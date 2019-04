18. 4. 2019 | Praha

Jak může do života zasáhnout pochybení policie i soudů? Své o tom ví invalidní důchodce Petr Novotný. Byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví a očistili ho až poté, co se ho zastal ministr spravedlnosti. Teď pan Novotný žádá odškodnění. „On je velmi houževnatý, je velký bojovník, bere to dosud jako křivdu. V sedmdesáti letech nechtěl mít pověst kriminálníka, proti chybám policie i soudů bojuje doteď," říká reportérka Radiožurnálu Markéta Chaloupská.