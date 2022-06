Do užšího vedení STAN kandidovat nebudu, odmítl Půta. Mluvil i o selhání mechanismů v předsednictvu

Liberecký hejtman Martin Půta už nebude kandidovat do užšího vedení STAN. Předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj to v úterý potvrdil Českému rozhlasu. „Kauza je osobním selháním, ale také selháním mechanismů, které v předsednictvu fungují,“ poznamenal ke korupční kauze kolem pražského exnáměstka hnutí Petra Hlubučka. Liberec 10:35 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberecký hejtman Martin Půta | Foto: Ota Bartovský/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Do nového předsednictva se kandidovat nechystám. S velkou mírou pravděpodobnosti budeme do předsednictva navrhovat nějakého jiného zástupce,“ uvedl Půta, který byl v minulosti předsedou STAN.

A zmínil i selhání mechanismů v samotném předsednictvu.

„Kauza je osobním selháním, ale také selháním mechanismů, které v předsednictvu fungují. Bylo to možná příliš nastaveno na to, že si důvěřujeme. A myslím, že je potřeba to nastavit celé od začátku, včetně přísné kontroly všech finančních darů,“ dodal Půta.

Starostové pro Liberecký kraj vyzývají kvůli kauze také ke kompletní obměně vedení STAN. Stávající předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan má ale podle Půty jejich podporu.

„Myslíme, že je potřeba na co nejrychlejším sněmu Starostů a nezávislých provést významnou obměnu vedení. Vítek Rakušan má naši podporu, protože je to asi jediný člověk, který dokáže touto krizí Starosty a nezávislé provést,“ poznamenal Půta.

Starostové pro Liberecký kraj vznikli v roce 2008 jako sdružení starostů před krajskými volbami. Jsou samostatným politickým subjektem, který ale se STAN spolupracuje. I díky tomu má dnes liberecké uskupení v Poslanecké sněmovně dva zástupce, Jarmilu Levko a Jana Berkiho, a také zástupce v Senátu – Michaela Canova, Jiřího Voseckého a členem Starostů pro Liberecký kraj je i Jaroslav Zeman (dříve ODS).

Půtova kauza

Také sám Půta figuruje v roky se táhnoucí kauze. V listopadu 2014 ho policie obvinila z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, jednoho z projektů financovaných z ROP Severovýchod.

Projekt za 65 milionů korun ale žádné evropské peníze nedostal, od začátku byl veden jako rizikový, a peníze tak měl získat až po jeho skončení a celkové kontrole.

Kauza se k soudu dostala v prosinci 2018 a Půta byl jedním z obviněných, v květnu ale soud všech 12 obžalovaných lidí a čtyři firmy zprostil viny.

Vrchní soud v Praze ale na podzim 2020 osvobozující rozsudek zrušil a případem se letos začal znovu zabývat Krajský soud v Liberci.

Vedení STAN?

Hnutí STAN, které je od podzimních voleb třetí nejpočetnější politickou stranou ve sněmovně, je aktuálně téměř bez nejužšího politického vedení.

První místopředseda Jan Farský je v USA, místopředseda Věslav Michalik v polovině června zemřel a Stanislava Polčáka s Petrem Gazdíkem smetla korupční kauza kolem Petra Hlubučka. Ve vedení hnutí už tak zůstala pouze místopředsedkyně dolní komory Věra Kovářová.

V předsednictvu je pak ještě dalších devět lidí – řadoví členové, Půta, předseda senátorského klubu Petr Holeček a předseda poslaneckého klubu Josef Cogan.