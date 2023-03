Ubere formalit a sfárá do dolu. Prezident Pavel se chystá na první výjezd do krajů od nástupu do funkce

Prezident Petr Pavel má za sebou první tři zahraniční cesty a v nejbližších dnech se poprvé od nástupu do funkce chystá také na výjezd po Česku. V úterý a ve středu zamíří na návštěvu Moravskoslezského kraje. Pavel při svém zvolení předeslal, že by cesty po regionech proti zvyklostem rád zcivilnil. Praha 5:00 26. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Petr Pavel o sobě tvrdí, že v době své služby v armádě na formalitách příliš nelpěl, nehodlá s nimi prý začínat ani jako hlava státu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prezident Petr Pavel má za sebou první tři zahraniční cesty a v nejbližších dnech se poprvé od nástupu do funkce chystá také na výjezd po Česku. Zamíří do Moravskoslezského kraje

„V případě výkonu prezidenta tady nejde o to, abychom měli nedotknutelný symbol vysoko na piedastalu, ale abychom měli člověka, u kterého se mohou zastavit, postěžovat si,“ zdůraznil Petr Pavel krátce po zvolení v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Do krajů by proto prý rád jezdil například s omezenou ochrankou. „Opravdu si nemyslím, že by na výjezd do kraje měla jet kolona deseti a více aut a spousta lidí, ale že by to mělo být o pracovním obsahu jednání. Tady platí, že čím méně lidí, tím je to jednodušší,“ domnívá se.

Po České republice zpočátku s oblibou jezdil i Pavlův předchůdce v prezidentské funkci Miloš Zeman. Cesty do krajů později výrazně omezil, přispěla k tomu pandemie i jeho zdravotní stav.

Pavel se v Berlíně setkal s Scholzem i prezidentem Steinmeierem, jednal o postoji vůči Rusku a Číně Číst článek

Na setkávání s občany by Petr Pavel rád navázal, a to prý pokud možno neformálně. Prostor k tomu má. Na rozdíl od cest do zahraničí, návštěvy v krajích prakticky nesvazují žádné protokolární zvyklosti.

„U státních cest do zahraničí je spousta protokolárních povinností. U návštěvy regionu či kraje v zásadě stačí dohoda s příslušným hejtmanem a jednotlivými úřady a starosty měst, která budou navštívena,“ popisuje pro Radiožurnál Miroslav Sklenář, který jako ředitel protokolu pracoval pro prezidenty Havla, Klause i Zemana.

Podebatovat i sfárat

V Moravskoslezském kraji se Petr Pavel chystá setkat se studenty gymnázia ve Frýdku-Místku, navštíví nošovickou automobilku a s občany chce debatovat v hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

V programu prezidenta může působit netradičně třeba plán sfárat do dolu Darkov na Karvinsku.

Pavel dostal pokutu 60 000 za netransparentní údaje o dárcích. Již ji dohledovému úřadu zaplatil Číst článek

„Prezident Zeman už byl starší a jeho zdravotní stav nebyl optimální. Pamatuji si ale, že ne sfárání, ale s Václavem Klausem jsme byli v Kiruně v železnorudném dole a dokonce jsme v Polsku navštívili ponorku. Záleží na momentální situaci prezidenta, máme mladého prezidenta, je mu 61, takže si myslím, že aktivit, které jeho předchůdce nekonal, je mnoho,“ očekává Sklenář.

Petr Pavel jeho slova dokládá. Jak předeslal v prezidentském podcastu Podhradí, do cest po českých krajích hodlá zapojit i své koníčky. „Mě napadlo dát dohromady některé regionální výjezdy s jízdou na motorce, s výšlapem na hory. Když se to takhle hezky pospojuje, tak to bude příjemné s užitečným.“

Prezident Pavel se ve svém programu pro prvních sto dní ve funkci zavázal, že kromě Moravskoslezského kraje do začátku června navštíví ještě dva regiony. O které půjde, zatím neupřesnil. Cesty do krajů ale podle Pavlova týmu budou každopádně spíše nepravidelné – tak jak to umožní další prezidentův program.

Petr Pavel

@prezidentpavel Moje druhá cesta povede na sever, zítra s mým týmem vyrážíme do Ústeckého kraje. Vím, že ne každý mě bude vítat s nadšením. Já ale nechci být jen prezidentem svých fanoušků. Chci naslouchat a sloužit i těm, kteří mě nevolili. 126 4550