Mlsna k cenám potravin: Antimonopolní úřad je jako policie. Nemůžeme v podnicích dělat rybářské výpravy

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže míří v posledních dnech kritika kvůli tomu, zda dělá maximum pro to, aby zabránil zdražování potravin. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se v úterý setká s předsedou úřadu Petrem Mlsną, který si schůzku vyžádal. „Nikdo na trhu nemá dominantní postavení," řekl Radiožurnálu Mlsna. Potraviny podle obchodníků zdraží od ledna, a to i přes pokles sazby DPH na 12 procent, ministr s tím ale nesouhlasí. Rozhovor Praha 10:23 12. 12. 2023 (Aktualizováno: 11:17 12. 12. 2023)

Antimonopolní úřad už nějaký čas prověřuje ceny základních potravin od prvovýrobců pro obchodníky, prokázaly tyto kontroly nějaké umělé navýšení cen?

Zmapovali jsme celý vertikální řetězec od prvovýroby až po maloobchod od roku 2019 do února tohoto roku. Trh je oligopolní, nikdo na něm nemá dominantní postavení. U pěti základních potravin jsme neindikovali žádnou podezřelou praktiku, která by mohla indikovat porušení soutěžního práva.

Vy jste si schůzku s ministrem Výborným vyžádal. Ten před týdnem řekl, že byste měli být aktivnější. Zmínil, že k dispozici máte zákon o významné tržní síle. Podobně mluví také renomovaná ekonomka Jana Matesová. Co řeknete ministrovi? Budete aktivnější, využíváte všechny možnosti?

Chci hlavně vědět, co se na schůzce odehrálo, protože z mediálního prostoru mám dojem, že každý byl možná na jiné schůzce. Jinak ji interpretují maloobchodní řetězce nebo svaz průmyslu a svaz cestovního ruchu a obchodu a jinak pan ministr.

To znamená, chci přímo od pana ministra získat validní informace, co se skutečně na schůzce řeklo, co kdo řekl a jaké k tomu uvedl důvody. Nechci to řešit v mediálním prostoru.

Víme ale, že velké podniky, obchodníci ve stejnou chvíli oznamují zdražování potravin. Neměl by už v tuhle chvíli antimonopolní úřad nějak konat?

Jsme něco jako policejní orgán, to znamená, pokud chceme prokazovat kartelovou dohodu, tak musíme mít samozřejmě důkazy, abychom mohli vůbec k obchodníkům vstoupit do jejich obchodních prostor a závodů.

Nemůžeme jen tak z plezíru vlézt někomu do podniku a provádět tam rybářskou výpravu. Musíme se chovat tak, jak nám velí zákony v demokratické právním státě.

Když se něco takového stane, není čas začít takové důkazy aktivně shánět?

Kartel se nikdy nevyšetřuje v mediálním prostoru.

Ministr Výborný minulý týden ale uvedl, že ve hře je také aplikace neboli srovnávač prodejních cen. Po jednání s obchodními řetězci ale řekl, že právě u nich narazil. Pomůže třeba váš úřad s vývojem aplikace tím, že si od obchodních řetězců zmíněná data vyžádá?

S tímto nápadem jsme přišli my. Na jednání podvýboru zemědělského výboru asi před dvěma měsíci jsme panu ministrovi představili možnosti, které mohou jako zákonodárci zvolit. Šlo o modely Řecka, Francie a jiných států.

Pokud se pan ministr domnívá, že data budou poskytovat maloobchodní řetězce dobrovolně, tak to skutečně neodpovídá realitě. Taková povinnost musí být uložena zákonem, který musí maloobchodním řetězcům stanovit povinnost raportovat u vybraných komodit jejich ceny třeba na týdenní bázi.