Žádné negativní poznatky k osobě pana Mlejnka z bezpečnostní komunity nepřišly, říká Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) za jmenováním Petra Mlejnka do funkce šéfa civilní rozvědky stojí, potvrdil to ve středu v rozhovoru pro Radiožurnál. „Petr Mlejnek není žádným způsobem spojen s žádnou kriminální kauzou," zdůraznil s tím, že Mlejnek již prošel bezpečnostním screeningem a v současní době má zažádáno o prověrku na „přísně tajné". Pokud by ji nezískal, uvažoval by Rakušan o dalších krocích. Rozhovor Praha 17:47 10. srpna 2022

Seznam Zprávy přinesly informaci, že šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy tuzemské civilní rozvědky, měl být opakovaně v kontaktu s obviněným Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Jaká je vaše reakce na toto zjištění?

Moje první reakce je taková, že pan Petr Mlejnek, současný ředitel, má prověrku na stupeň tajné. Ve chvíli, kdy mi byl představen Janem Bartoškem, mým dlouholetým kolegou z bezpečnostního výboru, v té chvíli se stal jedním z kandidátů, který se mohl stát ředitelem této důležité instituce.

Sháněl jsem si reference a ty reference jsem měl dobré, ať už od pana generála Opaty nebo od dalších lidí pracujících přímo ve Vojenském zpravodajství, kde pan Mlejnek dříve působil. Kladné reference jsme měl i od dalších lidí z bezpečnostní komunity.

Samozřejmě prošel také bezpečnostním screeningem jako každý, kdo vstupuje do této důležité funkce, a nebyly žádné poznatky žádných služeb v České republice, že by jeho jmenování znamenalo jakékoliv bezpečnostní riziko.

Pan Mlejnek má požádáno o prověrku přísně tajné, ta v současné době běží a i vzhledem k tomu bych se neměl k detailům žádného řízení jako takového vyjadřovat.

Ale ještě jedna obecná poznámka: Petr Mlejnek není žádným způsobem spojen s žádnou kriminální kauzou, to je potřeba zcela jasně říci, a pokud se setkal s nějakou osobou, tak ta osoba v té době nebyla obviněna z žádného trestného činu, nebyl to v té nikdo, kdo by byl medializován jako nějaký kriminálník.

Podle vás tedy nemůže toto zjištění o známosti mezi Redlem a Mlejnkem Úřad pro zahraniční styky a informace nijak poškodit?

Petr Mlejnek nastoupil jako ředitel a reakce z úřadu na jeho počátky v působení jsou velmi dobré. Pustil se do uplatňování své koncepce, kterou mě přesvědčil. To znamená: moderní služba, která skutečně bude sloužit v této napjaté době České republice, která získává informace v zahraničí a to je to, co v této chvíli každopádně potřebujeme. On tu práci vykonává dobře.

Jediným důvodem by pro mě bylo, kdyby nezískal prověrku na přísně tajné. Ale to je rozhodovací proces Národního bezpečnostního úřadu. A ještě jednou zdůrazňuji: prověrku na stupeň tajné získal několikrát.

K té situaci se s vámi chce sejít pan premiér. Co očekáváte, že bude chtít slyšet? A už jste spolu třeba mluvili alespoň po telefonu?

Pan premiér má samozřejmě právo reagovat na to, co se objevuje mediálně, ale to penzum informací, které má, je stejné jako to, co poskytuji vám.

To znamená, že Petr Mlejnek je člověk, který je prověřen Národním bezpečnostním úřadem, je to člověk, který prošel bezpečnostním screeningem všech služeb, které v České republice působí, a žádné negativní poznatky k jeho osobě z bezpečnostní komunity nepřišly. To je přece to, co je relevantní a podle čeho musí ministr vnitra v té situaci rozhodovat.