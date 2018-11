Generál Pavel: Ruské tajné služby musely pohyb Babišova syna monitorovat, potenciál pro vydírání tady je

Cesty Andreje Babiše mladšího na Ukrajinu a na Ruskem anektovaný poloostrov Krym musely zcela určitě vyvolat zájem ruských zpravodajců. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to řekl český generál a donedávna i šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Ten navíc upozorňuje, že tu nyní existuje potenciál pro vydírání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Rozhovor Praha 17:35 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český generál a bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vnímáte okolnosti údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše na Ukrajinu a na Ruskem anektovaný Krym jako bezpečnostní riziko?

Rád bych se držel stranou emocí, protože dnes jich je kolem tohoto případu mnoho. Pokud se ale budu držet faktů, tak je evidentní, že Krym je okupované teritorium. My jsme suverénní země, která je členem NATO a Evropské unie.

Obě tyto organizace, a nakonec i naše země, okupaci Krymu odsuzují. Z tohoto pohledu je cesta kteréhokoli českého občana – možná s výjimkou novinářů, který reportují o situaci tam – minimálně k pozastavení. Ministerstvo zahraničí jasně instruuje všechny naše občany, aby na Krym nejezdili.

V případě syna premiéra Babiše, který je švýcarský občan, je těžké posuzovat právní relevanci. Na druhou stranu je synem premiéra této země, a to samozřejmě vrhá stín na Českou republiku viděno nejenom z Ukrajiny, ale i od našich aliančních partnerů. Jestli je to přímé bezpečnostní riziko, to si netroufám tvrdit. K tomu by se měli vyjádřit zástupci našich zpravodajských služeb, pokud tu situaci nějak vyhodnotili. Já o tom informace nemám.

Kdo je Petr Pavel? Generál Petr Pavel se narodil v roce 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Studoval na vojenské akademii ve Výškově a později také například na britské King's College v Londýně. Od roku 2012 působil jako náčelník Generálního štábu Armády ČR, v letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO. Během války v Jugoslávii jeho jednotka zachránila z obklíčení francouzské vojáky. Za to byl oceněn francouzským válečným křížem s bronzovou hvězdou, řádem čestné legie i českou medailí za hrdinství. Je ženatý, má dva syny a ve volnem čase rád jezdí na motorce.

Může to tedy u našich partnerů v Severoatlantické alianci vzbudit nějaké otázky? Může se jednat o skandál s mezinárodním přesahem?

Bylo by asi naivní se domnívat, že to zůstane bez povšimnutí. Naši alianční partneři velice pozorně sledují všechno, co se děje v aliančních zemích, a tím spíš, když se to týká Ukrajiny.

Ukrajina je dnes velice citlivým bodem vztahů mezi NATO a Ruskem a v tomto smyslu vše, co se dotýká Ukrajiny, naši alianční partneři vnímají s vyšší pozorností. Takže určitě to jejich pozornosti neuniklo, určitě to vzbudí celou řadu otázek a je možné, že naši zástupci v organizacích, jako je NATO a Evropská unie, budou čelit žádostem o vysvětlení.

Zájem ruských zpravodajců

Stejně jako případ mohl vzbudit pozornost na straně NATO, mohly cesty Babiše mladšího vzbudit pozornost i na straně Ruska, tedy ruských tajných služeb?

Troufám si tvrdit, že není pochyb o tom, že to vzbudilo pozornost. Já jsem ve zpravodajství nějakou dobu dělal také a samozřejmě, že pohyb syna premiéra Babiše nezůstane mimo pozornost zpravodajských služeb. Tím spíš, že cestoval na vízum, že cestoval přes oficiální hraniční přechody. Všechny informace, které se na těchto místech sbíhají, jsou k dispozici ruským zpravodajským službám. Takže zcela určitě to bylo monitorováno.

Bezpečností riziko Za možné bezpečností riziko cesty syna premiéra Andreje Babiše na Ukrajinu a na Ruskem anektovaný Krym označuje především opozice. Podobně ale mluví i někteří zástupci ČSSD včetně bývalého šéfa Senátu Milana Štěcha. „Jsme členy Severoatlantické aliance, odmítli jsme anexi Krymu a nakonec se kvůli tomu zavedly i sankce a Babiš mladší, jak to bylo sděleno, pobýval poměrně dlouhou dobu na území, kam se jen tak někdo bez nějakých povolovacích procedur, které by proběhly přes Rusko, nedostane. To jsou rizika, která snad nemusím vysvětlovat,“ prohlásil Štěch V České televizi. Server iROZHLAS.cz se proto na celou věc zeptal velvyslance při NATO Jiřího Šedivého. „Příslušné orgány Severoatlantické aliance tuto záležitost nijak neřeší ani nekomentují,“ uvedl však redakci český zástupce v organizaci.

Opozice také nyní mluví o tom, že by premiér mohl být kvůli cestám syna do Ruska a na Ukrajinu vydíratelný. Dává se to do spojitosti například s debatami o jádru a zájmech ruského státního kolosu Rosatom u nás. Jsou podobné obavy namístě?

Zpravodajství od nepaměti pracuje s různými formami ovlivňování. U kohokoli, kdo je nějakým způsobem vydíratelný - ať už kvůli svým osobním nedostatkům, tedy charakteru, nebo obchodním aktivitám, finanční situaci, což jsou možné důvody, kterými by mohl být vydírán - ten potenciál existuje.

Mohla by kauzu Babiše mladšího třeba ve svůj prospěch nyní využít i ruská propaganda? Je záhodno tomu nyní věnovat zvýšenou pozornost?

Já si myslím, že je. Prohlášení, že jsme v informační válce, je citací ruských zdrojů. Myslím si, že by bylo asi naivní se domnívat, že se navzájem informačně neovlivňujeme. Informační působení jde z ruské strany, ale jde i z naší strany.

Každý argument, který je použitelný druhou stranou, bude použit. Nakonec jsme to viděli i na mítincích mluvčí ruského ministerstva zahraničí, která se k tomu vyjadřovala. I některá prohlášení našich vrcholných politických představitelů, která tak trochu nahrávala ruské informační linii, byla hned využita. Takže myslím, že je naprosto přirozené, že i v této situaci se bude ruské straně hodit cokoliv, aby poukázala na to, že se neděje nic nesprávného, nelegitimního, a že to asi použije.