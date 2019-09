Kalášek z kauzy Brno-střed zůstává ve vazbě. Soud uznal obavy z útěku, stejně jako u Švachuly

Brněnský podnikatel Petr Kalášek, obviněný s dalšími devíti lidmi v kauze kolem zmanipulovaných tendrů na radnici Brno-střed, zůstává ve vazbě. Soud již poněkolikáté odmítl jeho žádost o propuštění na svobodu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil Kaláškův advokát Pavel Hála. S Kaláškem ve vazbě dále zůstává už jen expolitik ANO Jiří Švachula, jenž dle vyšetřovatelů brněnskou organizovanou skupinu složenou z politiků a podnikatelů řídil. Brno 16:57 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hála, advokát obviněného Petra Kaláška na projednávání o uvalení vazby | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Padesátiletý podnikatel Kalášek podle vyšetřovatelů zastával post „administrátora“ úplatků. O zamítnutí jeho žádosti ve středu rozhodl Městský soud v Brně.

Státní zástupce Radek Mezlík argumentoval tím, že v Kaláškově případě jsou obavy z útěku, a soudce to uznal. Podle advokáta Pavla Hály je však tato obava postavená na svědectví nedůvěryhodné osoby – dalšího z obviněných, podnikatele Samana El Talabaniho.

Již dříve se soud obával, že Kalášek v případě vyšetřování na svobodě uprchne. Soudce David Otevřel možným rizikem argumentoval například v minulém usnesení o zamítnutí Kaláškovy žádosti z konce července.

kauza brno-střed Policisté obvinili deset bývalých komunálních politiků a podnikatelů z toho, že manipulovali veřejné zakázky odboru stavebnictví na radnici Brno-střed.

K pletichám s tendry mělo docházet mezi roky 2014 a 2018.

Hlavou policií řečeného organizovaného gangu byl bývalý místostarosta Brna-střed a exčlen hnutí ANO Jiří Švachula, který zůstává ve vazbě. Spolu s ním jsou vazebně stíhaní i podnikatelé Petr Kalášek a Lubomír Smolka.

Posledním obviněným se stal podnikatel a vlivný člen brněnské ODS Jiří Hos.

„Lze se důvodně domnívat, že obvinění si souběžně s páchanou trestnou činnosti vytvářeli zázemí v zahraničí, kam by se mohli uchýlit v případě dekonspirace. Tento krok by byl zcela logickým ve světle takřka ‚průmyslově‘ prováděné trestné činnosti a osob obviněných (jejich vzdělání, zázemí a možností),“ vysvětloval tehdy soudce.

Upozorňoval navíc na výpověď svědka, který se měl skrývat před nástupem do vězení u lidí, kteří se měli stýkat právě s Kaláškem. „Byť obviněný v rámci minulého rozhodování o vazbě doložil čestná prohlášení těchto osob, že k těmto setkáním nedošlo, nelze tuto alarmující okolnost pominout. Ve věci je proto dáno důvodné podezření, že obviněný má kontakty na osoby, které již dříve v minulosti ukrývaly J. K., a tyto jsou schopny v případě potřeby ukrýt i obviněného,“ vysvětloval dále soudce Otevřel.

‚Tortura‘

V červenci se Kalášek ve své žádosti odvolával na tragickou smrt otce, který v té době zemřel při autonehodě. Soud ale podnikatelova rodinná tragédie nepřesvědčila.

„Tortura. Jasná tortura. Chtějí po něm v podstatě doznání. Ale přitom všichni moc dobře vědí, že jeho údajná role je marginální, kdesi vzadu, v pozadí,“ řekl tehdy pro server iROZHLAS.cz Hála. Po středečním rozhodnutí soudu tato slova zopakoval, je podle něj nepřiměřené držet ve vazbě Kaláška, zatímco problematičtější osoby jsou již na svobodě.

Kaláškovi nicméně hrozí deset a půl až šestnáct let vězení za účast na organizované zločinecké skupině bývalého člena hnutí ANO a místostarosty radnice Brno-střed Jiřího Švachuly, která dle policistů manipulovala výběrová řízení na odboru investic na tamní radnici.

„Přičemž to měl být také obviněný Ing. P. K., který následně od těchto společností, potažmo jejich zástupců, měl inkasovat provize,“ informoval soud v usnesení o vzetí do vazby z letošního března, které server iROZHLAS.cz prostudoval.

Petr Kalášek Padesátiletý brněnský podnikatel.

V komunálních volbách v roce 2018 kadidoval v brněnské městské části Jundrov za ODS. Neuspěl.

Spoluvlastní společnosti Elstar - International a Elstar - 5, které zajišťují hostinskou a reklamní činnost, zabývají se rovněž zemědělstvím. Jako jednatel vystupuje ve společnosti Geotest Real, která zprostředkovává pronájmy.

Uvedené společnosti se od poloviny roku 2016, dle veřejných zdrojů, nepodílely na veřejných zakázkách.

‚Vyřizování účtů‘

Kalášek od začátku vyšetřování policistům tvrdil, že se zmanipulovanými tendry nemá nic společného.

„Co se týká zakázky pro Technické sítě, nějaké vzduchovody, vůbec tomu nerozumí, v technických sítích nikdy nepracoval. Dodal, že ani on, ani pan Š. (Švachula), ani pan T. (klíčový svědek, který usiluje o statut spolupracujícího obviněného, Saman El-Talabani) nemohli toto výběrové řízení ovlivnit. Zdůraznil, že nikdy v životě s tím neměl nic společného, ani pan T., ani pan Š,“ stojí například v březnovém usnesení.

Právě El-Talabani podle Kaláška stojí za celým jeho stíháním. „Je to vyřizování účtů pana T. vůči jeho osobě, dluží mu peníze a nechce mu je dát. Pokud by je po něm nechtěl, možná by u vazebního zasedání neseděl. Je to prostě příběh,“ hájil se Kalášek.

Ze soudních dokumentů ale vyplývá, že se kromě Talabaniho rozhovořili i další obvinění. Proti Kaláškovi tak například stojí ještě svědectví Petra Kosmáka, který zastával post vedoucího technika správy nemovitostí na radnici Brno-střed. O Kaláškovi „mluví“ i další stíhaný podnikatel Lubomír Smolka.

Žádný ze jmenovaných ale není již ve vazbě. V té zůstává jen hlava údajného gangu – Jiří Švachula – a Kalášek.