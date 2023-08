‚Je mi z toho špatně.‘ Kardiolog Neužil reaguje na podvodné stránky, které zneužívají jeho jméno

Na sociálních sítích a v řetězových e-mailech se šíří další nápadoba článku a rozhovoru se známým kardiologem, který propaguje údajně zázračný preparát na čištění cév. Tentokrát si podvodníci zvolili osobu primáře Petra Neužila, který proti nim zvažuje právní kroky. „Nezajímá mě ani tak ten postih, spíše mě irituje stupidita toho kontextu, protože bych v životě neřekl formulace, které tam jsou použity,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 12:00 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardiolog Petr Neužil se stal terčem podvodného prodeje léků | Zdroj: Profimedia

Už jste viděl nápodobu článku, ve kterém údajně propagujete nějaký přípravek na čištění cév?

Tak sám to samozřejmě nevyhledávám. Spíše mé okolí mě upozorňuje na to, že jsem obětí těchto klamavých reklam. Musím říct, že se tam samozřejmě objevuje jeden z preparátů. Většinou je to vždycky přípravek na čištění cév.

Nespojují to ale pouze se mnou, je to spojováno i s profesorem Pirkem, takže ti podvodníci si vybírají záměrně známé obličeje. A samozřejmě že se dá i usuzovat, že tak chtějí prodat něco, co třeba není ani registrované u nás v České republice.

Když říkáte, že vás na to upozorňuje okolí, jde i o vaše pacienty?

Ano. Mám takového hodného, iniciativního pacienta, který dokonce tu zprávu vzal vážně a ověřoval si ji. Takže si na stránce našel číslo, zavolal na něj a dovolal se někomu, kdo neuměl ani pořádně česky – neuměl ani prodat ten lék, který na stránce nabízel. Mám tedy pocit, že to není pouze snaha prodat nějaký lék, ale že to je konfabuleční kampaň, jak dostat z lidí platební údaje a jiné citlivé informace.

Předpokládám, že je zároveň nesmysl, že byste propagoval v nějakém rozhovoru konkrétní lék.

Sám bych měl problém konkrétní lék, preparát, pro jakoukoliv firmu propagovat. Obecně se dá mluvit o prevenci, o nějaké farmamolekule, dá se mluvit o všem. Ale vždy se to prezentuje úplně jinak. Osobně jsem se nikdy nezaprodal k tomu, abych konkrétní preparát, konkrétní produkt, někde prodával. Dokonce jsem nepoužil ani firemní trademark.

Díval jste se možná i na ten samotný přípravek? Zkoušel jste sám pátrat?

Absolutně ne, mně je z toho úplně špatně, zvedá se mi z toho žaludek. Takže jsem ani tento preparát nehledal. Jedinou obranu, kterou jsem zatím našel, je, že jsem na facebookovém profilu oslovil mé kamarády a ti mi poradili, jakým způsobem se tomu na této sociální síti bránit. Vlastně nejjednodušší věc, co můžete udělat, je, že nahlásíte daný příspěvek jako nedůvěryhodný, nebo že zneužívá vaše jméno, takže tohle se dá udělat.

Zatím jsem do nějakého detailu nešel, osobně mě to irituje a vadí mi, jak na to reagují někteří mí pacienti, protože někteří tomu věří. Samozřejmě jsou i tací, kterým je na první pohled jasné, že to je klamavá reklama a nesmysl. Kteří vědí, že bych v životě neřekl nic takového. Ale samozřejmě jsou i lidé, kteří váhají a ověřují si to u mě. A těch zpráv a kontaktů stále přibývá.

Daň za popularizaci medicíny

Jak si vysvětlujete, že jste se stal nástrojem podvodníků právě vy?

To je bohužel asi daň za to, že se snažím o nějakou masmediální osvětu a kampaně, kdy propaguji úspěchy medicíny. Ta popularizace medicíny má zřejmě i tuto druhou tvář. A to je bohužel špatně.

Poznal jste z toho rádoby článku alespoň nějaké části? Že by pocházely ze skutečných rozhovorů?

Ne, to opravdu ne. Ostatně, je tam špatná čeština, špatné formulace. Ti podvodníci neskloňují. Kdyby měli udělat nějakou deklinaci, řekli by, že je to na doporučení „Petra Neužila“. Namísto toho je tam napsáno, že je to na doporučení „Petr Neužil“.

Viděl jsem dokonce příspěvek, který mi posílal známý, že jsem byl inzultován nějakým divákem v televizi, dokonce je tam i logo ČT24 a nápis: „Profesor Neužil napaden divákem“, který reagoval údajně na nějaký výrok, že se důchodcům nedá pomoci. Nicméně jde na první pohled vidět, že jde o montáž, že to nesedí. Doteď jsem nepochopil esenci té kampaně.

Chápu správně, že už jste to konzultoval s právníky? Činíte nějaké právní kroky?

Ano. Už jsem se ptal svých pacientů, kteří jsou zběhlí v tomto typu práva. Dokonce i moje žena, která je právnička, mi radila, že to není asi efektivní podávat to trestněprávně. Myslím, že je lepší se na to dívat z masmediálního pohledu a odhalit veřejně tento zdroj jako klamavou kampaň. Mě nezajímá ani ten postih, spíše mě irituje stupidita toho kontextu. Protože bych v životě neřekl formulace, které tam jsou použity.

Policii jste tedy zatím nekontaktoval?

Já mám léčit pacienty, mám se starat o své věci, mám dost práce i přes léto. Takže to mám zatím někde v šuplíku. Až se to vyhrotí na opravdu neúnosnou míru, tak to mám připraveno v záloze, ale zatím jsem nekonal.

Nicméně už postupně nastává doba, kdy to přeteče, a pak už na to tímto způsobem reagovat budu. Zatím čekám na reakci Facebooku na nahlášené příspěvky. Dalším krokem bude pak už pokus o efektivní obranu.