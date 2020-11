Mým cílem je obnovení kredibility. Chci zlepšit komunikaci, slibuje nový šéf antimonopolního úřadu

Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má být dosavadní náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Vláda teď navrhne jeho jmenování prezidentu Miloši Zemanovi. „Mým cílem je obnovení kredibility úřadu. Chci zlepšit komunikaci, setkám se se zástupci neziskového sektoru,“ zdůrazňuje Petr Mlsna v rozhovoru pro Radiožurnál. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:56 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Antimonopolní úřad povoluje fúze velkých firem, dohlíží na dodržování konkurenčních pravidel a rozhoduje o veřejných zakázkách za stamiliardy korun ročně. Váš předchůdce, bývalý poslanec ČSSD Petr Rafaj, rezignoval pro podezření ze střetu zájmů a korupce. Jak hodnotíte jeho jedenáctileté působení v úřadu?

To není otázka na mě. Vytkl jsem si za cíl obnovení kredibility, chci začít komunikovat s neziskovým sektorem. První schůzku jsme si domluvili na příští úterý. Budu chtít vnější komunikaci velmi výrazným způsobem změnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s novým šéfem antimonopolního úřadu

Proč podle vás úřad o svou prestiž přišel?

Když do úřadu přijde zasahovat policie, bere si tam důkazy a v nejvyšším managementu provádí domovní prohlídky, je to narušení kredibility jakéhokoliv úřadu – a nemusí to být ÚOHS.

Říkal jste, že nechcete, aby ÚOHS zaspal v kontextu ostatních antimonopolních úřadů v EU. Můžete uvést příklad, kde se inspirovat?

Je možné se nechat inspirovat například u německého Bundeskartellamtu. Je potřeba sledovat trendy, protože když se něco jako protisoutěžní jednání identifikuje v některém členském státě EU, je jen otázkou času, než se něco takového objeví na našem trhu.

Jeden z vašich protikandidátů, odborník na soutěžní právo a ekonomii, advokát Robert Neruda mimo jiné navrhoval rozdělit úřad na dvě části, na soutěžní a zakázkovou, protože právě ty veřejné zakázky podle něj instituci příliš zatěžují. Ubírají se vaše úvahy třeba i tímto směrem?

Domnívám se, že rozdělení úřadů nepřinese vůbec nic, protože zase v čele úřadu pro zakázky by byl předseda nebo předseda rady, to je jedno, jestli by to byl kolegiální nebo monokratický úřad, ale zase by tam byl předseda, který by ve finále podepisoval rozhodnutí o rozkladu. To znamená stejný model, jako je na úřadě dnes.

Myslím si, že mám zkušenosti s tím, co to znamená budovat úřad na zelené louce. Ten úřad se dva roky buduje a v podstatě řeší jenom své vnitřní problémy, dislokaci, ekonomický informační systém, spisovou službu, nabírání úředníků podle zákona o státní službě. Nevím, jestli to není příliš drahý luxus v době, kdy bude tlak na rychlé rozhodování třeba v rámci hospodářské krize, která přijde.

Znáte koncepce ostatních uchazečů, našel byste v nich třeba dílčí inspiraci?

Neznám jejich koncepce, ale až nastoupím do funkce, tak chci některé z těch kandidátů, kteří byli ve výběrovém řízení, oslovit. Chtěl bych znát jejich názory a nechat se tím i inspirovat. K výkonu té funkce nepřistupuji tak, že moje koncepce je jediná svatá a nezměnitelná.

Jak Petr Mlsna reaguje na tvrzení, že byl ve výběrovém řízení na šéfa ÚOHS „hradním kandidátem“? Bylo výběrové řízení transparentní? A měl by se tendr na dostavbu Dukovan odehrát mimo mantinely zákona o veřejných zakázkách? Poslechněte si celý rozhovor.