Ve STAN zaznívá volání po mimořádném sněmu. Opoziční ANO a SPD vyzvali Rakušana k rezignaci

Krajští představitelé hnutí STAN odsoudili kauzu Petra Hlubučka, který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Pokud se jeho vina prokáže, nemá podle nich v hnutí co dělat.

Předseda STAN na Vysočině Lukáš Vlček řekl, že bude nutné i kvůli úmrtí Věslava Michalika svolat mimořádný sněm. STAN má zatím sněm naplánovaný na jaro příštího roku.

Někteří poslanci opozičního hnutí ANO vyzvali k odstoupení ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana. Ten to odmítl. Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury STAN připomíná mafii.

Vlček uvedl, že po náhlém úmrtí místopředsedy STAN Věslava Michalika je atmosféra sice smutná, ale k aktuální kauze se musí hnutí postavit profesionálně. Právě proto se domnívá, že bude nutný mimořádný sněm. Měl by být zřejmě po podzimních volbách.

Sám je připraven opět kandidovat do předsednictva hnutí. STAN má zatím sněm naplánován na jaro příštího roku. „Jestliže se prokáže to, s čím včera přišla policie, tak takový člověk u nás nemá co dělat,“ řekl ve čtvrtek Vlček.

Je to podle něj osobní selhání. Politickou odpovědnost předsedy hnutí Víta Rakušana za tím nespatřuje. „Myslím si, že odvádí skvělou práci v situaci, kdy ještě musí řídit velmi problematické ministerstvo v situaci uprchlické krize. Nevím vůbec o nikom od nás zevnitř, kdo by ho vyzýval k odpovědnosti,“ uvedl. Kauza se podle něho může negativně odrazit na výsledku podzimních voleb minimálně v Praze.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková poznamenala, že STAN chtějí nadále usilovat o prosperující, kvalitní transparentní a otevřenou republiku a vládu. „A takoví lidé – samozřejmě pokud se ta vina prokáže, nemají ve STAN co dělat,“ dodala na adresu Hlubučka.

Podle jihomoravského předsedy STAN Radomíra Pavlíčka není teď v hnutí nálada nejlepší. „Všichni cítíme, že to jsou věci, které mohou hnutí v komunálních volbách poškodit. Ale musíme pracovat na tom, abychom dokázali negativní nálady obrátit naší prací v dobré výsledky starostů,“ prohlásil.

‚Liga mistrů organizovaného zločinu‘

Předseda SPD Okamura uvedl, že Rakušan neměl být nikdy ministrem vnitra a STAN nikdy neměl být ve vládě.

„Vládní politicko-podnikatelský projekt STAN ministra Víta Rakušana, který podle mého názoru spíše připomíná mafii, tak má další obrovský skandál,“ napsal na facebooku. „Tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A premiér Petr Fiala (ODS) ke svému koaličnímu partnerovi stále mlčí, strká hlavu do písku a tyto záležitosti toleruje,“ dodal Okamura.

Babiš na twitteru napsal, že „STAN je organizovaný zločin“. Proti tomu se ale Rakušan ohradil. Podle něj STAN na rozdíl od ANO vlastní problémy řeší. „Nevoláme, že jde o kampaň, ani nemusíme upravovat vlastní stanovy, abychom někoho udrželi u vesla,“ napsal. Zmínil kauzy Čapí hnízdo či nedávno v korupční kauze odsouzeného bývalého politika ANO Jiřího Švachulu.

„Vít Rakušan nemůže být důvěryhodným ministrem a jeho reforma policie bude mít jistou pachuť,“ uvedl člen sněmovního bezpečnostního výboru Robert Králíček (ANO).

„Další kauza STAN je problém nejen pro Víta Rakušana, ale pro celou vládu. Vzniká oprávněné podezření, že odvolání policejního prezidenta a další jeho rychlé personální rošády mohly mít jiný důvod než zlepšit práci policie. Nastal čas, aby ministr vnitra odstoupil!“ poznamenal místopředseda bezpečnostního výboru Jiří Mašek (ANO).

„Dosavadní kauzy STAN byly okresním přeborem na úrovni kapesních zlodějů. To, co se odehrává na pražském magistrátu a ve Středočeském kraji, je liga mistrů organizovaného zločinu. Úplatky, drogy, konspirace, vysoká politika… a to je zřejmě jen začátek,“ napsal na twitteru první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Akce Dozimetr

Důvodem velké středeční policejní akce Dozimetr má být hospodaření v dopravním podniku. Podle Deníku N kriminalisté vyšetřují mimo jiné okolnosti plánované opravy okolí pražského nádraží Holešovice.

Politik STAN Petr Hlubuček je stíhaný spolu s podnikatelem Michalem Redlem a dalšími devíti lidmi. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině. Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, informoval Radiožurnál.

Mezi podezřelými je rovněž lobbista Pavel Dovhomilja, náměstek dopravního podniku Matej Augustín i další lidé z nejužšího managementu dopravního podniku.

A ohradím se i proti slovům Okamury. Pro to, abych odstoupil z funkce ministra vnitra, není jediný důvod. Práci policie nemůžu ani nesmím ovlivňovat. Důkazem je, že policie koná. Každý to vidí. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 16, 2022