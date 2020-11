Koronavirus v ekonomice. Češi patří k nejvíc zasaženým

Evropa skočila do rozbouřených vod druhého lockdownu – příliš rychle, než aby domyslela ekonomické důsledky. Pandemie opravdu mění poměry takovým tempem, že není možné včas popsat, co se děje na ekonomickém poli. O to je cennější, když se podrobné hodnocení ekonomického vývoje objeví, i když popisuje nedávno minulé časy. Přinejmenším si můžeme představit, v jaké kondici bylo hospodářství, když na něj dopadla nová vládní opatření proti koronaviru.

Komentář Praha 10:06 26. listopadu 2020