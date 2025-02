Provizorní systém digitalizace stavebního řízení jde do druhé fáze. Vstupují do něj další úřady, říká ministr

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo pilotní režim takzvaného technologického bypassu. Právě díky němu několik vybraných stavebních úřadů mělo přístup jak do starého, tak i nového digitálního systému stavebního řízení. V pondělí by se mělo rozhodnout, jak se postupně zapojí i další úřady. O tom, jak provizorní systém funguje a jaké jsou další plánované kroky, pro Radiožurnál rozebral ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Praha 12:16 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Práci jak v novém, tak v tom původním systému testovaly úřady od 20. ledna. To vám stačilo k tomu, abyste získali jejich reakce a třeba odstranili nějaké nedostatky?

Já bych ještě upřesnil, ten pilot stále běží. On nebyl ukončen. Ano, testovali jsme se třemi stavebními úřady v Rokycanech, Praze 2 a velké náročné stavby s investičním, dopravním, energetickým a stavebním úřadem. A bylo to samozřejmě velmi užitečné právě pro testování, abychom získali zpětnou vazbu.

Některé drobné komplikace se vyskytly, nicméně se podařilo je v průběhu pilotu odstraňovat. Šlo zejména o konfiguraci externího venkovního prostředí systémů, na které se napojujeme. Takže ano, pilot probíhá z našeho pohledu velmi dobře a také ti, kteří s ním pracují, se shodují, že pracnost vyřizované agendy se díky bypassu výrazně snížila.

No a my jsme mluvili s úředníky třeba v Ústí nad Labem. Tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský nám řekl, že práce v obou systémech jim vyřizování moc neusnadnila. „Pořád ten systém není vychytaný, zatím se s tím učíme. Zatím se snažíme vyhovět všem žadatelům, ať už žádost byla podaná jakákoli. Ale zatím systém není rozhodně ve fázi, že by pomáhal. Spíš bohužel pořád naopak,“ uvedl. Takže teď už se tedy dá říct, že to, co jsme slyšeli, je minulostí a všechno je takzvaně vychytané?

Ano, právě díky tomu technologickému bypassu, aby si to posluchači dokázali představit, to je datové rozhraní, které propojuje nový informační systém stavebního řízení s těmi původními systémy stavebních úřadů, se kterými byli zvyklí pracovat.

A samozřejmě v Ústí nad Labem, pokud ještě nejsou propojeni, tak se potýkají s defekty, které jsme identifikovali už v průběhu podzimu. Teď, jak budeme připojovat další stavební úřady, tak ty už by měly právě poznat tu přidanou hodnotu, řekněme ve snižování pracnosti a tím pádem i zvyšování rychlosti odbavování agendy.

Budete připojovat tedy další úřady, které pojedou v tom takzvaném bypassu, nebo už ne?

Samozřejmě budeme. My jsme se hlavně chtěli vyhnout období po prvním červenci, kdy se vlastně naostro spustil systém, který nebyl řádně otestovaný. Proto jsme tomu věnovali takové úsilí a tolik času a nyní je právě čas, abychom v jednotlivých vlnách připojovali další stavební úřady tak, abychom ten proces měli pořád pod kontrolou.

To znamená, ve druhém únorovém týdnu se připojí nějaké další tři desítky stavebních úřadů. V tom dalším týdnu by to měla být další stovka a na přelomu února a března už by to mělo být možné pro všechny stavební úřady.

Pozná člověk změnu, když přijde na úřad a přijde si tam něco řešit, že něco jinak?

Tak dneska by už člověk na úřad vůbec chodit neměl, odbavuje to na dálku v elektronické podobě. Ale tento technologický bypass se týká zejména stavebních úřadů tak, aby mohly ve svých systémech zpracovávat ty žádosti, podání, které už od podzimu mohou, ať už stavebníci a nebo kdokoli další vkládat přes portál stavebníka. Těch už se tato změna netýká. Týká se právě zprocesování všech podaných žádostí tak, aby to pro stavební úřady bylo co nejjednodušší.

To současné využívání starého i nového systému tedy přece jenom je provizorní řešení. Nezatěžuje to pracovníky i případně počítačové sítě víc, než je zdrávo?

Právě technologický bypass by měl stavebním úřadům zejména ulehčit. A to proto, že se vrátí do prostředí, na které byly zvyklé, a nemusí se pohybovat v tom novém informačním systému, který prostě ideální a doladěný není.

Proto jsme ten bypass udělali tak, aby stavební úřady mohly pracovat v prostředí, kde jsou zvyklé. A my jsme tím získali prostor v přechodném období, abychom celý informační systém dovyvinuli do stavu, kdy bude vyhovovat všem, kteří ho používají.

Jak moc náročné to bylo? Jinými slovy, mohli jste si vzít něco z toho původního systému, který vyvíjel ještě váš předchůdce, nebo jste museli začít úplně na zelené louce?

Ne, tam fungují komponenty, které jsou od počátku. Je to zejména centrální úložiště dokumentací a portál stavebníka, přes který se podávají žádosti. Ty jsou průchodné, stabilizované a funkční, což tedy v tom říjnu úplně nebylo, ale to se podařilo stabilizovat.

A teď se nám podařilo právě tímto datovým rozhraním, tím propojením se systémy stavebních úřadů dostat funkci celého stavebního řízení na řekněme ještě vyšší kvalitativní úroveň, byť není v tom konečném stavu. Ten nás ještě čeká.

Pojďte nás ještě porovnat na časové ose, jak dlouho to trvalo od doby, než jste to převzali a než nový tým uvedl systém stavebního řízení do té podoby, ve které je teď zřejmě i tady funkční.

Já jsem to měl vlastně jako svůj první úkol od svého nástupu. To znamená, v říjnu minulého roku došlo do prosince ke stabilizaci a zprůchodnění celého systému, což bylo představeno na prezentaci v Senátu, kde byl schvalován i legislativní a návazně technologický bypass.

A od té doby se vlastně dolaďovalo datové rozhraní, které vstoupilo v polovině ledna do pilotního provozu, který dneska končí v první etapě a na to navazuje nabalování a rozrolování, jak říkáme, těch dalších stavebních úřadů, právě do konce února.