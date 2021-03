Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel miliardář Petr Kellner. Havárii nepřežilo celkem pět lidí

Při sobotním pádu vrtulníku na Aljašce zemřel český miliardář a podnikatel Petr Kellner. Informují o tom deník The New York Times i agentura AP. Radiožurnálu informaci potvrdila mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Kellnera jako oběť identifikovala aljašská policie. Při havárii zahynulo celkem pět lidí. Aktualizujeme Praha 7:21 29. 3. 2021 (Aktualizováno: 7:58 29. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český miliardář Petr Kellner zemřel při víkendové havárii vrtulníku na Aljašce | Foto: Petr Topič/ MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vrtulník podle AP přepravoval hosty z horské chaty Todrillo Mountain Lodge na lyžování. Na místě zemřeli i tři Američané, dvaapadesátiletý host z Colorada, třiatřicetiletý pilot a osmatřicetiletý zaměstnanec resortu. Pátou obětí je padesátiletý Benjamin Larochaix.

K pádu došlo za zatím neznámých okolností v sobotu večer poblíž ledovce Knick Glacier, který se nachází přibližně 80 kilometrů východně od města Anchorage, uvádí aljašské úřady. Záchranáři těla vyprostili v neděli ráno. Nad místem krátce platila i letecká omezení.

Petr Kellner byl podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem. Skupina PPF nedávno koupila televizi Nova a spadají pod ní i další firmy - například Home Credit, Air Bank, Moneta nebo O2. Petr Kellner zemřel ve věku 56 let.

Vedení Todrillo Mountain Lodge k havárii uvedlo, že „je to poprvé za 17 let, kdy musí čelit takto závažné události“. „Pro naše zaměstnance, komunitu, ve které pracujeme, a rodiny pozůstalých je to devastující zpráva,“ napsal resort v oficiálním prohlášení.