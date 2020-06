Hlubuček: Rada trvala sedm hodin v uzavřené místnosti, riziko je vysoké. Roušky jsme neměli pořád

Pondělní jednání Rady hlavního města trvalo sedm hodin, kdy účastníci, někdy bez roušek, seděli v uzavřené místnosti. Byl mezi nimi i náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), který měl poté pozitivní test na koronavirus. Radní ale podle něj dodrželi všechna pravidla. „Podívejte se na několikahodinová jednání sněmovny, zda má někdo na celou dobu roušku,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. A vysvětluje, proč se nechal testovat v soukromé laboratoři. Rozhovor Praha 15:11 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček (STAN) | Foto: CPA | Zdroj: Profimedia

Jak se cítíte?

Mám příznaky chřipky, takže nic moc. Bolesti hlavy, únava, mírná teplota. Ale určitě to přežiju.

Víte, kde jste se nakazil?

Netuším, ale směřuje to k minulému týdnu. Vzhledem k práci, kterou dělám, kde se stýkám se spoustou lidí, tak těžko říct. Pokud mě nebude kontaktovat někdo, kdo byl se mnou v kontaktu a je pozitivní, tak to pravděpodobně nezjistíme.

Minulý týden bylo zastupitelstvo hlavního města a v pátek jsem byl na valné hromadě Úpravny vody Želivka, kde byla spousta lidí ze samospráv z celé republiky. Nechci ale šířit paniku, takže nebudu vyjmenovávat další lidi ani shromáždění, která jsem navštívil.

Hygienická stanice vyhodnotila, že jsem mohl být infekční od soboty. Samozřejmě zjišťujeme všechny kontakty, se kterými jsem mohl být v rizikovém kontaktu. A hygienická stanice riziko vyhodnocuje a ti, kteří jsou vyhodnoceni jako rizikoví, tak jim bude nařízena na 14 dní karanténa.

Hygienici už tedy s vámi začali trasovat kontakty. Používáte třeba aplikaci eRouška nebo něco podobného, co usnadňuje hygienikům trasování?

Nepoužívám. Kontakty ale samozřejmě znám. Vím, s kým jsem se stýkal. A vyhodnocení se dělá podle toho, kolik jsem s nimi strávil času a v jakém prostředí.

Desítky lidí v karanténě?

Na magistrátu by mohlo jít do karantény na 30 až 40 politiků a úředníků, kteří se v pondělí zúčastnili zhruba sedmihodinového jednání městské rady. Server Seznam Zprávy uvedl, že většina účastníků na začátku jednání měla roušku, na konci téměř nikdo. Dodržoval jste tedy doporučená hygienická pravidla?

Podívejte se na několikahodinová jednání ve sněmovně, zda má někdo na celou dobu jednání roušku. Ta rada normálně nebývá sedmihodinová. Je to zatím nejdelší rada, jakou jsme kdy měli. Místnost rady je poměrně veliká, takže jsme od sebe měli rozestupy.

Myslím, že jsme všichni dodrželi vše, co jsme měli, ale holt rizika u tohoto neviditelného nepřítele stále jsou a neumíme všechno eliminovat. Stále máme v Praze několik ohnisek nákazy, nemáme dobu pokoronavirovou. A protože se v rámci své práce stýkám s řadou lidí, tak asi v minulém týdnu k tomu přenosu někde došlo.

Na jednání rady jste tedy dodržovali určité rozestupy, ale roušky ke konci jednání už jste neměli?

Ano, tak to je. Jste tam sedm hodin. Jíte tam, pijete tam. Nemůžu říci, že jsme všichni měli pořád nasazenou roušku, to určitě ne. I kdybychom je měli, tak je to sedm hodin v uzavřené místnosti a to riziko přenosu je tam vysoké, takže by stejně všichni byli v karanténě.

Mohl byste odhadnout, s kolika lidmi jste se od soboty viděl?

Opravdu těžko říct. V sobotu jsem byl třeba na výstupu na Sněžce, kde jsem potkal půl Polska. Byly jich desítky. Uvedu všechny kontakty, které mi jsou známy, a hygienická stanice musí vyhodnotit ty rizikové, které budou umístěny do karantény.

Mohl byste popsat, jak jste zjistil, že můžete mít koronavirus?

Když jsem přišel v pondělí večer domů, měl jsem zvýšenou teplotu. A protože jsme teď všichni vyškoleni, že na sebe musíme dávat pozor, tak už jsem v úterý ráno nešel do práce a objednal si testování. Nejprve mi ráno z krve udělali rychlotest, který vyšel negativně. Řekl jsem, ať mi udělají ještě PCR test z nosu, který vyšel večer pozitivní.

Objednal jste si testování na koronavirus?

Znám ředitele jedné laboratoře. Představte si, že přijdete domů a máte zvýšenou teplotu. Jdete si lehnout a počkáte, jak vám bude druhý den. Když vám není dobře, zavoláte svému obvodnímu lékaři nebo půjdete k doktorovi. Já protože potřebuji ty věci řešit operativně a protože se stýkám s více lidmi, tak jsem se to snažil řešit rychleji.

Objednal jsem si test na koronavirus, v úterý ráno ke mně domů přišla zdravotní sestra a odebrala mi vzorky. Pracoval jsem přitom z domova. Když jsem se výsledky dozvěděl, tak jsem informoval hygienickou stanici a vedení města.

Soukromá laboratoř, nebo státní?

Soukromá laboratoř.

Kolik jste za test zaplatil?

Ještě mi přijde faktura, ale myslím, že za ten PCR test to bylo 1700 korun.

A za rychlotest?

Ještě jsem to neplatil, takže nejsem schopen říct, kolik to bude. Říkal jsem si, že v tomto stavu nebudu dávat hotovost někomu, kdo vám přijde oblečený jako kosmonaut na odběry. Až se s panem ředitelem uvidíme, tak mu to uhradím nebo mi pošle fakturu.