Tento den si budete pamatovat, řekl žákům prezident. První dáma se po 50 letech vrátila do Jindřichova

Prezident Petr Pavel ráno přijel do školy v Bukovanech na Sokolovsku, kde prvňáčkům popřál úspěšné zahájení školního roku. Premiér Petr Fiala (ODS) zahájil školní rok s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) ve škole v Rajhradě na Brněnsku. Studentům řekl, že jednou z nejdůležitějších věcí, které jim škola může dát, je touha být otevřený novým věcem a celý život se vzdělávat. První dáma Eva Pavlová navštívila školu v Jindřichově na Šumpersku. Praha 10:34 4. září 2023

Prezidenta Petra Pavla přivítala před školou ředitelka školy Andrea Csorbová se svou zástupkyní. Ve třídě na něj čekalo 15 ze 17 zapsaných žáků prvních tříd a jejich rodičů. Pavel dětem řekl, že důležité není být nejlepší, ale nejlepší, jak to jde.

„Tento den si budete pamatovat celý život. Je to velká změna ve vašem životě, doteď jste si hrály a teď se budete muset i učit. Každého bude bavit něco, nejhorší, co by se vám mohlo stát, je, že by vás nebavilo nic,“ pronesl k dětem Pavel. Řekl jim také, aby četly. „Knížky nejsou nepřítel, ale oknem do světa. Knížky jsou krásná věc,“ uvedl prezident ve škole, která má celkem 122 žáků.

Pavel z Bukovan přejel do Sadova v okrese Karlovy Vary, navštíví tam Základní a mateřskou školu Regionu Karlovarský venkov.

„Jde o první svazkovou školu v České republice, která je umístěná ve třech obcích dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský venkov – Sadov, Otovice a Hájek. Prezident chce upozornit na to, že svazkování škol je cesta ke zlepšování kvality a zajištění dostupnosti škol v území prostřednictvím spolupráce obcí. Takových škol je přitom v ČR zatím velmi málo,“ zdůvodnil výběr škol pro návštěvu odbor komunikace prezidenta.

Pavel už před svou inaugurací poukazoval na to, že nedostatky ve školství jsou jedním z hlavních problémů kraje, k nimž zařadil i absenci vysokých škol.

‚Být otevřený novým věcem‘

Premiér Petr Fiala studentům popřál, aby se jim ve škole líbilo a měli pocit, že se dozvídají něco nového. Věří, že po škole najdou široké uplatnění.

„Nepředstírám, že jsem absolventem zahradnické školy, ale s jednou (její absolventkou) už docela dlouho žiji, takže vím, co to obnáší. Má manželka totiž zahradnickou školu absolvovala. Jiný absolvent byl můj student na politologii a dnes je velvyslancem,“ řekl Fiala.

Uplatnění studentů je tedy podle něj široké. „Vedle praktických dovedností a teoretických znalostí je ale jednou z nejdůležitějších věcí, které škola může studentům dát, touha být otevřený novým věcem a celý život se vzdělávat. Tyto možnosti jsou nekonečné,“ dodal.

Milé studentky a milí studenti, dnes začíná nový školní rok a já vám přeji, ať ten náraz po prázdninách není příliš velký, ať dobře zvládnete všechny povinnosti, ať se vám ve škole líbí a ať vás škola baví.



Premiér věří, že studenti najdou uplatnění i s ohledem na to, že společnost se čím dál tím víc dívá na přírodu a na to, co se kolem ní děje. „Chci také ocenit, že vaše škola nabízí to, po čem tak dlouho voláme, a to spojení praktického vzdělávání se všeobecným. Máte tu přírodovědné lyceum, a to je dobrá ukázka toho, jak se má u nás vzdělání rozvíjet,“ doplnil.

Škola vznikla v roce 1901 jako ústav pro vzdělávání zahradníků z Brna a širokého okolí. Zpočátku měla pouze ovocnářské zaměření, později se však výuka rozšířila na celou zahradnickou problematiku. V současnosti tady studuje kolem 500 žáků. Je největší zahradnickou školou v Česku, řekl její ředitel Marek Kňažík.

První dáma v Jindřichově

Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová si malotřídku Základní školy v Jindřichově na Šumpersku nezvolila náhodně. Do budovy, která je sídlem i mateřské školy, se vrátila po více než padesáti letech. Rodačka z Šumperka totiž jako malá zdejší školku navštěvovala.

Pavlová dětem dovezla dárky i fotografii prezidentského páru. „Budeme se snažit, abyste se v této zemi měli hezky, aby se vám dařilo a ve škole líbilo. Je fajn být v takové milé škole - já jsem zde kdysi chodila do mateřské školky, do školy jsem chodila přes kopec. Bydlela jsem tady 18 let, vytvořila jsem si zde mnohá přátelství,“ řekla dětem první dáma, kterou po škole provázela kamarádka z dětství.

Návštěvu vyhlížela ráno před školou netrpělivě i Marie Rulíšková, její učitelka z mateřské školy. V ruce držela fotografii s Pavlovou coby zhruba tříletou dívenkou.

„Když mně to moje vnučka řekla, že sem dnes přijede, byla jsem z toho hrozně překvapená a dojatá. Školkou mi prošla tak tisícovka dětí, ale paní Pavlovou si pamatuji. Ráda bych ji pozdravila,“ řekla seniorka. Setkání obou se nakonec uskutečnilo přímo ve třídě mateřinky.

Eva Pavlová ukazuje společné fotografie z mateřské školy. V pozadí je její učitelka Marie Rulišková. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Podle ředitele školy Davida Navrátila se škola na návštěvu Evy Pavlové intenzivně připravovala. Informaci o příjezdu první dámy zpočátku vůbec nevěřil.

„Sdělil jsem, že nejsem zvyklý na tyto typy vtipů před začátkem školního roku. Musel jsem dostat e-mailem potvrzení z Hradu, že jsou to opravdu oni, kdo se mnou komunikují,“ smál se ředitel školy. „Ale je pravda, že jsem nevěděl, že zde má paní Pavlová zapsanou pevně osobní historii, poté mně to kolegové vysvětili,“ doplnil.

První školní den tradičně zdejší škola zahájila o půl hodiny dříve než obvykle. „Je to kvůli dojíždějícím dětem, protože první den jim jede autobus hned v 8.15 zpět, poté by jim jel až v 13.00. Proto zahajujeme v 7.30, aby se dostaly včas domů,“ řekl ředitel.

Základní škola v Jindřichově má pouze první stupeň s pěti ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními, mateřská škola se dvěma třídami s celodenním provozem a školní jídelna s kuchyní. V současné době školu navštěvuje 24 dětí a školku 37 dětí.

„Je to lepší, když tam není hodně dětí a paní učitelky se jim mohou více věnovat,“ míní maminka prvňáčka Josefa, kteří na zahájení školního roku dorazili z nedalekých Nových Losin.