezodpovědnosti lidí.

A vy nemáte pocit, že to, že jste neměli roušky během části sedmihodinového jednání, nebylo nezodpovědné?

Rada jako místnost je poměrně velká. Rozestupy od nás byly značné a hodnotit zpětně něco, co se mohlo stát, bych si netroufal. Po těch třech měsících jsme z toho byli všichni unavení a vlastně šťastní, že ta doba najednou končí. Každý by si měl sáhnout do svého svědomí. Běžnou praxí bylo, že si lidé sundavali roušky v kancelářích nebo bez nich jednali poslanci. Že se nikdo z rady nenakazil, je důkaz, že jsme pravidla dodržovali.

Během pobytu v karanténě jste se nesetkával vůbec s nikým?

Ne.

Nenakazil jste tedy ani někoho ze svých blízkých?

Nenakazil.

,Směřuje to k policejnímu státu‘

Máte ponětí o tom, kde jste mohl nemoc chytit?

Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kde jsem se nemocí nakazil. Inkubační doba je tam poměrně dlouhá. Mohlo to být na výletu na Sněžku a mohlo to být někdy předtím. To se nám ale nepodařilo zjistit.

Nakazil se po výletu na Sněžku i někdo další?

Ano, po té Sněžce bylo nakažených více. Vážně ale přesně nevím, kde jsem se nakazil.

Nepomohla by chytrá karanténa k tomu, abyste to zjistil?

To je otázka. Když se ohlásilo, že jsem nakažený, zachvátila panika všechny lidi, se kterými jsem se dva týdny předtím setkal, a všichni se nechali testovat. Podle hygieniků propukla dva dny před prvními příznaky. To znamená, že jsem mohl být infekční nejdříve v sobotu, ale taky jsem se mohl nakazit až v sobotu.

Pokud znáte svoje kontakty a jste je schopen dohledat, a když to zvládnu já, tak to zvládne asi úplně každý, není chytrá karanténa asi úplně potřeba. Můj pohled na věc je ten, že chytrou karanténu nedoporučuji.

Proč?

Nedoporučuji, aby lidé dávali svolení ke sledování telefonu nebo kreditní karty. Myslím si, že to směřuje k policejnímu státu. A já bohužel nemám důvěru k současnému řízení státu. Takže údaje bych určitě neposkytl a doporučuji všem, aby udělali totéž.

Nechal jste si dělat dva testy. V jaké to bylo laboratoři?

Byla to soukromá laboratoř, jeden test stál 1750 korun.