Náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček je pozitivní na covid-19. Informaci potvrdil na svém Facebooku

Náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček (STAN) má pozitivní test na nemoc covid-19. Nyní je izolován a na pozorování. V pondělí si naměřil zvýšenou teplotu 37,8 stupně a následně vyhledal lékaře a šel na testy. Hygienická stanice bude kontaktovat všechny, kteří se s ním setkali. Hlubuček potvrdil informaci na svém facebookovém profilu. Praha 23:25 16. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček | Zdroj: Facebook - Petr Hlubuček

Vedení města nyní řeší, že by měli jít na testy všichni radní, neboť v pondělí spolu s Hlubučkem byli několik hodin na jednání městské rady. Přítomni byli i zástupci opozice. Kromě Hlubučkova vyjádření na facebooku zatím magistrát oficiální stanovisko nevydal.

„Včera (v pondělí) v průběhu dne jsem se přestal cítit dobře, večer jsem si pak naměřil teplotu 37,8 stupně Celsia. Protože jsem se chtěl zachovat správně, zrušil jsem dnes pro jistotu svůj program, zůstal doma a nechal se testovat. Mé obavy se bohužel naplnily, před malou chvílí mi byl potvrzen pozitivní test na covid-19," napsal Hlubuček na sociálních sítích.

Hlubuček rovněž uvedl, že bude izolován, pozorován a testován tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat. "Zároveň budou kontaktováni všichni, se kterými jsem přišel do styku. Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit, co přijde den za dnem,“ dodal.

Hlubuček je zastupitelem hlavního města Prahy a náměstkem pro životní prostředí. Deset let je starostou městské části Praha Lysolaje.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl na čas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

V Praze bylo od začátku března do dnešních 18.00 zjištěno 2231 případů koronaviru. Podle údajů pražské hygienické stanice od pondělí přibylo devět nových případů. Praha je nemocí covid-19 v Česku nejvíce zasažená.

Na 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě více než 176 nakažených, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Z nemoci covid-19 se dosud v metropoli vyléčilo 1449 lidí, s nákazou zemřelo 92 lidí. V celém Česku bylo od začátku epidemie potvrzeno 10 095 případů.