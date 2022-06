Hlubuček vládl autoritářsky. Nekalosti jsme tušili již delší dobu, říká zastupitel za STAN Kužílek

Pražskou politikou otřásla korupční kauza spojená s bývalým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem (STAN) a pražským dopravním podnikem. „Upozorňovali jsme, že to všichni ve vzduchu můžou cítit a je potřeba neumožnit, aby vedení organizace bylo směřováno tímto klientelistickým způsobem,“ říká pro Radiožurnál Oldřich Kužílek, člen zastupitelského Výboru pro veřejnou správu, legislativu a transparentnost za TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu. Rozhovor Praha 22:00 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oldřich Kužílek (STAN), spoluautor zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Zástupci české kanceláře protikorupční organizace Transparency International srovnávají tento případ s nejzávažnějšími kauzami například ve sportu. Jakou váhu připisujete vy?

Váha je to jistě značná. Vidíme to koneckonců v tom mediálním obrazu, i bez ohledu na to, jestli budou nakonec závěry trestního řízení vůči jednotlivým osobám tak či onak konkretizované. Dá se říct, že tato kauza je bohužel celkem silnou politickou kauzou. Ač musíme ctít presumpci neviny, tak se dá případ charakterizovat jako určitá neopatrnost ve vysoké politické funkci. Přinejmenším na to, jaký typ dravců okolo mě krouží, tedy ne okolo mě osobně, ale okolo dotčených politiků.

Domnívám se, že býti v politice a zejména na vyšší úrovni v sobě zahrnuje nejenom nějaké otázky, jestli skutečně jsem se něčeho zúčastnil, někde jsem řekl, někde jsem ovlivnil, ale jestli jsem si dal dostatečný pozor na to, co se děje okolo mě. Toto je všechno podle mě, na co si musejí politici dát zatracený pozor. V tomto smyslu prostě tady je veliký problém.

Jak mělo hlavní město zatím nastavenou kontrolu, aby k takovému jednání nedocházelo? Souhlasíte s názorem Transparency International, že prakticky žádné podobné mechanismy neexistovaly?

Nějaké mechanismy – všeobecné, preventivní - na hlavním městě Praze jsou spíš z oblasti transparentnosti, přístupu k informacím a postupu při zadávání veřejných zakázek, případně při okolnostech instalování a sledování činnosti dozorčích. To se v poslední době, myslím, aspoň jak jsem byl seznamován, třeba z hlediska práva na informace, z vývoje těchto norem, zlepšovalo..

‚Tušili jsme to‘

Asi to evidentně nestačilo.

Nepochybně. To jsem právě chtěl říci, že to je v tom celkovém boji proti korupci jenom jedna složka. Něco jako, když pro růst květiny musí být humus a nějaké hnojivo, ale to vůbec ještě neznamená, že se tam nechytne plevel a že se to nezvrátí v něco jiného. Těch opatření samozřejmě může být více.

Oldřich Kužílek Oldřich Kužílek je spoluautorem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Od roku 2014 působí za STAN jako zastupitel na Praze 6, poslední roky je také členem Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva hlavního města Prahy, do kterého ho nominovaly strany TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu.

Pro mě je tato situace významná v té rovině politická, že ukazuje osobní odpovědnost politiků držet si jaksi mimo své gravitační pole veškeré osoby, vztahy, konexe, zájmy, které by mohly vzbuzovat tato podezření. To se tady bohužel prostě nepodařilo. Pan Hlubuček si to neohlídal a musím říci, že to jsme samozřejmě tušili delší dobu a třeba v pražské organizaci jsme proti tomu i dost vystupovali a upozorňovali jsme dlouhodobě na toto riziko, které může poškodit potom práci mnoha slušných lidí ze STANu v Praze.

Co jste konkrétně tušili a jak jste s tím potom nakládali, protože třeba radní Hana Marvanová tvrdí, že také měla ta různá podezření, ale vlastně nikdo ani v rámci STAN, ani koalice na její podněty nereagoval?

Ano, ptáte se velmi správně. V rámci pražské organizace probíhalo dlouhodobé přetlačování. Tu druhou stranu prezentoval třeba místostarosta Prahy 6 pan Lacina, ale i Petr Prokop a já. Koneckonců některé sněmy se takovým přetlačováním vyznačovaly a pozadí toho bylo právě silný názor, že prostě to riziko je značné.

Upozorňovali jsme, že to všichni ve vzduchu můžou cítit a že je potřeba neumožnit, aby vedení pražské organizace bylo směřováno tímto klientelistickým nebo způsobem, který si získává politickou podporu i určitým zavazováním si lidí z členské základny a tím pádem získávání pozice, ze které se potom může člověk dostat do takto rizikových nepříjemných situací, jako se pan kolega Hlubuček nebo naštěstí dřívější kolega dostal.

Hana Marvanová říkala, že v té době neměla dostatek podkladů pro to, aby podala trestní oznámení. Vy jste to chápali taky tak?

Přesně tak, to bych mohl potvrdit. Prostě to jsou situace v životě, které zná asi každý. Něco si myslíte, jaksi vás svědí v nose, nebo jak bych to řekl, ale nemáte za co je jak chytit. Nemáte jak dobře argumentovat. Snažíte se přesvědčovat lidi spíš na jiné rovině, na rovině třeba vyšší průhlednosti, demokratičtějších postupů, než bylo v pražské organizaci bohužel pod vedením pana Hlubučka vedeno. Skutečně se dá říci, že to byl relativně autoritářský způsob vedení. Myslím si, že ta kauza ukazuje, že se s tím musí udělat rázný, nějaký pohyb dopředu.

Připadají vám ty kroky, které na zastupitelstvu navrhuje, dostatečné? Například snížení limitu, nad kterým musí zakázku schvalovat rada hlavního města, ze šesti miliard na 50 milionů?

Z hlediska hlavního města Prahy tato opatření jdou dobrým směrem, nemyslím si ale, že jsou úplně dostatečná. Z hlediska STANu si myslím, že je potřeba svolat mimořádný pražský sněm řešit tu situaci i třeba ve vztahu ke kandidátce do příštích voleb.