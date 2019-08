Nečasovi hrozí další vyšetřování. Státní zástupci zkoumají, jestli před soudem lhal kvůli manželce

Petru Nečasovi hrozí vyšetřování za křivou výpověď. Státní zástupci totiž zkoumají, jestli nelhal během výpovědi v kauze Vojenského zpravodajství. Pravomocný rozsudek týkající se případu jednoznačně konstatuje, že bývalý premiér účelově změnil svoji výpověď tak, aby pomohl svojí manželce Janě Nečasové. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 nyní Nečasovo tvrzení prověřuje jako možný trestný čin. Původní zpráva Praha 6:00 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Nečas a Jana Nečasová přicházejí k soudu | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Podle našeho názoru jsou dány skutečnosti, které by se mohly považovat za podezření z trestného činu. Postoupili jsme to tedy jako podnět Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. To ať si posoudí, jestli tam podezření je, či nikoliv,“ potvrdil Radiožurnálu olomoucký státní zástupce Rostislav Bajger, který měl případ vojenských zpravodajců na starosti.

Někdejší šéfku premiérova kabinetu a Nečasovu tehdejší milenku plus tři vysoce postavené zpravodajce soudy pravomocně potrestaly podmínkami za nezákonné sledování premiérovy tehdejší manželky.

Rozsudky obvodního i městského soudu přitom upozorňují, že Nečas nevypovídal pravdu, aby svoji někdejší milenku a současnou manželku ochránil.

Změna výpovědi

Bývalý premiér totiž těsně po zásahu policie na Úřadu vlády před televizními kamerami řekl, že o sledování své tehdejší manželky Radky zpravodajci nikdy nerozhodl ani o něm nebyl informován, a že pokud se to opravdu stalo, považuje to za zásadní pochybení.

Před soudem nicméně otočil a vypověděl, že sledování si sám objednal. Důvodem bylo prověřit, zda jeho manželce a rodině nehrozí nebezpečí v souvislosti se zakázkou na stíhačky Gripen. S druhou verzí ovšem neuspěl. „Jde o zcela nevěrohodné a účelové prohlášení, učiněné ve snaze pomoci své manželce – obžalované – vyhnout se odsouzení,“ rozcupoval Nečasovu druhou verzi událostí pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze.

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 zase expremiérovu výpověď hodnotí následovně: „Motivací, proč se svědek Nečas rozhodl i přes zákonné poučení o možných následcích křivé výpovědi vypovídat nepravdu, je snaha prospět obžalované Nečasové.“

Rozhodnutí v nejbližší době

A protože slova bývalého premiéra zazněla právě v soudní síni na Praze 1, zabývá se věcí tamní státní zastupitelství. O tom, zda podnět předá policii, chce obvodní státní zástupce Jan Lelek rozhodnout v nejbližší době.

„Samozřejmě ten poznatek beru jako každý jiný se vší vážností, takže dospěju-li k závěru, že se podává podezření z trestného činu, tak to bez dalšího policejnímu orgánu postoupím,“ uvedl.

Advokát Petra Nečase Adam Černý Radiožurnálu řekl, že o podnětu neví, a nemá tak k věci žádný komentář. Nečas aktuálně čelí obžalobě kvůli podplácení: podle státního zastupitelství funkcemi podplatil někdejší poslance Petra Tluchoře, Ivana Fuksu a Marka Šnajdra (všichni ODS).

‚Neobtěžujte mě‘

Možné další stíhání kvůli křivé výpovědi nechtěl Nečas v úterý na chodbě soudu vůbec komentovat. „Neobtěžujte mě, nechci s vámi mluvit,“ reagoval Nečas na dotaz Radiožurnálu. Po jednání pak znovu položenou otázku přešel mlčením.

Kvůli podplácení poslanců plus krácení daní z dárků stojí před soudem i Jana Nečasová. Policie ji stíhá i kvůli vyzrazení utajované informace BIS lobbistovi Ivu Rittigovi. Její advokát Eduard Bruna už dříve upozornil, že pokud by ji soud v jedné z těchto kauz potrestal, Nečasová by musela do vězení.

V kauze Vojenského zpravodajství totiž odešla s tříletou podmínkou a desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy.

Zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 roku; dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.