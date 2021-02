Už se trošku zlobím, říká hejtman Karlovarského kraje. Vláda dál odmítá převoz pacientů do Německa

Karlovarský kraj stále usiluje o převozy pacientů do Německa, ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) to ve středu opět odmítl. Nemocnice jsou ale na hraně své kapacity. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) k tomu Českému rozhlasu řekl: „Už se trošku zlobím, jak na ministra zdravotnictví, tak i na pana premiéra. Právě převozy do německých nemocnic nám mohou ulehčit, proto mi přijde postoj pana premiéra velmi nestandardní.“ Karlovy Vary 22:01 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kulhánek | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Obsazená lůžka a přetížený personál – taková je situace v nemocnicích v Karlovarském kraji. Uvolnit kapacitu nepomáhají ani převozy covid pozitivních pacientů. Sokolovská nemocnice podle ředitele Jaroslava Kratochvíla z kapacitních důvodů v úterý už další pacienty s koronavirem nepřijímala. Podle něj vázne i převážení pacientů mimo region.

S hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem zvoleným (za STAN) si povídala Hanka Shánělová. Poslechněte si rozhovor

„Denně organizujeme transfery a definujeme vůči Národnímu dispečinku lůžkové péče potřebu transferů zejména těch pacientů, kteří intenzivní péči potřebují. Takhle to běží každý den. Pokud mám správné informace, včera (v úterý, pozn. red.) se transfery uskutečnily podle plánu ze sokolovské nemocnice do jižních Čech,“ popsal v rozhovoru pro Český rozhlas hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

‚Potřebujeme být připraveni‘

Podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého je situace v nemocnicích regionu lepší. Řekl to ve středu na tiskové konferenci. Hejtman Kulhánek si to ale nemyslí: „Já to tak nevidím. Situace je vážná řadu týdnů. Právě těmi transfery uvolňujeme kapacitu pro nové hospitalizace. Pokud jej uvolníme, jsou v řádu hodin nebo dnů ta místa zase obsazena. Nemůžu říct, že ta situace v nemocnicích je lepší.“

„Důležité je, že zatím všechny transfery byly odbaveny a všem pacientům se dostalo péče. Neznamená to, že situace je zlepšující se, naopak. Projekce trendu šíření nákazy je velmi nepříznivá a proto potřebujeme být i na tuto situaci připraveni včetně možných převozů do přeshraničních nemocnic v Německu,“ upozornil hejtman.

Jednání budou pokračovat

Karlovarský kraj usiluje dál o umožnění převozů pacientů do Německa, jenže ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) to ve středu opět odmítl s tím, že v Česku jsou podle něj stále volná lůžka. K aktivaci svolí tehdy, až počet volných lůžek klesne k hranici 10 procent.

Hejtman bude s ministrem proto dál jednat. „Už se trošku zlobím, jak na ministra zdravotnictví, tak i na pana premiéra. Na včerejší videokonferenci jsem vyslovil všechny věcné argumenty včetně toho, že se ta situace k těm deseti procentům blíží. Odpověď pana premiéra mě konsternovala, protože říkal, že nevěděli, že kraj má požadavek na přeshraniční převozy. Od začátku ledna na tuto možnost upozorňuji. Právě převozy do německých nemocnic nám mohou ulehčit, proto mi přijde včerejší postoj zejména pana premiéra velmi nestandardní.“

