Vláda ministerstva měnit nechce. Rakušan ve střetu zájmů prostě není, říká poslankyně za STAN Urbanová

Kauza Dozimetr dále hýbe českou politikou. Opozice vyzývá k rezignaci ministra vnitra a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana. „Podléhá mu policie a nikde nemáme záruku, že nebude nějak ovlivňována," říká poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Právě to, že Petr Hlubuček a jeho komplici skončili zatčení, ukazuje, že Rakušan policii neovlivňuje," oponuje poslankyně Barbora Urbanová (STAN). Praha 18:07 21. června 2022

Pokorná Jermanová připomíná i jméno bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara a podle jejích slov nepříliš jasné kroky ministra Rakušana v souvislosti s výměnou šéfa policie.

„Teď probíhá reorganizace policie, která je vždycky velkým otazníkem. Ale každopádně tato kauza je takových rozměrů a myslím, že ještě doroste do mnohem větších rozměrů, než bychom si možná přáli. Je na čase, aby STAN pustil tuto gesci a třeba v rámci koalice došlo k nějakým změnám,“ naznačuje.

Bývalý policejní prezident Švejdar na twitteru potvrdil slova ministra Rakušana, že přestože se nerozešli v dobrém, na kauzu Hlubuček se ho nikdo neptal, reaguje Urbanová.

„To nejmenší, co by mohli v tuto chvíli udělat, je, že si vymění nějaké ministerstvo.“ Jaroslava Pokorná Jermanová

„Obvinění, že ministr Rakušan ovlivňuje kauzu, by mělo být velmi dobře podložené. Hnutí STAN nikdy neusilovalo o to, aby tady existoval nějaký systém, aby se vůbec něco dalo ovlivňovat. To ukazujeme i svými činy. Postavili jsme se k tomu čelem. A kauza se netýká Víta Rakušana osobně. Někdo z jeho spolustraníků je obviněn a čeká na soud. A stále věřím v nějakou spravedlnost v této zemi. Nikdy nebudu říkat, že se tady dá trestní stíhání objednat, že někdo může něco ovlivňovat,“ podotýká.

Podle poslankyně za ANO ale nelze při kauze takovýchto rozměrů vyloučit třeba to, že policisté nebudou nějakým způsobem svázáni pocitem zodpovědnosti vůči ministrovi.

Jan Švejdar

@jan_svejdar Přesto, že jsem od Vás očekával totéž a přesto, že se mi nelíbí způsob Vaší výzvy, nemám rád, když jsem zatahován do něčeho, co se mě netýká.

Takže: NIKDY se mě na pana Hlubučka NIKDO neptal a NIKDY jsem o tom s nikým nemluvil. Tedy ani s @Vít Rakušan.

echo24.cz/a/Shu2S/vit-ra… 125 1345

„Vzhledem k tomu, že se STAN v minulosti stavěl k transparentnosti tak, že jsou nejtransparentnější na světě, tak to nejmenší, co by mohli v tuto chvíli udělat, je, že si vymění nějaké ministerstvo, třeba ministerstvo pro místní rozvoj se svými koaličními partnery Piráty. V tu chvíli by STAN ten tlak ustál. Ale vůle k tomu není,“ konstatuje Pokorná Jermanová.

Selhání jednotlivce

Podle poslankyně za ANO má hnutí STAN zásadní problém v tom, že se kolem něj za poslední dobu nakupilo poměrně hodně kauz.

„Budeme se snažit získat důvěru lidí zpátky.“ Barbora Urbanová

„Není to jenom Hlubuček. Vypadá to, že nějaké kontakty měl pan Gazdík, i když není vyšetřován, pak je tam také europoslanec Polčák, který sice zrušil svoje členství v hnutí, ale ponechal si mandát europoslance. Pak jsou to problémy spojené s Michalikem, Farským a tak dále. To znamená, že v hnutí STAN je něco špatně nastaveno a kdo jiný to má řešit než předseda. Bohužel předseda, který je v současné době v pozici ministra vnitra a tam se všechny věci sbíhají,“ popisuje.

Urbanová je prý přesvědčená, že opozice bude chtít sestřelit ministra Rakušana a možná i celou vládu.

„Opozice nás z toho bude vinit vždycky. Varianta, že bychom si vyměnili ministerstva, prostě není na stole pro nikoho z koaličních partnerů. My jsme o tom dlouze hovořili i s Piráty. Vláda to prostě udělat nechce. Nevidí pro to důvod. Vít Rakušan ve střetu zájmů prostě není,“ opakuje.

Je to podle ní selhání jednotlivce. V korupční kauze a trestněprávní rovině je to úplně první problém STAN, zdůrazňuje.

„Že jsme měli problémy spojené s nějakou morálkou našich členů nebo s tím, jak se třeba zachovali, to je bohužel jiná věc a i k tomu jsme se postavili čelem. Jasně, že debaty probíhají. Co se vlastně s námi děje. Jestli to není tím, že jsme vyrostli strašně rychle díky tomu, co se stalo při volbách. Jestli budeme dělat něco pro to třeba i v rámci našich stanov nebo v rámci toho, jak fungujeme jako celá strana,“ naznačuje.

Připouští, že hnutí STAN o důvěru lidí kvůli akci Hlubučka zřejmě přišlo. „To musím sebekriticky přiznat. My se budeme snažit ji získat zpátky,“ dodává.

