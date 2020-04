Kubera si Mynáře nevážil, čínský dopis je pokusem o vyhrožování, řekl šéf kanceláře předsedy Senátu

Dopis varující bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) před cestou na Tchaj-wan má nekulturní dikci a divný formát. V rozhovoru pro Deník N to řekl vedoucí kanceláře předsedy Senátu Petr Kostka s tím, že podle něj jde o pokus zastrašit a vyhrožovat. Popřel také, že by Kubera měl s prezidentovým kancléřem Vratislavem Mynářem dobré vztahy. Praha 12:31 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během setkání při příležitosti novoročního oběda na Pražském hradě dostal tehdejší šéf Senátu Jaroslav Kubera (vlevo) dopis z čínské ambasády. | Zdroj: Pražský hrad

„Na tom dopise je zvláštní, že šel přes hradní podatelnu, protože takové dokumenty přes podatelnu nechodí. Dikce toho dopisu je neobvyklá – diplomatický jazyk vypadá jinak. Věta ‚návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou‘ by vypadala v diplomatickém oficiálním dopise jinak. Bylo by v něm napsáno ‚předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou‘. Celý ten dokument má nekulturní dikci,“ svěřil se Deníku N Kostka, který nyní vede kancelář pro šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který ve funkci nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu.

Podle Kostky je „drzost takový dopis napsat“. „Jde o pokus zastrašit a vyhrožovat, aby se ta cesta neuskutečnila, ale dál bychom se tím nezabývali, protože předseda Kubera byl rozhodnutý na tu cestu odjet. Takže bychom si jinak řekli, že je ten dopis zvláštní, je to divný formát a šel by do šuplíku,“ podotkl.

Podle něj některé odstavce v dopisu „znějí silově, výhrůžně“. „Nemyslím si, že obraty typu, že některé české podniky budou muset kvůli cestě platit, se používají v diplomatické mluvě,“ popsal a jako příklad uvedl ruského velvyslance. Ten také navštívil předsedu Senátu kvůli soše maršála Koněva, přitom se ale choval diplomaticky a používal „kulantní a slušný slovník“.

Dopis Kostka dostal od vdovy po bývalém předsedovi Senátu paní Kuberové. Informovala o něm i ochranku pana předsedy, která ale dopis vrátila s tím, že se nejedná o jejich kompetenci. Svému vedoucímu kanceláře o dokumentu po setkání na Pražském hradě Kubera nic neřekl.

Žádný tlak kvůli cestě

Po objevení dopisu nový předseda Senátu Miloš Vystrčil několikrát žádal Hrad o vysvětlení a to dokonce i na setkání ústavních činitelů. Odpověď dostal jen jednou od kancléře Mynáře a ne od prezidenta Miloše Zemana, kterému své dotazy adresoval. Navíc se Mynář pouze odkázal na vyjádření, které zveřejnil jako reakci na článek Deníku N, což Vystrčil nepovažuje za dostatečné.

„Jsem v Senátu 15 let, pracoval jsem tu už za Přemysla Sobotky (ODS) jako tiskový mluvčí. Ostatní instituce se k nám vždy chovaly s respektem. Nikdy jsem se ještě nesetkal s takovou arogancí. Takovým mlčením a takovými neodpověďmi,“ komentoval Kostka, který promluvil s novináři po dohodě se šéfem Senátu Vystrčilem, chování a reakci hradního kancléře.

Kostka neví o tom, že by někdo jiný vyvíjel tlak na zesnulého předsedu Senátu ohledně cesty na Tchaj-wan. Dostal několik dopisů a e-mailů od lidí, kterým by to mohlo ublížit, o tlak ale nešlo. Generální ředitel Škody Auto podle Kostky na návštěvě továrny Kuberovi řekl: „Nás to poškodí, ale nezastaví.“ „Žádali nás, abychom zvážili i tyto aspekty,“ popsal Kostka.

Ani majitel PPF Petr Kellner, který se s bývalým předsedou Senátu sešel, nevyvíjel žádný tlak. „Měli jsme z toho s panem Kuberou dojem: pokud chcete na Tchaj-wan, my do toho politikům nemluvíme,“ popsal schůzku Kostka.

‚Nebyli přátelé‘

Kostka také popřel vyjádření prezidentova kancléře Mynáře, že s Kuberou měli dobré vztahy. „Velmi dobře vím, že pan předseda Kubera si pana kancléře Mynáře nevážil. Neměl ho rád. Slova o tom, že mají přátelské vztahy, jsou krutá, protože pan Kubera se nemůže bránit,“ řekl šéf kanceláře předsedy Senátu.

„Pan předseda byl velmi otevřený člověk, který neuměl nenávidět. Takže necítil zášť ani k panu Mynářovi. Neuměl to. Když o něm Jaroslav Kubera mluvil, tak s jistým odporem.“

Dodal také, že Kubera si Mynáře nevážil a ze setkání s ním neměl radost. Za to prezidenta Zemana respektoval.

„Bavil jsem se o tom s paní Kuberovou a ta mi potvrdila, že i doma a před svou rodinou mluvil o panu Mynářovi opovržlivě. Jako o člověku, kterého si nevážil,“ podotkl Kostka s tím, že kancléř ani neposlal kondolenci, ani se nepodepsal do kondolenční knihy.

Kostka vysvětlil, že se veřejně ozval, protože chtěl reagovat na Mynářovy komentáře. „Nedělám to rád. Cítím, že mi to nepřísluší, ale je to nutná reakce na to, co pan Mynář napsal. Speciálně to, jak se otřel o člověka, kterému nesahá ani po paty morálně, profesionálně a lidsky. Pro mě je to extrémně za hranou,“ prohlásil Kostka.

Výhrůžný dopis bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, který byl doplněný přípisem Pražského hradu, byl nalezen v pozůstalosti Kubery po jeho smrti. Deník N napsal, že si dopis objednal přímo kancléř Mynář. Ten to ale později odmítl.