Hlubuček zklamal, je to zrada, říká Kovářová. Havlíček přirovnal kauzu ke kolumbijské telenovele

STAN spoléhal na slušnost lidí, nevyplatilo se to, říká pro Radiožurnál ke kauze kolem Petra Hlubučka jeho stranická kolegyně a místopředsedkyně hnutí Věra Kovářová. Jeho jednání označila dokonce za zradu. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka ale nešlo o selhání jednotlivce. Kauzu přirovnal ke kolumbijské telenovele. „V Praze se odehrává prvoligová korupce," dodal ve speciálu Českého rozhlasu. Speciál Praha 16:00 20. června 2022

Má hnutí STAN správně nastavené mechanismy, které by bránily lidem jako Petr Hlubuček vykonávat výrazné funkce?

„Když jde někdo do vysoké pozice, tak se jeho kontakty prověřují. Ale upozorňuji, že nejsme inkvizice, že nemáme bezpečností oddělení, které by se mohlo se dostat k informacím od policie,“ odmítla na Radiožurnálu místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

„Spoléháme hodně na elementární slušnost lidí. Zdá se, že se nám to příliš nevyplatilo,“ připustila. „Je to člověk, kterému jsme dali důvěru, a on ji zklamal,“ řekla k Hlubučkovi. „Považuji to za jeho velké selhání, je to pro mě velké zklamání. Je to zrada,“ dodala.

Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka ale nejde o selhání jednotlivce. „Není to pouze otázka jednoho člověka, pana Hlubučka,“ míní.

Zároveň potvrdil slova předsedy hnutí Andreje Babiše, který označil Petra Gazdíka jen jako chapadlo. Skutečnou hlavou hydry je prý předseda STAN Vít Rakušan, který organizovaný zločin Starostů a nezávislých kryje z pozice ministra vnitra.

„Ministr vnitra Rakušan byl na neutěšený stav pražského dopravního podniku včetně určitých detailů upozorňován několik měsíců,“ upozornil Havlíček.

Zmínil varování Hany Kordové Marvanové (za STAN), která v minulosti v souvislosti s Hlubučkem upozorňovala Rakušana na řadu podezřelých věcí.

„Přišla jsem mu říct, že ta situace je neúnosná, že je na mě vyvíjen neúnosný tlak ohledně různých věcí, nešla jsem do podrobností, to je pravda. Neviděla jsem ale zájem od pana Rakušana si vyposlechnout podrobnosti kauzy a dal mi najevo, že nemá možná sílu jako předseda strany to řešit,“ řekla pro Seznam Zprávy.

