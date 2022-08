Žáček z bezpečnostního výboru: Veřejné grilování šéfů tajných služeb není šťastné. Jiná cesta ale nebyla

Sněmovní bezpečnostní výbor ve čtvrtek na svém jednání podpořil setrvání Petra Mlejnka v čele civilní rozvědky. Rozptýlil šéf tajné služby všechny pochybnosti o své způsobilosti? Tomáš Pancíř se ptá předsedy bezpečnostního výboru sněmovny Pavla Žáčka (ODS). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:05 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Pavel Žáček (ODS) | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vy jste byl jedním z osmi koaličních poslanců, kteří ve čtvrtek zvedli ruku pro usnesení, ve kterém bezpečnostní výbor podpořil rozhodnutí vlády, že neshledává důvody k odvolání ředitele civilní rozvědky. Naopak jste jako koaliční poslanci hlasovali proti výzvě, aby pan Mlejnek odstoupil, nebo aby byl dočasně postaven mimo službu.

Co bylo důvodem, že jste takto hlasoval? Je podle vás pan Mlejnek správným člověkem v čele rozvědky, nebo jste chtěl podpořit koaliční vládu?

Správně je spíše to B. My jako koaliční poslanci samozřejmě podporujeme naši vládu, podporujeme její kroky.

Přestože naprosto chápu složitost situace, a proto jsem také doporučoval a zvolil netypické řešení – tedy že jsme to projednávali před veřejností prostřednictvím médií. Také podporuji to, že tuto exekutivní činnost, to znamená řízení zpravodajských služeb, jmenování a nominování šéfů podle platných zákonů určuje vláda, respektive ministři.

V tomto smyslu je to tedy i podpora našeho systému, byť se zdá být tou mediální smrští do určité míry narušen.

Chápu z vaší první odpovědi dobře, že nejste úplně přesvědčen, že je pan Mlejnek správným člověkem v čele civilní rozvědky?

Toto jsem neřekl. Z úst pana ministra Víta Rakušana (STAN), který je bezprostředním nadřízeným pana ředitele Mlejnka, zazněly některé výstupy z jeho práce, které on komentoval pozitivně. Tomuto tvrzení my v zásadě věříme. Podpořili jsme to z tohoto důvodu.

Podpora vzešla z toho, co jsme se dověděli, jak pan ředitel reagoval, jak reagoval pan ministr vnitra na všechny dotazy, které opozice měla a které sesbírala z veřejného prostoru, ale také na základě vlastního pátrání. To, myslím, rozhodlo.

Zeptám se možná ještě trochu jinak. Když jste v úterý byl hostem podcastu Marie Bastlové, řekl jste, že je to celé nešťastná kauza a že se to musí veřejnosti vysvětlit. Vysvětlilo všechno včerejší jednání, nebo ve vás zůstávají nějaké pochybnosti?

Pokud bychom se mohli vrátit na začátek, bylo by vhodné to řešit jinak. Ale to nejde. Jak víme, prostě děje běží, dějiny se nezastaví, události se vyvíjejí. Čili my reagujeme na tu realitu, kterou zde máme.

Myslíte tím, že by bývalo bylo lepší, kdyby nebyl pan Mlejnek jmenován?

Nebudu adresný. Slyšel jsem i názor, že kdybychom se mohli vrátit na začátek, dalo se to řešit jinak. Říkám ale, že každý si uvědomuje, že tato kauza šťastná není a že se s ní musíme vypořádat.

Byť to vypořádání se bylo nestandardní a nechci, aby se grilování ředitelů zpravodajských služeb v přímém přenosu stalo pravidlem, tak podle mého názoru jsme jako poslanci zodpovědní a nemohli jsme z toho jinak vyjít se ctí.

Proto jsme přizvali oba hlavní aktéry, tedy ministra vnitra a pana ředitele, aby to byť v jiném režimu řekli výboru, protože my jsme tím politicko-odborným orgánem, který by to měl projednávat.

Ještě trochu jinak se zeptám. Přijde vám v pořádku, že šéf tajné služby se v minulých letech stýkal s člověkem, který díky prohlášení za nesvéprávného unikl trestu v souvislosti s kauzou Radovana Krejčíře a který je podle policie hlavní postavou kauzy Dozimetr?

Mojí úlohou včera nebylo, abych zaujímal nějaké stanovisko. Měl jsem férově ohlídat systém, který je nastaven v jednacím řádu a v chodu bezpečnostního výboru tak, abychom se dozvěděli všechny dostupné informace.

Nakonec jste hlasoval pro to, že pan Mlejnek má zůstat. Podpořil jste, aby zůstal v čele rozvědky.

Hlasoval jsem pro podporu vlády, jak bylo řečeno na začátku. Pro moje rozhodování mi stačilo to, jakým způsobem nám to bylo osvětleno. Tím neříkám ovšem, že tato kauza končí. Novinářské dotazy nepřestávají. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já jsem podpořil spolu s kolegy svoji vládu.

Věděl podle vás pan Mlejnek, co je pan Redl zač?

Vycházím pouze z toho, co nám včera sdělil. Říkal, že to nevěděl a že si v té době nemohl zjišťovat z titulu zástupce firmy, jestli je pan Redl svéprávný, nebo není. Nezbývá mi než tomu věřit. Nemám žádný jiný důkaz.

Vy to berete jako novinář a já to naprosto chápu. Ale zde vážíme jednu věc, která je velmi podstatná. Nebo možná dvě. Za prvé novinářské tvrzení z nějaké kauzy, o jejímž konci nic nevíme. Ona je v běhu...

Tím myslíte kauzu Dozimetr...

Kauza je v běhu. Informace se z režimu, který by neměl být veřejný, ale dostávají ven. Kauza není ukončená, ale závěry z ní dnes dělá novinář a staví se to proti prověrkám, které dělá naše nejvyšší bezpečností autorita, tedy Národní bezpečnostní úřad.

Já se ale teď neptám na kauzu Dozimetr, ale na to, že pan Redl původně byl obviněn ze spolupráce s panem Krejčířem. Neměl pan Mlejnek, když s ním spolupracoval, si ho alespoň jednoduše najít na Googlu a zjistit, že byl prohlášen za nesvéprávného?

Já na toto hrát nemůžu. Pan ministr nám sdělil a já s tím souhlasím, že prověrku k tomu, aby mohl jít do funkce, pan Mlejnek měl. Tím, co říkáte vy, bychom zpochybňovali systém prověrek České republiky.

Pokud Národní bezpečnostní úřad nezmění to, že ředitel má platnou prověrku, tak já musím zastávat stanovisko, že platí zákony České republiky, a ne nějaké dohady, byť velmi sugestivní, které se mě dotýkají a ovlivňují můj názor. V tomto smyslu musím být profesionál.

To, co se odehrálo na výboru, zejména ujišťování pana ministra, tedy stačilo k tomu, abych podpořil vládu v jejím rozhodování, že pan Mlejnek může zůstat na svém místě. Zvedli jsme ruku pro to, že věříme bezpečnostnímu systému České republiky, že věříme vládě České republiky. Víc v tom hledat nemůžete.

